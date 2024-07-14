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    Испания проведет мастер-класс для Англии в финале Евро-2024?

    Испания — Англия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.51. 14.07.2024

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    Прогноз и ставки на Испания — Англия
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    Ламин Ямаль
    Сборная Англии сыграет против Испании в финале Евро-2024. Матч пройдет 14 июля в Берлине, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Англия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Финал 14 Июля 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 22:00 Англия

    Англия

  • Лондон
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    Испания

    Путь к финалу: испанцы дошли до финала, не сумев выиграть в рамках основного времени только в одном матче.

    Последние матчи: на групповом этапе Испания набрала максимальное количество очков и не пропустила ни одного мяча.

    Испания — Англия: коэффициенты букмекеров

    В первом раунде плей-офф команда Луиса де ла Фуэнте разгромила Грузию (4:1). В четвертьфинале «красная фурия» остановила Германию: основное время завершилось вничью, после чего Микель Мерино забил решающий гол за минуту до завершения овертайма.

    В полуфинале испанцы одержали волевую победу над сборной Франции, ответив на гол Рандаля Коло-Муани точными ударами Ламина Ямаля и Дани Ольмо.

    Не сыграют: из-за травмы в предстоящем финале не сыграет центральный полузащитник Педри.

    Ориентировочный состав: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Нико Уильямс — Мората.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: пожалуй, можно даже сказать, что оно идеальное. Испания действительно проделала невероятный путь на этом турнире.

    По сути, команда де ла Фуэнте выиграла уже два финала — сначала против Германии, а потом против Франции. Обе эти сборные точно не хуже Англии.

    Англия

    Путь к финалу: в отличие от Испании, англичане на текущем турнире выиграли в рамках основного времени только два матча.

    Последние матчи: Англия заняла первое место в своей группе, несмотря на то, что дважды сыграла вничью — с Данией и Словенией.

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    • В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта была близка к катастрофе, которую отметил Джуд Беллингем, забивший шикарный гол на последней минуте основного времени.

    В четвертьфинале Англия совершила еще один камбэк — на этот раз в противостоянии со Швейцарией. Но здесь всё решилось только в серии пенальти.

    В полуфинале Англия одержала волевую победу над Нидерландами (2:1).

    Не сыграют: возможно, в предстоящем матче не сыграет Киран Триппьер.

    Ориентировочный состав: Пикфорд — Гехи, Стоунз, Уокер — Шоу, Райс, Мейну, Сака — Беллингем, Фоден — Кейн.

    Джуд Беллингем
    globallookpress.com

    Состояние команды: если бы не один нормальный тайм в матче с Нидерландами, можно было бы сказать, что выход Англии в финал на втором Евро подряд — это, в первую очередь, счастливое стечение обстоятельств.

    Хотя отчасти так и есть, потому что на этом турнире команда Саутгейта пока ни разу не играла против топ-сборной. Пусть нидерландцы не обижаются, но их все-таки сложно сравнивать с Германией и Францией, которые безуспешно пытались остановить испанцев.

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    • Правда, сейчас, после камбэка англичан в полуфинале, многие молниеносно переобулись, начали хвалить Саутгейта, но факт остается фактом — его команда играет чересчур просто, можно даже сказать — примитивно. Испанию таким футболом точно не удивить.

    Статистика для ставок

    • Сборная Испании забила 13 мячей в шести предыдущих матчах Евро-2024

    • Сборная Англии забила 7 мячей в шести предыдущих матчах Евро-2024

    • Четыре из шести матчей с участием Англии на Евро-2024 завершились вничью в рамках основного времени

    • Сборные Испании и Англии на текущем турнире еще ни разу не пропускали больше одного гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Испанию в этом матче можно поставить за 2.51, ничью в основное время букмекеры предлагают за 2.91, а победу Англии — за 3.45.

    Прогноз: в отличие от англичан, испанцев уже ничем не напугаешь на этом турнире. Бодрейшая команда де ла Фуэнте спокойно разобралась с хорватами, «возила» все 90 минут итальянцев, но больше всего она впечатлила в матчах против Германии и Франции.

    Если что, Испания остановила французов без трех основных игроков. Педри пропускал игру из-за травмы, а Робен Ле Норман и Дани Карвахаль — из-за дисквалификации. В итоге против Килиана Мбаппе играл 38-летний Навас, но испанцы все равно прошли дальше.

    Между тем, сборную Англии заслуженно критиковали вплоть до полуфинала. В матче с Нидерландами звезды АПЛ и Беллингем действительно продемонстрировали мощь (к слову, только в первом тайме), но до этого был самый настоящий кошмар.

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    Мучения в матчах против Словении, Словакии и Швейцарии явно намекают на то, что команду Саутгейта ждет очень сложный финал. В том числе из-за того, что в решающем матче она испугается действовать с позиции силы.

    Сборная Испании точно знает, как надо играть против Англии, в то время как у Саутгейта, скорее всего, отсутствует четкий план.

    Ну и не будем забывать про фактор Ламина Ямаля, которому за день до финала исполнится 17 лет. Этот парень может стать настоящим кошмаром для угрюмой английской обороны.

    В общем, логично предположить, что Испания поставит на место еще одну сборную, которая до начала турнира входила в список главных фаворитов.

    Ставка: победа Испании в основное время за 2.51.

    Прогноз: еще один вариант для ставки — забьет только Испания. Англичанам с большим трудом даются голы на Евро-2024. При этом Испания практически не пропускает, да и в целом выглядит самой монолитной сборной турнира.

    Ставка: забьет только Испания за 3.85.

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    Испания — Англия: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на футбол. Испания проведет мастер-класс для Англии в финале Евро-2024?
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