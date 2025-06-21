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    Пробьется ли Соболенко в финал Берлина

    Соболенко — Вондроусова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Берлине 21 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Вондроусова
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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко сыграет против Маркеты Вондроусовой из Чехии в полуфинале турнира в Берлине. Матч пройдёт 21 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Вондроусова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Берлин. Женщины 21 Июня 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 13:00 Маркета Вондроушова

    Маркета Вондроушова

  • Чехия
    •

    Соболенко

    В Берлине Арина Соболенко провела две встречи, самой тяжелой получилась битва против казашки Елены Рыбакиной (7:6,3:6, 7:6). На корте теннисистки провели 2 часа 45 минут.

    Беларуска шесть раз подала навылет, допустила пять ошибок на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    В первом круге немецкого «пятисотника» Соболенко оказалась сильнее швейцарки Ребеки Машаровой (6:2, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    Арина Соболенко лидирует в мировом рейтинге.

    Вондроусова

    Путёвку в полуфинал берлинского «пятисотника» Маркета Вондроусова завоевала в матче против Онс Жабер из Туниса, выиграв у соперницы в двух сетах (6:4, 6:1).

    Время продолжалось 1 час 15 минут, за это время чешка допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    В Берлине Вондроусова также переиграла россиянку Диану Шнайдер и американку Мэдисон Киз.

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    Маркета Вондроусова занимает 164 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.36, на победу Вондроусовой букмекеры предлагают за 3.15.

    Прогноз: В прошлом сезоне Вондроусова уже обыгрывала Соболенко, было это на турнире в Штутгарте. Однако, сейчас их пути снова пересеклись, у беларуски есть все шансы, чтобы взять реванш у чешки.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Вондроусова?

    Матч Соболенко — Вондроусова состоится 21 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Вондроусова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Вондроусова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Вондроусова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Вондроусова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.36, на победу Вондроусовой букмекеры предлагают за 3.15.

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    Соболенко — Вондроусова: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 21.06.202513:00. Пробьется ли Соболенко в финал Берлина
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