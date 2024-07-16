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    «Балкани» снова обыграют «Санта-Колому», ХИК не пройдет «Паневежис»

    Экспресс дня 16 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 июля
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    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Балкани» — «Санта-Колома»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Балкани» подтвердили статус фаворита в первом матче. Команда близка к тому, чтобы выйти во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

    В первой встрече у «Балкани» не возникло проблем. Команда одержала победу в Андорре со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Санта-Колома» является аутсайдером и во втором матче. Но добиться успеха в гостях будет гораздо сложнее.

    Последнюю победу в официальном матче «Санта-Колома» одержала еще 5 мая. Тогда команда в гостях одолела «Атлетик Эскальдес» со счетом 2:0.

    Прогноз: Победа «Балкани» с форой (-1) за 1.44.

    ХИК — «Паневежис»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    ХИК удивил в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Команда неожиданно проиграла «Паневежису» со счетом 0:3. Хотя до начала встречи ХИК считался безоговорочным фаворитом.

    На своем поле финский клуб постарается взять реванш. Букмекеры уверены в победе ХИКа. Только будет ли по силам команде отыграться после 0:3?

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    «Паневежис» близок к выходу во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Но в чемпионате Литвы дела у команды идут не лучшим образом.

    На данный момент «Паневежис» находится на предпоследнем, 9-м месте в таблице. Клуб набрал 21 очко в 21 встречах. У «Паневежиса» 5 побед, 6 ничьих и 10 поражений.

    Прогноз: Победа «Паневежиса» с форой (+2.5) за 1.47.

    «Целе» — «Флора»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Целе» в первом матче не оставил сопернику ни единого шанса. Клуб в гостях победил со счетом 5:0. Ответная встреча между командами превращается в формальность.

    В июне «Целе» провел два контрольных матча. Клуб одержал одну победу и один раз сыграл вничью. «Целе» одолел «Рапид» из Бухареста, а также разошелся миром с «Борац Баней Лукой».

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    • «Флора» в чемпионате Эстонии выступает весьма удачно. Команда борется за медали. На данный момент «Флора» занимает 3-е место в таблице, набрав 36 очков в 20 встречах.

    В июле у «Флоры» две неудачи кряду. Помимо поражения от «Целе», команда уступила «Левадии» во внутреннем первенстве. В предстоящем ответном матче шансы «Флоры» на положительный результат оцениваются как крайне низкие.

    Прогноз: Обе команды не забьют за 1.48.

    Общий коэффициент3.13.

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    Экспресс дня 16 июля: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Экспресс. «Балкани» снова обыграют «Санта-Колому», ХИК не пройдет «Паневежис»
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