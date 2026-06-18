Гана и Панама начинают ЧМ-2026 матчем, который для обеих команд может стать главным в группе L. Пространство для ошибки минимальное: поражение в Торонто почти сразу превращает борьбу за плей-офф в далёкую мечту, а победа даёт реальные шансы на 1/16 перед встречами с фаворитами.

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01:15 Гана подходит к турниру в сложном состоянии. Команда выиграла свою отборочную группу, опередив Мадагаскар и Мали, но уже после квалификации сменила тренера. Карлуш Кейруш возглавил сборную только в апреле, за два месяца до ЧМ, и теперь должен быстро собрать из талантливого, но нестабильного состава рабочую систему. Для 73-летнего тренера это будет уже пятый чемпионат мира.

01:10 Проблема в том, что форма Ганы перед турниром тревожная. Команда не выиграла семь матчей подряд, проигрывала Австрии, Германии и Мексике в контрольных играх, а на чемпионатах мира победила только один раз в последних семи встречах. Ещё болезненнее выглядит оборонительная статистика — Гана пропускала минимум два мяча в шести последних матчах ЧМ и не сохраняла ворота сухими на турнире уже 10 игр.

01:05 В атаке у Ганы достаточно качества, чтобы быть фаворитом этой пары. Антуан Семеньо приезжает после мощного клубного сезона и должен нагружать защитников постоянными рывками. Иньяки Уильямс добавляет физики и прямолинейности, Джордан Айю — опыт и понимание момента. В квалификации капитан, кстати, оформил семь голов и семь передач, один из лучших показателей во всём африканском отборе.

01:00 Главная кадровая потеря Ганы перед первым туром — Томас Парти. Полузащитник не сможет сыграть с Панамой из-за проблем с въездом в Канаду и остаётся на базе команды в Бостоне. Его отсутствие особенно чувствительно для центра поля, поскольку Гана теряет опытного разрушителя, который мог бы стабилизировать игру без мяча и помочь в продвижении. Кейруш, по ожиданиям, может выбрать схему 3-4-2-1. В такой структуре Гана получает дополнительного центрального защитника, ширину от латералей и более свободные роли для атакующих игроков.

00:55 Годой остаётся сердцем команды. Капитан, рекордсмен сборной по матчам и игрок, вокруг которого строится дисциплина в центре поля. В атаке важен Исмаэль Диас, лучший бомбардир последнего Золотого кубка, а справа серьёзный объём даёт Амир Мурильо, один из лучших ассистентов Панамы в квалификации.

00:50 Отбор Панама прошла без поражений. Семь побед и три ничьи, шесть сухих матчей, высокий объём прессинга и большое количество возвратов мяча на чужой половине — команда не просто терпела, а достаточно активно навязывала свой футбол. Отсутствие в квалификации США, Мексики и Канады, конечно, помогло, но стабильность Панамы всё равно нельзя списывать только на формат турнира.

00:45 Панама проводит второй чемпионат мира в истории. Дебют в 2018 году закончился тремя поражениями и 11 пропущенными мячами, но нынешняя команда заметно отличается от той, которая только осваивалась на высоком уровне. Кристиансен работает со сборной почти шесть лет, довёл её до финала Золотого кубка-2023, плей-офф Кубка Америки и финала Лиги наций КОНКАКАФ.