Кайрат — Кызылжар. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 21 июня 2025 года

Кайрат
Кызыл-Жар
«Кайрат»
Турнирное положение: «Кайрат» борется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Кайрат» отстает от «Астаны» на 3 очка. А вот отличились игроки команды 28 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кайрат» не смог одолеть «Жетысу» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Актобе» (2:1). А вот поединок с «Окжетпесом» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Кайрат» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кайрат» на данном этапе не столь стабилен. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.
Причем «Кайрат» традиционно успешно противостоит «Кызылжару». В пяти последних очных поединках алмаатинцы победили 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается не отпускать в отрыв главного конкурента.
«Кызылжар»
Турнирное положение: «Кызылжар» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Кызылжар» в 12 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела относительно продуктивно. «Кызылжар» не уступил «Актобе» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Окжетпеса» (2:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Елимаем» (1:1).
При этом «Кызылжар» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кызылжар» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 12 поединках текущего чемпионата.
При этом «Кызылжар» победил лишь в 3 поединках из двенадцати. А вот отставание от медальной зоны составляет аж 12 очков.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс команда уже почти два года не может одолеть «Кайрат».
Статистика для ставок
- «Кызылжар» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Кайрат» забивает в среднем 2 мяча за матч
- «Кызылжар» не может обыграть алмаатинцев уже почти 2 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.56, а победа оппонента — в скромные 7.27.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.00.
- 1.98Фламенго — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.13Бенфика — Окленд Сити: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Кайрат» на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Кызылжара» явно не выглядит безгрешной.
Ставка: Фора «Кайрата» -1.5 за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.88