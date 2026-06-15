У чемпионата мира появился первый громкий сюрприз: Испанию в стартовом матче группы H удержали дебютанты Кабо-Верде. Команда Луиса де ла Фуэнте — для многих фаворит на трофей ещё до турнира — мучилась в атаке против вдохновлённого соперника, который стоит на 61 строчку ниже в рейтинге ФИФА. Разбираем матч с трёх сторон.

Это самая большая сенсация чемпионата мира?

Не было ощущения, что Сенегал — Франция 2002 года, когда африканцы обыграли действующих чемпионов мира. И уж точно это не «убийство гиганта» в духе победы Северной Кореи над Италией в 1966-м. Даже ошеломляющие 1:0 Саудовской Аравии над Аргентиной четыре года назад потрясли мир сильнее, чем это.

Но ничья 0:0 — онлайн-репортаж LiveSport.Ru — и первое очко Кабо-Верде в истории чемпионатов мира будут обсуждать ещё долгие годы. А главное — праздновать на Кабо-Верде до глубокой ночи.

Но сначала стоит себе напомнить: Кабо-Верде выиграло свою группу в африканском отборе, где были победы над Камеруном, Анголой и Ливией. Более того, дома команда прошла отбор без поражений.

Результат матча Испания Мадрид 0:0 Кабо-Верде Прая Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Маркос Льоренте, Фабиан Руис ( Микель Мерино 71' ), Родриго Эрнандес ( Нико Уильямс 87' ), Микель Оярсабаль, Гави ( Ламин Ямаль 71' ), Педри, Ферран Торрес ( Даниэль Ольмо 81' ) Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Диней Боржеш, Роберто Лопес, Стивен Морейра, Гамиру Монтейру, Ларос Дуарте ( Нуну Да Кошта 61' ), Кевин Пина, Дайлон Ливраменту ( Вилли Семедо 61' ), Жовани Кабрал ( Дерой Дуарте 61' ), Райан Мендеш, Sidny Lopes Cabral ( Жоан Пауло 76' ) Жёлтые карточки: Педри 90+3' — Sidny Lopes Cabral 16'

Статистика матча 7 Удары в створ 1 12 Удары мимо 3 74 Владение мячом 26 11 Угловые удары 1 2 Офсайды 3 10 Фолы 1

Чемпионат мира — совершенно другой зверь, но дебютанты турнира не выглядели напуганными качеством чемпионов Европы. Совсем наоборот.

Кабо-Верде было организовано в обороне — в традиционной пятёрке защитников, к которой временами добавлялся полузащитник, превращая её в стену из шести человек. Возможно, с травмированным Ямалем на скамейке Испании не хватало той самой динамики и возможности обыграть один в одного. Возможно.

Жозимар Диаш Возинья, голкипер Кабо-Верде globallookpress.com

Помог Кабо-Верде и матч опытного вратаря Возиньи. Всё это, плюс желание и страсть достойно представить свою страну на мундиале, привело к более чем достойному выступлению команды из страны с населением всего в 530 тысяч человек.

После того как Германия разобрала Кюрасао 7:1, а Швеция смела Тунис 5:1 в предыдущем туре, Кабо-Верде подарило своим болельщикам и многим нейтральным зрителям незабываемый момент чемпионата мира.

Испания не так хороша, как мы думали?

Стартовые матчи Испании на последних чемпионатах были полны драмы: поражение 1:5 от Нидерландов в 2014-м, яркая ничья 3:3 с Португалией в 2018-м и разгром Коста-Рики 7:0 четыре года назад в Катаре. Даже в 2010-м, когда испанцы взяли трофей, они начали неожиданно — с поражения 0:1 от Швейцарии.

В этот раз концовка матча получилась драматичной, а вот начало — не слишком захватывающим. Команда Де ла Фуэнте с первых минут владела мячом, но первый удар в створ нанесла лишь на 20-й минуте — дальний выстрел Педри, который Возинью толком не потревожил .

