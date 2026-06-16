Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — 4 матча групп K и L.

Португалия — ДР Конго

20:00 мск, Хьюстон

Для номинальных гостей поездка на чемпионат мира уже праздник, а сборной Португалии необходимо доказывать свою состоятельность. Португальцы являются одними из фаворитов мундиаля, а для Криштиану Роналду — это последний шанс завоевать заветный трофей, которого у него еще пока нет . К тому же, ДР Конго вполне удобный соперник для первого тура, сборная Португалии считается безусловным фаворитом этого противостояния.

ДР Конго в предстоящем поединке воспринимается как сборная, которой придётся защищаться, терпеть и ловить свои редкие моменты. Но этот мундиаль уже показал нам, что просто не будет даже топовым сборным. К примеру, сборная Испании тоже считалась безусловным фаворитом в противостоянии с Кабо-Верде, но матч завершился со счетом 0:0. После этой встречи, кстати, на голкипера сборной Кабо-Верде Жозимара Диаса в одной из соцсетей подписалось 5 млн человек. Интересно, вратарь сборной ДР Конго готов к такому вниманию со стороны общественности?

Португалия за последние два года прошла через разные моменты. На Евро-2024 национальная команда добралась до четвертьфинала, где уступила Франции в серии пенальти. Уже в Лиге наций-2025 португальцы праздновали успех, выиграв в финале у Испании — ничья 2:2 после дополнительного времени и победа по пенальти. Криштиану Роналду был в центре внимания, а все остальные уже понимали, что именно сборная Португалии может составить конкуренцию остальным топовым сборным в борьбе за трофей мундиаля.

Криштиану Роналду в представлении не нуждается, все знают, насколько это великий игрок, но ему уже 41 год. Пора внимательно рассматривать других португальских футболистов, которые способны выдержать высокий темп на протяжении всего матча. Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Невеш и Рафаэл Леау — именно эти игроки закроют полузащиту и атакующую линию национальной команды, а голы будет забивать Криштиану Роналду и, в большинстве случаев, с пенальти.

ДР Конго, в свою очередь, прошла довольно тяжелый путь, чтобы попасть на чемпионат мира впервые спустя 52 года, а тогда еще страна даже называлась по-другому — Заир. По итогам группового этапа квалификации ЧМ-2026 национальная команда пробилась в стыковые матчи, где в решающем поединке одолела Ямайку в серии пенальти. Сборной ДР Конго удалось собраться и показать характер. Получится ли это сделать в матче против сборной Португалии? Подбор исполнителей очень сильно отличается.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Вероятно, сборная Португалии будет бороться за первую строчку в своей группе с Колумбией, которая также рассчитывает пошуметь на этом чемпионате мира. Если португальцы хотят без проблем выходить в плей-офф, то в предстоящем матче против ДР Конго не должно быть вопросов о том, кто одержит победу.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев считает, что сборные организуют голевую феерию, сделав ставку на тотал 3.5 больше за 3.15.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Если вы живете по московскому времени и вам нужно проснуться в 20:00, то стоит задуматься над распорядком дня. Поставим 3 будильника только для того, чтобы не забыть включить трансляцию. Обязательно смотрим этот интересный матч с участием Криштиану Роналду!

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Англия — Хорватия

23:00 мск, Арлингтон

Одна из самых крутых вывесок первого тура группового этапа ЧМ-2026, если не самая крутая. Обе сборные вполне способны пошуметь в плей-офф мундиаля, но сборная Англии все-таки котируется выше, болельщики этой национальной команды уже заждались больших побед, ну а хорваты снова в роли темной лошадки, которая может очень даже далеко ускакать.

Для Англии старт против Хорватии — это сразу же проверка на прочность. Можно сколько угодно обсуждать глубину состава, звезд из топ-клубов и работу Томаса Тухеля, но если англичане провалятся в первом туре, то на игроков и тренера моментально обрушится тонна критики, вот под таким давлением сейчас находится сборная «трех львов». У сборной Хорватии такого напряжения нет. Да, от них ждут больших успехов, но все понимают, что золотое поколение хорватов уже практически позади, и Лука Модрич уже проводит свой последний мундиаль.

