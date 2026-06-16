18 июня в рамках первого тура группы L ЧМ-2026 сыграют Гана и Панама. Начало встречи — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.
Гана
Турнирное положение: Помимо Панамы в соперники Ганы в групповом раунде чемпионата мира 2026 года также выпали Англия и Хорватия.
Команда без проблем преодолела отборочное сито в Африке, где по итогам 10 поединков в своей группе опередила Мадагаскар, Мали, Коморские острова, Центральную Африку и Чад.
Последние матчи: в товарищеской игре на выезде непосредственно перед ЧМ-2026 сборная с результатом 1:1 разошлась мировой с Уэльсом.
Ранее еще в одном контрольном поединке, который прошел в конце мая, африканский коллектив даже не добыл ничью, когда опять-таки в гостях проиграл Мексике (0:2).
Не сыграют: травмирован — Партей, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних играх (все они были товарищескими) Гана ни разу не выиграла при пяти поражениях и одной ничьей.
Трудно поверить в высокие шансы африканской сборной на победу, если учесть такую форму, однако преимущество в классе все-таки может помочь ей прервать серию неудач.
Джордан Айю — лучший бомбардир команды в африканском отборе на ЧМ-2026 с семью голами.
Панама
Турнирное положение: Панама начинает мундиаль против фаворита группы, после чего в следующих турах сыграет с Хорватией и Англией.
Команда сумела выиграть свой квартет в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ, где опередила Суринам, Гватемалу и Сальвадор.
Последние матчи: 6 июня сборная провела последнюю товарищескую встречу перед ЧМ-2026, в которой на нейтральном поле разошлась мироой с Боснией и Герцеговиной (1:1).
Ранее также в контрольном поединке центральноамериканский коллектив уже смог выиграть, когда теперь в домашних стенах одержал победу над Доминиканской Республикой (4:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 19-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Панама проиграла лишь дважды, если учитывать только основное время.
С этими результатами сборная вполне способна как минимум уйти с поля хотя бы с мировой, особенно если учитывать неудачные результаты её соперника в последних играх.
Сесилио Ватерман и Хосе Фахардо — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести последних матчах Гана не выиграла
- в пяти последних матчах Панамы забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей Панамы забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Панама — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья — в 4.45, успех Ганы — в 2.45.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.19 и 1.63.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей центральноамериканской сборной забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех товарищеских встреч накануне мундиаля.
При этом в двух из четырех последних матчей африканской команды был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что центральноамериканская сборная забьет больше 1,5 голов, ведь так было в её трех из четырех последних матчей.
Ставка: индивидуальный тотал Панамы больше 1,5 голов за 3.44