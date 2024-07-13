Короче, Евро. 13 июля

Каждый день во время проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 14 июля 2024 года

14 июля

В главном матче чемпионата Европы 2024 года сыграют сборные Испании и Англии, которые прошли ровнее всех остальных соперников турнир и не опускались ниже определенного уровня.

22:00. Испания — Англия

На групповом турнире сборная Испании набрала 9 очков из 9 возможных, продемонстрировав с первого матча турнира свои амбиции на победу. Подопечные Луиса де ла Фуэнте победили Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала со сборной Грузии команда пропустила первой, но была сравняла счет, а затем легко создала себе гандикап и спокойно довела матч до победы.

В четвертьфинале Испании противостояла хозяйка турнира — сборная Германии. «Фурия Роха» открыла счет на 51- минуте после отличного удара Дани Ольмо, но немцы смогли отыграться за минуту до конца основного времени. Тем не менее, Испания смогла в компенсированное время дожать своего соперника, забив на 119-й минуте после удара головой Дани Ольмо.

В полуфинале команда обыграла еще одную топовую сборную — Францию. Пропустив первой Испания, все равно была уверена в своих силах и сразу ответила двумя забитыми мячами в исполнении Ламина Ямаля и Дани Ольмо, а после перерыва перестроилась, стала играть в более прагматичный футбол и ничего не дала сделать сопернику, доведя матч до победы со счетом 2:1.

Уоткинс выходит вместо Кейна и через 10 минут принесет победу Англии над Нидерландами globallookpress.com

Англия гораздо труднее стартовала на турнире. Все матчи на групповой стадии получились очень тяжелыми, но это не помешало ей выйти с пятью очками с первого места, опередив Данию, Словению и Сербию. В 1/8 финала дружина Гарета Саутгейта в напряженнейшей борьбе прошла Словакию (2:1), лишь на 90+5-й минуте сравняв счет после удара через себя в падении Джуда Беллингема, а уже в дополнительное время Гарри Кейн принес победу англичанам.

Календарь и таблица Евро-2024

В четвертьфинале получилась не менее напряженная игра против Швейцарии (1:1, пенальти 5:3). Снова Англия пропустила первой на 75-й минуте, но уже через пять минут Букайо Сака смог сравнять счет и перевести игру в дополнительное время, а уже в серии пенальти была точнее своего соперника. В полуфинале с Нидерландами (2:1) игра получилась не менее сложной. Уже в дебюте встречи Англия снова пропустила первой, но не запаниковала, а сразу сравняла счет, а затем на 90+1-й минуте Олли Уоткинс вывел свою сборную в финал. Сыграли замены Гарета Саутгейта.

На нашем сайте уже подготовлен прогноз на финал Евро-2024, они считают, что фаворитом в этой встрече будут испанцы. По мнению букмекеров фаворитами встречи идут Испания, на ее победу в основное время дают 2,55, а на Англию — 3,50. Ничью они оценивают в 2,90.

Прогнозы и ставки на футбол

Тотал меньше 2,5 можно забрать за 1,55, а тотал больше 2,5 идет за 2,65. На победу в турнире Испании дают 1,75, а на Англию — 2,22.