В рамках турнира PFL Dubai 14 ноября состоится поединок Хасана Магомедшарипова и Адама Борича в полулегком весе. Начало — 21:40 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

Хасан Магомедшарипов

Турнирное положение: Магомедшарипов — младший брат бывшего топа UFC Забита Магомедшарипова, и сейчас сам выстраивает собственный путь уже под знаменами PFL.

Последние бои: В июне россиянин вернулся после двухлетней паузы в ММА и в первом раунде задушил Джошуа Уимса в дебюте. До этого была победа решением судей над Тайлером Мэтисоном и триумф сабмишеном над Петром Нидзельски. Из 11 профессиональных боев Хасан Магомедшарипов выиграл все, восемь — досрочно.

Состояние бойца: Сам факт двухлетнего простоя перед дебютом в PFL не помешал ему финишировать соперника в первом же раунде. Летом он также выходил на турнире по борьбе и там уступил сабмишеном Раулю Росасу-младшему. Хасан, как боец, развивается во всех аспектах. Ему есть, чем удивить оппонента.

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Адам Борич

Турнирное положение: Борич занимает седьмую строчку рейтинга полулегкого веса PFL и уже бывал в шаге от титула Bellator, проиграв в свое время Патрисио Фрейре.

Последние бои: В марте венгр по очкам уступил Эй-Джею Макки, а до этого аналогичным образом обыграл Джереми Кеннеди. Чуть раньше Борич был нокаутирован Хесусом Пинедо. С момента перехода в PFL статистика Борича 2-2 — он стабильно чередует победы с поражениями.

Состояние бойца: В 33 года и после 24-х профессиональных боев Борич остается крепким и опытным бойцом, но нестабильность результатов последних лет говорит о том, что побеждать на топ-уровне на постоянной основе ему уже тяжело.

Три из четырех последних его боев дошли до решения судей, что не вяжется с образом агрессивного бойца, рассчитывающего на место в титульнике.

Статистика для ставок

Магомедшарипов выиграл все 11 боев в карьере, 8 — досрочно

Борич победил лишь в двух из последних четырех боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Магомедшарипова фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, тогда как на успех Борича предлагают ставку за 3.40.

Прогноз: Нестабильность Борича в последних поединках играет на руку более молодому и мощному сопернику — россиянин способен как навязать разнообразную игру в стойке, так и затянуть бой в партер при необходимости. Учитывая его процент досрочных побед, затягивать дело до решения судей Магомедшарипову не придется.

1.89 Победа Магомедшарипова нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на бой Магомедшарипов — Борич принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Победа Магомедшарипова нокаутом за 1.89.