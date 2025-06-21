Кайрат — Кызылжар. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 21 июня 2025 года

21 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Кызылжар». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Кызылжар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» борется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Кайрат» отстает от «Астаны» на 3 очка. А вот отличились игроки команды 28 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кайрат» не смог одолеть «Жетысу» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Актобе» (2:1). А вот поединок с «Окжетпесом» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Кайрат» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кайрат» на данном этапе не столь стабилен. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

Причем «Кайрат» традиционно успешно противостоит «Кызылжару». В пяти последних очных поединках алмаатинцы победили 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается не отпускать в отрыв главного конкурента.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Кызылжар» в 12 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела относительно продуктивно. «Кызылжар» не уступил «Актобе» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Окжетпеса» (2:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Елимаем» (1:1).

При этом «Кызылжар» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кызылжар» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 12 поединках текущего чемпионата.

При этом «Кызылжар» победил лишь в 3 поединках из двенадцати. А вот отставание от медальной зоны составляет аж 12 очков.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс команда уже почти два года не может одолеть «Кайрат».

Статистика для ставок

«Кызылжар» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Кайрат» забивает в среднем 2 мяча за матч

«Кызылжар» не может обыграть алмаатинцев уже почти 2 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.56, а победа оппонента — в скромные 7.27.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.00.

Прогноз: «Кайрат» на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Кызылжара» явно не выглядит безгрешной.

Ставка: Фора «Кайрата» -1.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.88