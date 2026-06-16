прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 3.75

18 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Узбекистан и Колумбия. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.75.

Узбекистан: исторический дебют

Турнирное положение: Узбеки все-таки пробились на мировое первенство. В своей отборочной группе команде удалось финишировать на 2 позиции.

При этом Узбекистан лишь на 2 очка отстал от иранцев. Вот только забили подопечные Фабио Каннаваро всего 14 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Узбеки уступили сборной Нидерландов (1:2).

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До того команда вчистую проиграла канадцам (0:2). А вот поединок с Венесуэлой завершился викторией в серии пенальти.

В своих последних матчах Узбекистан выглядел не лучшим образом. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, и победы даются с огромным трудом.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в трех последних матчах команда отличилась всего одним голом. Пора бы включаться Эльдору Шомуродову, настрелявшему 22 мяча за «Башакшехир».

Узбеки уж точно постараются изрядно попортить нервы соперникам по группе. Вот только команде отчетливо не хватает опыта матчей на таком уровне.

Колумбия: тёмная лошадка?

Турнирное положение: Колумбийцы на Мундиаль прошли максимально уверенно. Команда финишировала на 3 месте в своей отборочной группе, на один балл отстав от второй позиции.

Причем Колумбия забила 28 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 18 мячей в 18 поединках отбора.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Колумбийцы уверенно разделались с Иорданией (2:0).

Несколько ранее команда уверенно разобралась с костариканцами (3:1). А вот спарринг с Францией завершился неудачей (1:3).

Крепкая Колумбия выиграла обе генеральные репетиции перед чемпионатом мира. Да и атакующая линия выглядит весьма мощно. Луис Суарес способен сделать разницу.

Состояние команды: Колумбийцы вполне способны ярко сверкнуть на Мундиале. С проходом в плей-офф проблем возникнуть не должно, а уж обыгрывать новичка чемпионатов мира команда обязана априори.

Команда в двух своих последних поединках настреляла 5 мячей в ворота соперников. Да и французам, несмотря на итоговое поражение, колумбийцы дали бой.

Колумбийцы имеют высокий потенциал, который постараются реализовать с первых матчей. Команда постарается обеспечить хорошую разницу мячей, ведь, вполне возможно, в последнем туре придется считать дополнительные показатели.

На что ставят в матче Узбекистан — Колумбия Букмекерские коэффициенты на матч Узбекистан — Колумбия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — однозначный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.50, успех соперника — в 8.50.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — соответственно 1.95 и 1.90.

Прогноз: Узбекистан довольно неплохо обороняется, и явно постарается оказать достойное сопротивление колумбийцам.

3.75 Тотал меньше 1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч Узбекистан — Колумбия позволит вывести на карту выигрыш 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: Тотал меньше 1.5 за 3.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.40 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Узбекистан — Колумбия принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.

Пять причин, почему ставка зайдет