Трилогия с Макгрегором или реванш против Эдвардса — что будет дальше с карьерой Диаса?

7 июля Нейт Диас одолел Хорхе Масвидаля в боксерском поединке решением большинства. После триумфа победитель встречи поделился мыслями о дальнейших действиях вместе с MMAJunkie и MMAFighting

Масвидаль не признает победу Диаса

После тяжелых десяти раундов Диас одержал победу решением большинства над Масвидалем перед более чем 18000 болельщиками в «Honda-Arena», в Анахайме.

Бой, безусловно, не был лишен экшена, поскольку Нейт оказывал постоянное давление, нанося взрывные комбинации, в то время как Хорхе был нацелен на одно точное попадание.

В итоге судьи посчитали 95-95, 97-93 и 98-92 в пользу Диаса, к большому огорчению для Масвидаля. Впрочем, Хорхе с таким вердиктом явно не согласен.

«Я определенно знаю, что на судей повлияла толпа», — сказал Масвидаль журналистам MMA Junkie на пресс-конференции после боя.

«Многие из его ударов пришлись в блок. Я просто терял время — наносил по 3-4 удара, которые не достигали цели, а затем наносил хороший силовой удар. Я видел, что причиняю ему боль. Я бил его по телу много раз. Я думаю, что один из судей отдал мне всего 2 раунда, и это полная безысходность»

Нейт Диаз | Лучшие Моменты [HD]

Сам бой на протяжении десяти раундов сводился к противостоянию объемной работы против силы. В то время, как Диас наносил многочисленные удары, Масвидаль действовал в стиле ярко выраженного панчера. Тем не менее, в конечном итоге он потерпел неудачу.

«Из того, что я видел, я определенно причинил ему гораздо большую боль, чем он причинил мне», — сказал Масвидаль.

«У меня были более чистые удары, особенно в корпус. Он даже ничего не сделал с этим. Пару раз я потряс его, и он отступил. Он оказывал сильное давление и шел вперед, но он ни разу не причинил мне вреда.

Не думаю, что он нанес какие-либо значимые удары. В итоге 8 раундов против двух — это чертовски безумно»

У Нейта после этой победы есть довольно много интересных вариантов. И некоторые бойцы уже выстраиваются к нему в очередь.

Нейт заговорил о реваншах с Эдвардсом и Полом

Джейк Пол и Нейт Диас globallookpress.com

Если Конор Макгрегор не готов к бою, то Майкл Чендлер согласен рассмотреть Нейта Диаса в качестве альтернативного решения.

Статус Макгрегора для долгожданного возвращения в октагон находится в подвешенном состоянии после его снятия с UFC 303 из-за травмы пальца ноги. А тем временем Чендлер стал объектом критики из-за того, что не перешел к другому поединку раньше.

Майкл уже бросил Нейту вызов в соцсетях, однако триумфатор недавнего боксерского боя просто проигнорировал его. Во время своего интервью на ринге с Брайаном Кэмпбеллом Диас упомянул Джейка Пола и Леона Эдвардса в качестве следующих соперников:

«Я просто сошел с ума, я так хотел разнести Масвидаля и я это сделал. Далее я бы хотел одержать победу над Леоном Эдвардсом, который сейчас является лучшим бойцом в полусреднем весе UFC»

Пока следующий шаг Диаса остается неясным. Будет ли это бокс или ММА никто не знает. Но одно можно сказать наверняка: Диас хочет боев, которые принесут ему наибольшее уважение и больше всего денег.

К слову, о трилогии с Хорхе Нейт умолчал, даже несмотря на то, что у них по одной победе на каждого. Диас отверг идею о том, что матчмейкерам стоит заняться организацией третьего поединка с Масвидалем:

«Это совершенно другая ситуация. Я думаю, мы выигрываем по 1-0 друг у друга. Он одержал победу в ММА, а я одержал победу в боксе. Но теперь мне интересны другие вызовы.

Я собираюсь отделать Джейка Пола, и я готов драться с боксером самого высокого рейтинга, которого смогу найти. Моя главная цель — это стать лучшим бойцом ММА в мире.

Поэтому я хочу вернуться в октагон и завоевать титул UFC. Леон Эдвардс, Джейк Пол и все остальные — вам конец», — заявил Нейт.

Усман считает, что Диаса ждет провал в UFC

Камару Усман globallookpress.com

Камару Усман не думает, что Нейту Диасу стоит продолжать бороться за титул UFC. «Нигерийский кошмар» утверждает, что Диас и близко не имеет права претендовать на титул на данном этапе своей карьеры:

«Карьера Нейта Диаса находится в самом конце. Да, конечно, он сделал себе отличное имя, большое спасибо Нейту Диасу за то, что он все еще пользуется такой славой, что может выходить на ринг и по-прежнему получать такую зарплату.

Но говорить, что Нейт Диас собирается вернуться в UFC и сразиться с бойцами смешанных единоборств мирового класса прямо сейчас это абсурд и безумие.

Нет, не поймите меня неправильно, Нейт Диас все еще может драться. Но он уже не боец мирового класса. Это похоже на сумашествие. Сведите Нейта Диаса с Шавкатом Рахмоновым или со мной.

Сведите его в клетке вместе с Джеком Маддаленой. Поставьте Нейта напротив Джастина Гейджи и вы увидите, что произойдет. Помню, Нейт в первом бою с Эдвардсом нанес хитрый удар после того, как Леон выбивал из него все силы в течение четырех с половиной раундов.

Леон Эдвардс vs Нэйт Диаз: Вспоминаем бой

В конце концов, это был невероятный удар, но это не оправдывает его. У него был один момент в бою, и теперь мы собираемся дать ему титульный бой только потому, что он хорошо попал один раз? Будьте более серьезны….»

Усман похвалил Диаса за его стойкость, долголетие, но не согласился с мнением других экспертов, что его следует пропустить к титульнику мимо других претендентов в UFC.

Камару нравится идея Диаса последовать предыдущему предложению Пола о больших деньгах и провести бой с ним в PFL или же устроить трилогию с Конором Макгрегором.

«Нейт, если PFL и Джейк Пол предложат тебе 15 миллионов долларов за переход в эту организацию и бой с ним в MMA, то ты должен принять это предложение», — отметил Усман в завершении.

Не согласиться с «нигерийским кошмаром» очень сложно. Нейт — настоящая звезда, но он звезда прошлого. И в нынешних реалиях конкурировать с Эдвардсом и другими топами UFC Диас просто не в состоянии.