Алексей ДроздовАлексей ДроздовПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в Google NewsПодписаться+

У чемпионата мира появился первый громкий сюрприз: Испанию в стартовом матче группы H удержали дебютанты Кабо-Верде. Команда Луиса де ла Фуэнте — для многих фаворит на трофей ещё до турнира — мучилась в атаке против вдохновлённого соперника, который стоит на 61 строчку ниже в рейтинге ФИФА. Разбираем матч с трёх сторон.

Это самая большая сенсация чемпионата мира?

Не было ощущения, что Сенегал — Франция 2002 года, когда африканцы обыграли действующих чемпионов мира. И уж точно это не «убийство гиганта» в духе победы Северной Кореи над Италией в 1966-м. Даже ошеломляющие 1:0 Саудовской Аравии над Аргентиной четыре года назад потрясли мир сильнее, чем это.

Но ничья 0:0 — онлайн-репортаж LiveSport.Ru — и первое очко Кабо-Верде в истории чемпионатов мира будут обсуждать ещё долгие годы. А главное — праздновать на Кабо-Верде до глубокой ночи.

Но сначала стоит себе напомнить: Кабо-Верде выиграло свою группу в африканском отборе, где были победы над Камеруном, Анголой и Ливией. Более того, дома команда прошла отбор без поражений.

Результат матча

ИспанияМадридИспания0:0Кабо-ВердеКабо-ВердеПрая
Испания:  Унай Симон,  Пау Кубарси,  Эмерик Лапорт,  Марк Кукурелья,  Маркос Льоренте,  Фабиан Руис (Микель Мерино 71'),  Родриго Эрнандес (Нико Уильямс 87'),  Микель Оярсабаль,  Гави (Ламин Ямаль 71'),  Педри,  Ферран Торрес (Даниэль Ольмо 81')
Кабо-Верде:  Жозимар Диаш Возинья,  Диней Боржеш,  Роберто Лопес,  Стивен Морейра,  Гамиру Монтейру,  Ларос Дуарте (Нуну Да Кошта 61'),  Кевин Пина,  Дайлон Ливраменту (Вилли Семедо 61'),  Жовани Кабрал (Дерой Дуарте 61'),  Райан Мендеш,  Sidny Lopes Cabral (Жоан Пауло 76')
Жёлтые карточки:  Педри 90+3'  —  Sidny Lopes Cabral 16'

Чемпионат мира — совершенно другой зверь, но дебютанты турнира не выглядели напуганными качеством чемпионов Европы. Совсем наоборот.

Кабо-Верде было организовано в обороне — в традиционной пятёрке защитников, к которой временами добавлялся полузащитник, превращая её в стену из шести человек. Возможно, с травмированным Ямалем на скамейке Испании не хватало той самой динамики и возможности обыграть один в одного. Возможно.

Жозимар Диаш Возинья, голкипер Кабо-Верде
Жозимар Диаш Возинья, голкипер Кабо-Верде globallookpress.com

Помог Кабо-Верде и матч опытного вратаря Возиньи. Всё это, плюс желание и страсть достойно представить свою страну на мундиале, привело к более чем достойному выступлению команды из страны с населением всего в 530 тысяч человек.

После того как Германия разобрала Кюрасао 7:1, а Швеция смела Тунис 5:1 в предыдущем туре, Кабо-Верде подарило своим болельщикам и многим нейтральным зрителям незабываемый момент чемпионата мира.

Испания не так хороша, как мы думали?

Стартовые матчи Испании на последних чемпионатах были полны драмы: поражение 1:5 от Нидерландов в 2014-м, яркая ничья 3:3 с Португалией в 2018-м и разгром Коста-Рики 7:0 четыре года назад в Катаре. Даже в 2010-м, когда испанцы взяли трофей, они начали неожиданно — с поражения 0:1 от Швейцарии.

