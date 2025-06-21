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    «Алай» не заметит аутсайдера

    Бишкек Сити — Алай. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бишкек Сити» — «Алай»
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    21 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Алай». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бишкек Сити» — «Алай», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 21 Июня 2025 года

    Bishkek City

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •  Bishkek City 13:00 Алай

    Алай

  • Ош
    •

    «Бишкек Сити»

    Турнирное положение: «Бишкек Сити» пока стоит на вылет. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бишкек Сити» на один пункт отстает от спасительной 13 позиции. А вот отличились игроки команды 11 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бишкек Сити» уступил «Азияголу» (0:1).

    До того команда была бита «Талантом» (1:2). Да и поединок с «Абдыш-Атой» завершился болезненной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бишкек Сити» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бишкек Сити» нынче находится на спаде. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

    Причем «Бишкек Сити» уступил в трёх своих последних поединках. Да и вообще, команда в 12 матчах победила всего лишь дважды.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой пораженческий сериал.

    «Алай»

    Турнирное положение: «Алай» бьется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алай» в 12 матчах чемпионата набрал 27 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Алай» уступил «Дордою» (1:2).

    До того команда была бита еще и «Азияголом» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Мурас Юнайтед» (2:1).

    При этом «Алай» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алай» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 18 мячей в 12 поединках чемпионата.

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    При этом «Алай» победил в девяти матчах чемпионата из 12. А вот отставание от лидера измеряется всего двумя зачетными баллами.

    Команда уступила в двух своих последних поединках. Причем до того она победила в четырех матчах подряд.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно намерена вернуться на победную дорогу.

    Статистика для ставок

    • «Алай» уступил в 2 своих последних матчах

    • «Бишкек Сити» уступил в 3 последних поединках

    • «Алай» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

    Прогноз: «Алай» нынче выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Бишкек Сити» часто дает результативные сбои.

    Ставка: Фора «Алая» -2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 5.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бишкек Сити — Алай?

    Матч Бишкек Сити — Алай состоится 21 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бишкек Сити — Алай?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Алая» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бишкек Сити — Алай?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Алая» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бишкек Сити — Алай?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бишкек Сити — Алай?

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.80.

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    Бишкек Сити — Алай: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 21.06.202517:00. «Алай» не заметит аутсайдера
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