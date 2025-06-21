Соболенко — Вондроусова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Берлине 21 июня 2025 года

Арина Соболенко
Маркета Вондроушова
Соболенко
В Берлине Арина Соболенко провела две встречи, самой тяжелой получилась битва против казашки Елены Рыбакиной (7:6,3:6, 7:6). На корте теннисистки провели 2 часа 45 минут.
Беларуска шесть раз подала навылет, допустила пять ошибок на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
В первом круге немецкого «пятисотника» Соболенко оказалась сильнее швейцарки Ребеки Машаровой (6:2, 7:6).
Арина Соболенко лидирует в мировом рейтинге.
Вондроусова
Путёвку в полуфинал берлинского «пятисотника» Маркета Вондроусова завоевала в матче против Онс Жабер из Туниса, выиграв у соперницы в двух сетах (6:4, 6:1).
Время продолжалось 1 час 15 минут, за это время чешка допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
В Берлине Вондроусова также переиграла россиянку Диану Шнайдер и американку Мэдисон Киз.
Маркета Вондроусова занимает 164 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.36, на победу Вондроусовой букмекеры предлагают за 3.15.
Прогноз: В прошлом сезоне Вондроусова уже обыгрывала Соболенко, было это на турнире в Штутгарте. Однако, сейчас их пути снова пересеклись, у беларуски есть все шансы, чтобы взять реванш у чешки.
- 2.15Самсонова — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.92Кесслер — Шрамкова: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.99Ястремская — Линетт: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 2.10.