Возмездия «Самурая» не случилось. Перейра жестко нокаутировал Прохазку в реванше

В главном событии вечера на UFC 303 Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе во второй раз кряду. О прошедшем бою и своем будущем «Поатан» поделился с MMAFighting

Это была легкая прогулка для Алекса

Несмотря на то, что Алекс принял бой с Прохазкой на UFC 303 в срочном порядке, чтобы заменить травмированного Конора Макгрегора, он выглядел так, словно пережил 10-недельный тренировочный лагерь.

Перейра продемонстрировал все свое разнообразие, начиная от одних из самых жестких ударов ногами в этом виде спорта до, возможно, самых мощных рук в UFC.

Алекс, едва не завершил бой в конце первого раунда после того, как отправил Прохазку в нокдаун левым хуком. Но Перейра закончил начатое хай-киком в голову Иржи на старте второго отрезка.

Это было еще одно потрясающее выступление. Перейра остался чемпионом полутяжелого дивизиона, победив чешского «Самурая» нокаутом в реванше на UFC 303.

«Это было здорово», — сказал Перейра о своей победе.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Всю неделю я говорил, что собираюсь выйти сюда и победить. Я не знаю, каким будет мой следующий шаг. Я пользуюсь всеми возможностями, которые мне предоставляют»

К сожалению, все попытки Прохазки изменить свою судьбу после первой встречи с Перейрой остались тщетными. На этот раз чех начал бой серией нестандартных действий в стойке в надежде защитить свои ноги от разрушительных лоу-киков, которые всегда наносит Перейра.

Тем не менее, бразилец все равно отбивался ими от соперника на протяжении всего первого раунда. Как только начался второй раунд, Перейра нанес удар ногой в голову, который срубил Прохазку на канвас.

После того, как некоторые эксперты и фанаты пожаловались, что первый их бой в ноябре, возможно, был рано остановлен, рефери продлил реванш еще на несколько секунд.

Потрясенный Иржи все еще пытался обороняться, а Перейра продолжал наносить удары. Впрочем, спустя пару мгновений, Херб Дин все-таки вмешался и спас Прохазку от дальнейших травм.

«Поатан» не спешит переходить в тяжелый вес

UFC 303: Алекс Перейра — Слова после боя

После того, как Перейра покорил в UFC 2 дивизиона за очень короткий промежуток времени, у него могут появиться планы на третий титул в ближайшем будущем.

«Я думаю, что это ждет меня в будущем», — сказал Перейра о возможном переходе в тяжелый вес.

«Я сказал это, когда был здесь в прошлый раз. Я часто это говорил, но, похоже, это не вызывало особого интереса у организации. Но я здесь, я доступен, и я действительно думаю, что это может произойти в моем будущем.

Я думаю, болельщикам тоже есть, что сказать по этому поводу. Если это то, чего они хотят, я думаю, это неизбежно»

Возвращаясь к триумфу в реванше с Прохазкой, Перейра объяснил, благодаря чему, его победа получилась такой быстрой и легкой:

«Перед боем я был в раздевалке, разговаривал с Плинио, одним из моих тренеров, и он показал мне видео разминки Иржи. Я видел, что он планировал контратаковать мой удар в икроножную мышцу.

Он собирался защищаться и контратаковать. Но я сказал Плинио, что он выбрал неправильный момент, время было неподходящим. Итак, я увидел, что он был слишком сосредоточен на том, чтобы не принимать этот удар.

Прохазка держал руки опущенными, оставляя голову открытой. Поэтому я сказал тренеру, что собираюсь сразить Иржи высоким ударом»

Хай-кик, который нанес Перейра, великолепно сработал и теперь у бразильца 2 победы над бывшим чемпионом из Чехии. Прохазка уникальный боец, но разгадать, как победить Перейру, ему снова не удалось.

Перейра поставил точку в противостоянии с Прохазкой

Иржи Прохазка globallookpress.com

«Я был очень сосредоточен перед началом боя. Я смотрел на него, как на сосредоточенного воина. Это просто дало мне больше мотивации сделать то, что я сделал», — сказал Перейра о своей напряженной дуэли взглядов с Прохазкой в клетке.

Похожий стердаун произошел и в их первом бою, который также закончился тем, что Перейра поймал Прохазку в стойке. На вопрос, вносились ли какие-либо коррективы между их двумя боями, Перейра ответил, что никаких кардинальных изменений внесено не было:

«Нет, с моей стороны не было ничего нового. Я думаю, что я все еще нахожусь в процессе эволюции в ММА, я продолжаю развиваться. Иржи, как боец ММА, постарше и поопытнее меня.

Он долго тренировался и, вероятно, узнал много всего. Я уважаю его, желаю ему скорее восстановиться», — добавил Перейра.

Анкалаев и Хилл уже бросили вызов чемпиону

Джамал Хилл globallookpress.com

Фанаты хотят узнать, что будет дальше с карьерой Перейры, который уже выиграл титулы в полутяжелом и среднем дивизионах UFC. На бумаге Алекс может стать первым в истории чемпионом организации в трех дивизионах, если перейдет в тяжелый вес. Сам Перейра сказал, что планирует отдохнуть, прежде чем принять решение о своем следующем шаге.

Но это не помешало соперникам по полутяжелому дивизиону вызвать его на поединок, включая предполагаемого претендента номер один в данный период времени Магомеда Анкалаева и бывшего оппонента Джамала Хилла. Вот, что написал в соцсетях россиянин:

«Алекс Перейра, поздравляю, ты чемпион, я очень впечатлен, но Дана Уайт всегда говорит, что ММА — это спорт возможностей. Все, чего я хочу, — это возможность подраться с тобой.

Мне не нужна борьба. У меня достаточно ударов, чтобы проверить твой подбородок. Я верю, что нокаутирую тебя. 2 года назад Алекс Перрейра не был готов драться со мной, но я верю, что сегодня для меня это самый тяжелый бой в дивизионе»

Не остался в тени и бывший чемпион полутяжелого дивизиона Джамал Хилл:

«Алекс, я перееду следующего соперника, и мы с тобой продолжим… Отличная победа, но мы еще не закончили»

Сам Перейра не назвал ни одного имени. По его словам, все будет зависеть от желания UFC:

«Много, кто заслуживает титульник, но я не тот парень, которого можно спросить о том, с кем мне придется драться дальше. Об этом нужно поговорить с Даной Уайтом. Я готов драться с кем угодно», — добавил в завершении Алекс.