Бишкек Сити — Алай. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 июня 2025 года

21 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Алай». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бишкек Сити» — «Алай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Бишкек Сити» пока стоит на вылет. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Бишкек Сити» на один пункт отстает от спасительной 13 позиции. А вот отличились игроки команды 11 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бишкек Сити» уступил «Азияголу» (0:1).

До того команда была бита «Талантом» (1:2). Да и поединок с «Абдыш-Атой» завершился болезненной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бишкек Сити» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бишкек Сити» нынче находится на спаде. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Причем «Бишкек Сити» уступил в трёх своих последних поединках. Да и вообще, команда в 12 матчах победила всего лишь дважды.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой пораженческий сериал.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» бьется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Алай» в 12 матчах чемпионата набрал 27 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Алай» уступил «Дордою» (1:2).

До того команда была бита еще и «Азияголом» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Мурас Юнайтед» (2:1).

При этом «Алай» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алай» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 18 мячей в 12 поединках чемпионата.

При этом «Алай» победил в девяти матчах чемпионата из 12. А вот отставание от лидера измеряется всего двумя зачетными баллами.

Команда уступила в двух своих последних поединках. Причем до того она победила в четырех матчах подряд.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно намерена вернуться на победную дорогу.

Статистика для ставок

«Алай» уступил в 2 своих последних матчах

«Бишкек Сити» уступил в 3 последних поединках

«Алай» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

Прогноз: «Алай» нынче выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Бишкек Сити» часто дает результативные сбои.

Ставка: Фора «Алая» -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 5.20