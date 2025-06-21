Бишкек Сити — Алай. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 июня 2025 года

Bishkek City
Алай
«Бишкек Сити»
Турнирное положение: «Бишкек Сити» пока стоит на вылет. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Бишкек Сити» на один пункт отстает от спасительной 13 позиции. А вот отличились игроки команды 11 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бишкек Сити» уступил «Азияголу» (0:1).
До того команда была бита «Талантом» (1:2). Да и поединок с «Абдыш-Атой» завершился болезненной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бишкек Сити» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бишкек Сити» нынче находится на спаде. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.
Причем «Бишкек Сити» уступил в трёх своих последних поединках. Да и вообще, команда в 12 матчах победила всего лишь дважды.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой пораженческий сериал.
«Алай»
Турнирное положение: «Алай» бьется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Алай» в 12 матчах чемпионата набрал 27 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Алай» уступил «Дордою» (1:2).
До того команда была бита еще и «Азияголом» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Мурас Юнайтед» (2:1).
При этом «Алай» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алай» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 18 мячей в 12 поединках чемпионата.
При этом «Алай» победил в девяти матчах чемпионата из 12. А вот отставание от лидера измеряется всего двумя зачетными баллами.
Команда уступила в двух своих последних поединках. Причем до того она победила в четырех матчах подряд.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно намерена вернуться на победную дорогу.
Статистика для ставок
- «Алай» уступил в 2 своих последних матчах
- «Бишкек Сити» уступил в 3 последних поединках
- «Алай» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.
- 1.98Фламенго — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.13Бенфика — Окленд Сити: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.34Нидерланды (U19) — Англия (U19): прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Алай» нынче выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Бишкек Сити» часто дает результативные сбои.
Ставка: Фора «Алая» -2.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 5.20