По ходу игры Испания начала кое-что находить, когда новичок «Реала» Марк Кукурелья подключался по левому флангу из позиции защитника, — это привело к моменту, в котором Ферран Торрес перед перерывом расстрелял перекладину. А двое их крайних атакующих звёзд Евро-2024 сидели на скамейке: и Ямаль, и Нико Уильямс были не на сто процентов готовы после недавних мышечных травм.

Ферран Торрес не реализовал удар по пустым воротам globallookpress.com

Когда 18-летний Ямаль вышел разминаться сразу после перерыва, стадион встретил это аплодисментами. И было удивительно, что де ла Фуэнте так долго тянул с заменами, пока игра шла при счёте 0:0. Ямаль не играл ни за клуб, ни за сборную с 22 апреля, когда получил очередную мышечную проблему в «Барсе», но на 71-й минуте штаб испанцев решил, что риск оправдан. Ямаль почти сразу же убежал от опекуна, открыв пространство, из которого возник полумомент для другого вышедшего на замену — Микеля Мерино из «Арсенала».

Ламин Ямаль до матча globallookpress.com

Результат поднимает неприятные воспоминания о двух последних вылетах Испании с чемпионатов мира — в 1/8 финала от России в 2018-м и от Марокко в 2022-м, — после похожих матчей, где она владела мячом, но не могла поразить ворота. А ведь именно прямой, врывающийся дриблинг Ямаля и Уильямса был ключом к победе на чемпионате Европы всего два года назад.

Паниковать пока рано — до второго матча с Саудовской Аравией шесть дней, а затем ещё шесть до Уругвая. (Полный и супер-удобный календарь ЧМ-2026 — тут). И всё же было очевидно: Испании нужно как можно скорее вернуть Ямаля — и Уильямса тоже — в полную готовность и боевую форму.

Как дебютанты сдержали чемпионов Европы?

The Atlantic разбирается: Кабо-Верде были динамичными без мяча. Команда прессинговала по схеме 4-3-3, когда Испания держала мяч на своей половине, перестраивалась в средний блок 4-5-1, когда испанцы доводили мяч до центра поля, и опускалась в 5-4-1, защищая собственную штрафную, когда соперник входил в финальную треть. А отобрав мяч, не просто выносила его вперёд, а быстрыми передачами выпускала на скорость своих фланговых и нападающих.

Гави (Испания) и Райан Мендеш (Кабо-Верде) globallookpress.com

Родри (Испания) и Ларос Дуарте (Кабо-Верде) globallookpress.com

Фабиан Руис globallookpress.com

Феррану Торресу пришлось несладко globallookpress.com

Единственной надёжной стратегией Испании были фланговые комбинации: Фабиан и Педри работали в связке с вингерами и крайними защитниками. Это привело к нескольким многообещающим моментам, особенно когда удавались забегания за спину по левому флангу. Кукурелья вывел Торреса на лучший момент матча, но тот попал лишь в перекладину. Педри организовал похожий по качеству шанс слева для Фабиана, но его удар головой был лёгким для впечатляющего Возиньи в воротах Кабо-Верде.

Выход Ямаля на 71-й минуте вместо Гави принёс оптимизм, и в считаные секунды стало ясно почему — он на скорости обошёл двоих. Минуту спустя стянул на себя защитников и помог Маркосу Льоренте вывести Мерино, который пробил прямо в Возинью. Ближе к концу пас «тривела» (внешней стороной стопы) на Дани Ольмо помог создать момент для Микеля Ояарзабаля, чей удар срикошетил за лицевую.

Игроки Кабо-Верде празднуют ничью с Испанией globallookpress.com

Но, как и в товарищеской ничьей 0:0 с Египтом в марте — и в неприятной перекличке с прошлыми чемпионатами мира, — команда Де ла Фуэнте без Ямаля и Уильямса в стартовом составе была эффектно и эффективно сдержана дисциплинированной и грамотно организованной обороной.