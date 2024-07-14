5 причин, почему Энтони Джошуа деклассирует Даниэля Дюбуа

Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа проведут титульный боксерский бой уже в сентябре. И по ряду причин «Эй-Джей» в данном противостоянии большой фаворит

1. Джошуа набрал хорошую форму

После двух поражений в противостоянии с Александром Усиком «Эй-Джей» сумел реанимировать карьеру. Дальнейший уровень оппозиции был не всегда топ-уровня, но в этих боях Джошуа сделал то, что от него требовалось.

Свой победный забег бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе начал с триумфа над восходящей звездой Джермейном Франклином. Энтони нанес американцу первое поражение в карьере, выиграв поединок единогласным решением судей.

Далее британец расчехлил свои кулаки и катком прошелся по трем противникам. Удосрочить вышедшего на коротком уведомлении Роберта Хелениуса ему не составило труда — яркая победа нокаутом в седьмом раунде.

Пострадал от кувалд Джошуа и самоуверенный Отто Валлин, которого «Эй-Джей» гонял по рингу словно боксера-любителя. Закончился бой для скандинава проигрышем техническим нокаутом по окончании пятого раунда.

В марте этого года от тяжелой руки Джошуа пал и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну. Энтони хватило всего 2 раунда, чтобы разобрать именитого африканского бойца.

2. Даниэлю не везет в противостояниях с топовыми соперниками

Александр Усик vs Даниэль Дюбуа | Лучшие Моменты

Даниэль неплохо зарекомендовал себя в противостояниях с середняками и оппозицией уровнем чуть выше. Но вот против боксеров с титульными амбициями у него ничего не получалось.

Первый шанс заявить о себе ему предоставился в ноябре 2020 года. Но тогда напротив него встал еще непробитый и амбициозный Джо Джойс. Дюбуа выживал большую часть встречи под градом ударов и в итоге был финиширован в десятом отрезке.

Подобная участь ждала «Динамита» и в титульном поединке за 3 пояса с Александром Усиком. Даниэль запомнился только тем самым нашумевшим ударом в пах. Но вот в остальных раундах он, как правило, просто съедал все попадания визави лицом.

В девятом раунде Усик отправил Дюбуа в нокдаун. Удар был несильный, но молодой британец отказался продолжать поединок дальше и потерпел закономерное поражение техническим нокаутом.

Свой последний поединок Даниэль выиграл досрочно у непобежденного на тот момент Филипа Хрговича. Однако все же класс хорвата и близко не тот, что у Джошуа или Усика.

3. «Эй-Джей» вернул былую уверенность в себе

Энтони Джошуа globallookpress.com

Самая главная проблема Джошуа заключалась не в физических кондициях или технической оснащенности, а ментальной составляющей. Еще в 2019 году после досрочного поражения от Энди Руиса британец просто перестал верить в себя.

Отголоски нокаута в первой битве с мексиканцем помешали ему раскрыться и в боях с Усиком, где Энтони выглядел далеко не лучшим образом, особенно в первом поединке. Из прессингующей машины «Эй-Джей» превратился в прагматичного бойца.

Так он выглядел и в поединке с тем же Франклином, которого победил лишь по очкам. Но вот далее с каждым последующим боем былая уверенность постепенно возвращалась.

Окончательно все встало на свои места после того, как Джошуа потушил свет Фрэнсису Нганну. Камерунец не является профессиональным боксером. Тем не менее, долгие годы его считали настоящим кошмаром для любого бойца.

Победить того, у кого едва ли не самый сильный удар среди всех тяжеловесов, дорогого стоит. И после виктории над Нганну ментальная составляющая Джошуа однозначно возросла в разы.

В ринге все увидели прежнего Энтони. И этот Энтони уже не тот скромный и неуверенный в себе парень, который боится пропустить удар.

4. Бойцовский класс Энтони гораздо выше

Дюбуа сейчас действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF. И даже этот факт не делает его бойцом высочайшего класса, потому как послужной список «Динамита» довольно посредственный.

В нем нет ни одного топового соперника, а данный титул молодой британец получил по электронной почте после того, как Усика лишили пояса IBF. А вот Джошуа уже проделал на ринге невероятный путь.

Он дрался со многими звездами прошлого поколения и нынешнего, побил в эпичном противостоянии Владимира Кличко, пал от руки Энди Руиса, но все же одолел его в реванше. Также Энтони в статусе чемпиона оставил ни с чем ряд дерзких претендентов.

В общем, бойцовский класс Джошуа гораздо выше, чем у того же Дюбуа. Энтони — это боксер элитного уровня. Его можно поставить в один ряд с Фьюри, Усиком и пиковой версией Деонтея Уайлдера.

Наличие колоссального опыта однозначно скажется на результате противостояния с Дюбуа, который пока что сыроват для сражений с главными монстрами тяжелого боксерского дивизиона.

5. Дюбуа слишком читаем

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

У Даниэля есть мощь в кулаках, и с этим точно не поспорить. 20 побед при 21-й виктории на профессиональном ринге у него были достигнуты нокаутом. Так что задатки прирожденного панчера однозначно имеются.

Да и последний его соперник Филип Хргович, спасшийся от глухого нокаута в битве с Дюбуа, благодаря рефери, точно не даст соврать. Правда, кроме ударной мощи у Даниэля больше ничего нет.

Прямо сейчас его можно назвать мини-версией Деонтея Уайлдера, потому как в отличие от «бронзового бомбардировщика» у Дюбуа есть еще и проблемы с точностью. Чаще всего «Динамит» просто взрывается во время поединка и идет на оппонента вперед с серией размашистых ударов.

Похожа данная картина на уличное избиение во дворе. И такая прямолинейность делает Дюбуа слишком читаемым. Его легко можно поймать, потому как британец несвоевременно уходит с линии атаки и параллельно испытывает проблемы со скоростью.

В этом плане у Джошуа есть большое преимущество. Он отлично режет углы, умеет выходить из-под прессинга и по нему трудно попасть. Разница в скорости работы ног между ними очень серьезная. И это весомый аргумент в пользу «Эй-Джея» в очной битве с Дюбуа.