Сегодня в Берлине состоится финальный матч чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Испания

У сборной Испании есть шанс стать единоличным лидером по количеству побед на чемпионатах Европы. На данный момент испанцы вместе со сборной Германии являются трехкратными триумфаторами Евро. «Красная фурия» выигрывала данный турнир в 1964, 2008 и 2012 годах, также был проигранный финал 1984 года.

На пути к нынешнему финалу сборная Испании без проблем преодолела групповой этап, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте впервые пропустили гол, но это не помешало им разгромить Грузию со счетом 4:1.

В четвертьфинале испанцы одолели хозяев турнира сборную Германии, забив победный год за минуту до окончания дополнительного времени — 2:1. И наконец в полуфинале в волевом стиле была обыграна сборная Франции (2:1), благодаря голам Ямаля и Ольмо к середине первого тайма.

Англия

Сборная Англии второй раз в истории пробилась в финал чемпионата Европы. Первый был три года назад на Евро-2020, когда «Три льва» у себя дома в Лондоне потерпели поражение от сборной Италии.

На групповой стадии текущего турнира подопечные Гарета Саутгейта набрали 5 очков, которых было достаточно для первого места. Соперникам англичан по квартету C были Сербия (1:0), Дания (1:1) и Словения (0:0). В 1/8 финала против Словакии сборная Англии ушла от поражения в компенсированное время, а затем вырвала победу в дополнительных экстра-таймах — 2:1.

Четвертьфинальное противостояние со Швейцарией вновь не уложилось в основное время (1:1), а затем англичане оказались точнее в серии пенальти. В 1/2 финала сборной Англии противостояли Нидерланды. Подопечные Саутгейта пропустили первыми, но смогли быстро отыграться, а путевку в финал англичанам принес точный удар Уоткинса на 91-й минуте (2:1).

Личные встречи

Последний раз сборные Испании и Англии встречались между собой на групповом этапе Лиги наций сезона 2018/2019. Команды обменялись гостевыми победами — испанцы победили в Лондоне со счетом 2:1, а в Севилье успех отпраздновали англичане (3:2).

Всего в 10-ти последних матчах на счету сборной Испании 5 побед, Англия оказалась сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Испания — Англия с коэффициентом 2.51.