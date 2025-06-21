Соболенко — Вондроусова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Берлине 21 июня 2025 года

Беларуска Арина Соболенко сыграет против Маркеты Вондроусовой из Чехии в полуфинале турнира в Берлине. Матч пройдёт 21 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Вондроусова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

В Берлине Арина Соболенко провела две встречи, самой тяжелой получилась битва против казашки Елены Рыбакиной (7:6,3:6, 7:6). На корте теннисистки провели 2 часа 45 минут.

Беларуска шесть раз подала навылет, допустила пять ошибок на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

В первом круге немецкого «пятисотника» Соболенко оказалась сильнее швейцарки Ребеки Машаровой (6:2, 7:6).

Прогнозы на теннис

Арина Соболенко лидирует в мировом рейтинге.

Вондроусова

Путёвку в полуфинал берлинского «пятисотника» Маркета Вондроусова завоевала в матче против Онс Жабер из Туниса, выиграв у соперницы в двух сетах (6:4, 6:1).

Время продолжалось 1 час 15 минут, за это время чешка допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

В Берлине Вондроусова также переиграла россиянку Диану Шнайдер и американку Мэдисон Киз.

Маркета Вондроусова занимает 164 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.36, на победу Вондроусовой букмекеры предлагают за 3.15.

Прогноз: В прошлом сезоне Вондроусова уже обыгрывала Соболенко, было это на турнире в Штутгарте. Однако, сейчас их пути снова пересеклись, у беларуски есть все шансы, чтобы взять реванш у чешки.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 2.10.