Гарри Кейн globallookpress.com

История противостояний сборных Англии и Хорватии довольно насыщенная, заострим внимание на самых интересных встречах. На Евро-2004 англичане обыграли хорватов со счетом 4:2 и вышли в четвертьфинал. В том поединке, кстати, дублем отметился нападающий Уэйн Руни. Спустя 4 года, в квалификации Евро-2008, сборная Хорватии взяла реванш, победив по сумме двух встреч (2:0 и 3:2) и лишив шансов для сборной «трех львов» отобраться на чемпионат Европы. Спустя уже 10 лет сборная Англии встретилась с хорватами в полуфинале на ЧМ-2018 в России, где уступила по пенальти. Тогда Хорватия проиграла в финале мундиаля Франции (2:4).

За последние два года Англия была несколько раз близка к титулам, но в решающий момент что-то шло не так. На Евро-2024 национальная команда пробилась в финал, где уступила Испании — 1:2. Тогда сборную Англии возглавлял Гарет Саутгейт, на которого обрушилась критика со стороны общественности за довольно осторожный стиль игры при высоком уровне мастерства у английских футболистов. Сейчас команду тренирует Томас Тухель, который знает, как построить крепкую команду с характером. Получится ли проявить себя на чемпионате мира? Большой вопрос...

Англичане больше всего надеются на бомбардирские качества Гарри Кейна, который был невероятно результативен в минувшем сезоне за «Баварию», а теперь готовится решать моменты на чемпионате мира. К тому же, рядом есть исполнители высокого класса — Джуд Беллингем, Букайо Сака, Деклан Райс, Фил Фоден, Коул Палмер и так далее. С подбором футболистов у Тухеля проблем точно не будет.

Да и у сборной Хорватии интересный состав — Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Перишич, Андрей Крамарич, Анте Будимир, Йошко Гвардиол, Никола Влашич и Никола Моро. Большинство из этих футболистов уже пережили свой прайм, но все равно могут помочь своей сборной пошуметь в плей-офф. К тому же, судя по последним товарищеским матчам, Лука Модрич до сих пор в полном порядке — один из лучших на поле в составе сборной Хорватии. Именно он может стать ключевой фигурой в предстоящем матче против англичан.

Слово прогнозисту: Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста не верит в успех хорватской сборной в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026, сделав ставку на победу сборной Англии с форой (-1,5) за 3.05.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Обе сборные довольно сильны, этот матч точно не должен остаться без внимания. К тому же, время проведения встречи довольно удобное, надо смотреть!

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Гана — Панама

02:00 мск, Торонто

На фоне матча Англия — Хорватия, этот матч точно не такой интригующий в рамках первого тура группового этапа мундиаля, его даже можно пропустить в календаре турнира. Что интересно, в противостоянии Гана — Панама нет явного фаворита, который точно заберет три очка. Если одна из этих сборных сможет победить, то точно составит конкуренцию Англии и Хорватии за выход из группы. При поражении можно тушить свет — шансов на плей-офф практически равны нулю.

Стоит отметить, что у сборной Ганы довольно серьезные потери перед первым туром группового этапа. За национальную команду на ЧМ-2026 не сыграет Мохаммед Кудус, который получил тяжелую травму четырехглавой мышцы бедра. Томас Парти не сможет сыграть против Панамы в 1-м матче из-за того, что Канада отказала футболисту в выдаче визы. Дело в том, что у футболиста продолжают судебные разбирательства, его обвиняют в изнасиловании. Потеря этих двух футболистов является серьезной для сборной Ганы, которая не может похвастаться большим количеством игроков высокого уровня.

У этой национальной команды отдельно стоит отметить Антуана Семеньо. По ходу минувшего сезона нападающий перебрался в «Манчестер Сити» и сходу стал много забивать. В составе сборной Ганы у форварда нет большого количества забитых голов, но он до сих пор остается полезным.

Сборная Панамы показывает отличные результаты в последние годы. Национальная команда добралась до финала Золотого кубка КОНКАКАФ в 2023 году, уступив Мексике в решающем матче. В розыгрыше Кубка Америки-2024 сборная Панамы дошла до четвертьфинала, а в Лиге наций КОНКАКАФ-2025 пробилась в финал. В последнем турнире национальная команда обыграла США на стадии полуфинала.

