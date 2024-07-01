Яркий нокаут от Перейры, прагматичные победы Гэрри и Лопеса. Обзор карда UFC 303

В ночь с 29 на 30 июня состоялся турнир UFC 303. В главном событии вечера в титульном противостоянии в полутяжелом весе встретились Алекс Перейра и Иржи Прохазка

Результаты боев предварительного карда

1. Рики Симон в легчайшем весе единогласным решением уступил Винисиусу Оливейре

2. Карлос Эрнандес в наилегчайшем дивизионе уступил единогласным решением Рею Цурую

3. Андрей Орловский в рамках тяжелого дивизиона проиграл раздельным решением Мартину Будаю

4. Мишель Уотерсон в женском минимальном весе проиграла единогласным решением Джиллиан Робертсон

5. Пэйтон Тэлботт в легчайшем дивизионе нокаутировал в первом раунде Яниса Жеммоури

6. Чарльз Жорден в полулегком весе проиграл нокаутом во втором раунде Джину Силве

7. Каб Свонсон в полулегком весе уступил раздельным решением Андре Фили

8. Джозеф Пайфер в среднем весе нокаутировал в первом раунде Марка-Андре Баррио

Лучшие моменты турнира UFC 303: Перейра vs Прохазка 2

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 303 открывал поединок в полусреднем весе с участием Иэна Гэрри и Майкла Пейджа, седьмого и 14-го номеров рейтинга. Практически с самого начала боя ирландец удивил всех в тактическом плане.

Будучи базовым ударником, Иэн сходу перевел оппонента на землю и контролировал его там вплоть до конца отрезка. После перерыва Пейдж пошел вперед отыграться. «Веном» донес до головы соперника ряд жестких попаданий. Гэрри просто не успевал реагировать на столь молниеносные удары и вновь решил бороться.

Однако при попытке клинча Иэн допустил ошибку и в итоге сам был переведен Пейджем на канвас. Ирландец, спустя некоторое время, поднялся на ноги, но раунд он проиграл. В заключительном отрезке Пейдж также переигрывал Гэрри в стойке и тот от безысходности вновь пошел в борьбу.

Он зашел Майклу за спину, забрался на него сверху и пытался оформить удушающий прием. Впрочем, «Веном» довольно удачно отоборонялся и не позволил себя финишировать. Но судьи решили, что Гэрри сделал для победы больше и единогласно отдали ему поединок.

Следующими в октагон в рамках женского легчайшего дивизиона вышли Майра Силва и Мэйси Чиассон, третий и седьмой номера рейтинга. Бой начался без затяжной разведки. Силва сразу пошла вперед и рубилась с соперницей на ближней дистанции.

Мэйси поначалу выглядела обескураживающе. Но после борьбы у сетки она воспряла духом и уже сама пошла вперед, нанеся Майре несколько точных джебов в голову. После перерыва девушки продолжили ожесточенную рубку, но ненадолго.

При сближении в клинче Мэйси подсечкой удачно перевела бразильянку в партер. Чиассон нанесла плотный удар локтем и поставила глубокую сечку на лице своей соперницы. В октагоне тут же появилась медицинская бригада.

Доктора осмотрели Майру и не допустили ее драться далее. Сама бразильянка была недовольна решением медицинской комиссии, и хотела продолжить бой. Таким образом, Мэйси Чиассон присудили победу техническим нокаутом.

Энтони Смит globallookpress.com

В полутяжелом дивизионе состоялся бой десятого номера рейтинга Энтони Смита и представителя топ-10 в среднем весе Романа Долидзе, согласившегося драться на коротком уведомлении. Парни начали поединок довольно осторожно.

В первом раунде от Смита было много давления, а его жесткие лоу-кики доставляли Долидзе определенные неприятности. Впрочем, Роман продолжал ждать своего момента для контратаки и дождался его во втором раунде.

В одном из эпизодов ему удалось потрясти Энтони, рухнувшего на канвас после пропущенной двойки. Далее от Долидзе последовало добивание в партере, но «Львиное сердце» пережил натиск оппонента и сумел продержаться до свистка на перерыв.

В заключительном отрезке первым номером в стойке работал уже Долидзе. Он гонял Смита по углам и довел поединок до логического завершения в свою пользу единогласным решением судей. Роман прервал серию из двух поражений подряд и теперь для него открылись новые возможности в полутяжелом весе.

Перейра и Лопес порадовали бразильских фанатов

Алекс Перейра globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках промежуточной категории до 75 кг состоялся поединок 13-го и 14-го номеров рейтинга полулегкого дивизиона Дэна Иге и Диего Лопеса. Изначально с бразильцем должен был драться Брайан Ортега.

Однако за несколько часов до начала поединка с Диего Лопесом он снялся с турнира из-за плохого самочувствия. На ультракоротком уведомлении, а именно за 4 часа до начала встречи, заменить Брайану Ортегу внезапно согласился Дэн Иге.

От американца в этой встрече мало, кто ждал подвига. Но, в целом, Иге выглядел очень достойно. Ему удалось сдержать прессинг Лопеса на старте боя. Ближе к концу первого раунда Дэн даже перевел соперника на землю, но тут же едва не попался на Кимуру.

Однако для быстрого досрочного финиша Диего уже не хватило времени. Во втором раунде Лопес продолжил свое давление. Особенно удачно у него получались взрывные атаки вблизи с размашистыми хуками. Выиграв 2 первых раунда, Лопес сильно расслабился в концовке.

Иге не намерен был сдаваться раньше времени. «50К» неожиданно взвинтил темп и пошел вперед за нокаутом. Ему даже удалось потрясти Диего и опрокинуть его на землю. Но бразилец благополучно дожил до конца встречи и единогласным решением со счетом 29:28 одержал победу.

В главном событии вечера в титульном противостоянии в полутяжелом весе сошлись обладатель титула Алекс Перейра и первый номер рейтинга Иржи Прохазка. «Поатан» в привычной для себя манере занял центр клетки и постоянно заряжал мощные лоу-кики, чередуя их с одиночными прямыми на руках.

Прохазка, как обычно, встречал все удары лицом с опущенными руками и выглядел потерянным. Попытка завязать чемпиона в клинче и стянуть его на землю оказалась безуспешной. «Поатан» удачно отоборонялся и разорвал дистанцию.

В конце стартового отрезка бразилец мощным прямым срубил Иржи на землю, но это был лишь нокдаун. Тем не менее, чемпион выжал максимум из того эпизода в начале следующей пятиминутки.

Он зарядил мощный хай-кик в голову, который отправил Прохазку в лежачее положение. Далее Алекс подключил свой гранд-энд-паунд и забил чешского «Самурая». Очередная победа нокаутом и вторая защита титула от Перейры.