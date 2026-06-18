Узбекистан впервые сыграет на чемпионате мира и сразу с командой, которая выглядит одним из самых опасных участников группы K. Колумбия возвращается на ЧМ после пропуска турнира в Катаре и начинает путь в Мехико, на высоте «Ацтеки», с задачей быстро подтвердить статус фаворита.

До матча 20 сек. 20 секунд

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04:28 А в таком составе выйдет сборная Колумбии: Варгас, Муньос, Лукуми, Санчес, Мохика, Пуэрта, Лерма, Родригес, Ариас, Диас, Суарес.

04:25 Стартовый состав Узбекистана на дебютный матч ЧМ: Юсупов, Хусанов, Ашурматов, Насруллаев, Абдуллаев, Каримов, Мозговой, Шукуров, Файзуллаев, Урунов, Шомуродов.

04:15 Элдор Шомуродов — самый опытный и статусный игрок атаки. В квалификации он был вовлечён в девять голов, забив пять раз и отдав четыре передачи. Для Узбекистана важно, чтобы Шомуродов не оказался отрезанным от команды. Против Колумбии моменты вряд ли будут приходить сериями, поэтому каждая контратака и каждый стандарт будут с повышенной ценой.

04:10 Логика Узбекистана понятна, для дебютанта важнее всего не раскрыться слишком рано и не позволить сопернику быстро забрать матч. Ожидается схема 3-4-2-1 с плотной оборонительной структурой, где центральной фигурой станет Абдукодир Хусанов. Он — главный талант этой команды в защите, игрок, вокруг которого можно выстраивать сопротивление против более сильного соперника.

04:05 В атаке многое зависит от состояния Жалолиддина Машарипова. Он остаётся главным игроком для переходов и создания моментов, но перед матчем его участие под вопросом. Если Машарипов не сможет сыграть с первых минут, Узбекистану будет сложнее выходить из обороны через пас, а нагрузка на Аббосбека Файзуллаева и Шомуродова заметно вырастет.

04:00 Фабио Каннаваро пришёл в сборную уже после того, как Узбекистан проделал основную часть пути через квалификацию. Сначала команду вели Сречко Катанец и Тимур Кападзе, затем ставка была сделана на тренера с огромным личным опытом чемпионатов мира. Каннаваро сыграл на четырёх ЧМ, был капитаном Италии в 2006 году и теперь впервые будет проживать турнир в роли главного тренера сборной.

03:55 Нестор Лоренсо, как и Каннаваро, знает чемпионат мира не только по тренерской работе. Он был частью сборной Аргентины, проигравшей финал ЧМ-1990, а позже работал в штабе Хосе Пекермана, когда Колумбия дошла до четвертьфинала в 2014 году. Теперь он сам ведёт команду, которая снова выглядит способной быстро набрать ход в группе.

03:50 Рядом с ним — Луис Диас, главный игрок Колумбии по остроте. В квалификации он забил семь мячей, уступив только Лионелю Месси. Диас даёт команде яркую игру один в один и постоянное давление на крайних защитников. Если Узбекистан будет слишком глубоко прижиматься к штрафной, именно его индивидуальные действия могут стать способом вскрыть плотный блок.

03:45 Колумбия возвращается на чемпионат мира после паузы и снова делает ставку на игроков, которые могут решить матч в последней трети. Хамес Родригес остаётся главным дирижёром между линиями, на ЧМ-2014 он стал лучшим бомбардиром турнира, а в нынешней квалификации был лучшим ассистентом южноамериканского отбора с семью голевыми передачами.