Для российских болельщиков этот матч может быть интересен только по одной причине — за сборную Панамы будет выступать защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья. В минувшем сезоне игрок обороны провел за нижегородскую команду 14 матчей в рамках РПЛ, не отметился результативными действиями, а теперь будет представлять свою сборную на чемпионате мира.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Предстоящий матч может стать ключевым для обеих сборных с точки зрения турнирного положения. Если проиграть сейчас, то возможности вернуться в гонку за выход из группы уже практически не будет. Футболисты Ганы и Панамы это прекрасно понимают, поэтому нас ждет ожесточенная борьба за каждый сантиметр поля.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко уверен в том, что сборная Ганы будет вести в счете по итогам первого тайма, выбрав ставку за 2.88.

Ставить будильник?

⏰ — один будильник из трех. Встреча между сборными Ганы и Панамы — яркий пример одного будильника из трех. Серьезно, кто будет просыпаться ради этого матча в два часа ночи по Москве? Разве что нижегородские болельщики, но и им стоит отоспаться, ведь нужно набраться сил на следующий поединок, который стартует в 5 утра.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Узбекистан — Колумбия

05:00 мск, Мехико

Некоторые российские болельщики будут переживать именно за сборную Узбекистана, эта страна территориально самая близкая к России на чемпионате мира, плюс есть несколько ярких игроков, которые играли или играют в РПЛ. Но Узбекистан на бумаге не является фаворитом в предстоящем поединке против сборной Колумбии, уровень игроков соперника все-таки повыше.

Национальная команда Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира, выход на мундиаль — это настоящий праздник для страны. К тому же, эта сборная вполне может стать одним из главных андердогов турнира, ведь у нее есть несколько крутых молодых футболистов, которые уже имели опыт игры на высоком уровне. Яркий пример — это защитник Абдукодир Хусанов, который выступает за «Манчестер Сити». В минувшем сезоне этот игрок обороны провел 21 матч за «горожан» в АПЛ, а сейчас будет цементировать защитную линию сборной Узбекистана на ЧМ-2026.

Луис Диас globallookpress.com

К тому же, национальную команду возглавляет известный итальянский специалист Фабио Каннаваро, который может заставить игроков сборной Узбекистана поверить в свои силы. В квалификации ЧМ-2026 национальная команда заняла 2-е место в своей группе, уступив лидерство сборной Ирана. Сборная Узбекистана показала довольно уверенную игру в отборе, полностью заслужив путевку на мундиаль.

А что со сборной Колумбии? Эта национальная команда не участвовала в ЧМ-2022, а теперь попытается выйти в плей-офф мундиаля и там пошуметь, подбор футболистов позволяет это сделать. Очевидно, что главная звезда этой национальной команды — Луис Диас. Этот форвард выдал очень успешный сезон за «Баварию», наколотив 25 голов во всех турнирах, а сейчас попытается проявить себя на чемпионате мира.

Нельзя не отметить Джона Кордобу, который включен в состав сборной Колумбии на ЧМ-2026. Форвард также является лидером «Краснодара» наряду с Эдуардом Сперцяном. У Кордобы точно есть шанс попасть в стартовый состав своей сборной на первый матч и проявить себя, у этого форварда есть мощь и скорость. В составе сборной Узбекистана есть бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который сейчас выступает в чемпионате Турции. Этот молодой футболист может сыграть креативно и остро, болельщики армейцев знают об этом не понаслышке.

Предстоящий матч очень важен для обеих сборных, ведь когда ты в одной группе с Португалией, то нужно набирать максимум очков, чтобы составить им конкуренцию. Предпочтительнее выглядят колумбийцы с их взрывной атакующей линией, но симпатии на стороне национальной сборной Узбекистана, которая дебютирует на чемпионате мира, и способна сыграть на нем ярко.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко считает, что оборона сборной Узбекистана сдержит атакующий пыл колумбийцев, сделав ставку на тотал 1.5 меньше за 3.75.

Ставить будильник?

⏰⏰— два будильника из трех. Статусный поединок между сборными Англии и Хорватии сильно задрал планку, поэтому в этом случае только два будильника. Пять утра по Москве — это не самое комфортное время для просмотра, но для российского болельщика матч между Узбекистаном и Колумбией может быть очень интересен хотя бы по причине участия в нем Файзуллаева и Кордобы.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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