Будут ли неудачи преследовать Гану и на ЧМ-2026?

прогноз на стартовый матч Ганы на ЧМ-2026, ставка за 2.19

18 июня в рамках первого тура группы L ЧМ-2026 сыграют Гана и Панама. Начало встречи — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.

Гана

Турнирное положение: Помимо Панамы в соперники Ганы в групповом раунде чемпионата мира 2026 года также выпали Англия и Хорватия.

Команда без проблем преодолела отборочное сито в Африке, где по итогам 10 поединков в своей группе опередила Мадагаскар, Мали, Коморские острова, Центральную Африку и Чад.

Последние матчи: в товарищеской игре на выезде непосредственно перед ЧМ-2026 сборная с результатом 1:1 разошлась мировой с Уэльсом.

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Ранее еще в одном контрольном поединке, который прошел в конце мая, африканский коллектив даже не добыл ничью, когда опять-таки в гостях проиграл Мексике (0:2).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Партей, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх (все они были товарищескими) Гана ни разу не выиграла при пяти поражениях и одной ничьей.

Трудно поверить в высокие шансы африканской сборной на победу, если учесть такую форму, однако преимущество в классе все-таки может помочь ей прервать серию неудач.

Джордан Айю — лучший бомбардир команды в африканском отборе на ЧМ-2026 с семью голами.

Панама

Турнирное положение: Панама начинает мундиаль против фаворита группы, после чего в следующих турах сыграет с Хорватией и Англией.

Команда сумела выиграть свой квартет в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ, где опередила Суринам, Гватемалу и Сальвадор.

Последние матчи: 6 июня сборная провела последнюю товарищескую встречу перед ЧМ-2026, в которой на нейтральном поле разошлась мироой с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Ранее также в контрольном поединке центральноамериканский коллектив уже смог выиграть, когда теперь в домашних стенах одержал победу над Доминиканской Республикой (4:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 19-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Панама проиграла лишь дважды, если учитывать только основное время.

С этими результатами сборная вполне способна как минимум уйти с поля хотя бы с мировой, особенно если учитывать неудачные результаты её соперника в последних играх.

Сесилио Ватерман и Хосе Фахардо — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче Гана — Панама Букмекерские коэффициенты на матч Гана — Панама: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести последних матчах Гана не выиграла

в пяти последних матчах Панамы забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Панамы забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Панама — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья — в 4.45, успех Ганы — в 2.45.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.19 и 1.63.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей центральноамериканской сборной забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех товарищеских встреч накануне мундиаля.

При этом в двух из четырех последних матчей африканской команды был реализован такой же сценарий.

2.19 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч Гана — Панама позволит вывести на карту выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что центральноамериканская сборная забьет больше 1,5 голов, ведь так было в её трех из четырех последних матчей.

3.44 Индивидуальный тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.44 на матч Гана — Панама принесёт прибыль 2440₽, общая выплата — 3440₽

Ставка: индивидуальный тотал Панамы больше 1,5 голов за 3.44