В этот раз концовка матча получилась драматичной, а вот начало — не слишком захватывающим. Команда Де ла Фуэнте с первых минут владела мячом, но первый удар в створ нанесла лишь на 20-й минуте — дальний выстрел Педри, который Возинью толком не потревожил.

По ходу игры Испания начала кое-что находить, когда новичок «Реала» Марк Кукурелья подключался по левому флангу из позиции защитника, — это привело к моменту, в котором Ферран Торрес перед перерывом расстрелял перекладину. А двое их крайних атакующих звёзд Евро-2024 сидели на скамейке: и Ямаль, и Нико Уильямс были не на сто процентов готовы после недавних мышечных травм.

Ферран Торрес не реализовал удар по пустым воротам
Ферран Торрес не реализовал удар по пустым воротам globallookpress.com

Когда 18-летний Ямаль вышел разминаться сразу после перерыва, стадион встретил это аплодисментами. И было удивительно, что де ла Фуэнте так долго тянул с заменами, пока игра шла при счёте 0:0. Ямаль не играл ни за клуб, ни за сборную с 22 апреля, когда получил очередную мышечную проблему в «Барсе», но на 71-й минуте штаб испанцев решил, что риск оправдан. Ямаль почти сразу же убежал от опекуна, открыв пространство, из которого возник полумомент для другого вышедшего на замену — Микеля Мерино из «Арсенала».

Ламин Ямаль до матча
Ламин Ямаль до матча globallookpress.com

Результат поднимает неприятные воспоминания о двух последних вылетах Испании с чемпионатов мира — в 1/8 финала от России в 2018-м и от Марокко в 2022-м, — после похожих матчей, где она владела мячом, но не могла поразить ворота. А ведь именно прямой, врывающийся дриблинг Ямаля и Уильямса был ключом к победе на чемпионате Европы всего два года назад.

Паниковать пока рано — до второго матча с Саудовской Аравией шесть дней, а затем ещё шесть до Уругвая. (Полный и супер-удобный календарь ЧМ-2026тут). И всё же было очевидно: Испании нужно как можно скорее вернуть Ямаля — и Уильямса тоже — в полную готовность и боевую форму.

Как дебютанты сдержали чемпионов Европы?

The Atlantic разбирается: Кабо-Верде были динамичными без мяча. Команда прессинговала по схеме 4-3-3, когда Испания держала мяч на своей половине, перестраивалась в средний блок 4-5-1, когда испанцы доводили мяч до центра поля, и опускалась в 5-4-1, защищая собственную штрафную, когда соперник входил в финальную треть. А отобрав мяч, не просто выносила его вперёд, а быстрыми передачами выпускала на скорость своих фланговых и нападающих.

Гави (Испания) и Райан Мендеш (Кабо-Верде)
Гави (Испания) и Райан Мендеш (Кабо-Верде) globallookpress.com
Родри (Испания) и Ларос Дуарте (Кабо-Верде)
Родри (Испания) и Ларос Дуарте (Кабо-Верде) globallookpress.com
Фабиан Руис
Фабиан Руис globallookpress.com
Феррану Торресу пришлось несладко
Феррану Торресу пришлось несладко globallookpress.com

Единственной надёжной стратегией Испании были фланговые комбинации: Фабиан и Педри работали в связке с вингерами и крайними защитниками. Это привело к нескольким многообещающим моментам, особенно когда удавались забегания за спину по левому флангу. Кукурелья вывел Торреса на лучший момент матча, но тот попал лишь в перекладину. Педри организовал похожий по качеству шанс слева для Фабиана, но его удар головой был лёгким для впечатляющего Возиньи в воротах Кабо-Верде.

Выход Ямаля на 71-й минуте вместо Гави принёс оптимизм, и в считаные секунды стало ясно почему — он на скорости обошёл двоих. Минуту спустя стянул на себя защитников и помог Маркосу Льоренте вывести Мерино, который пробил прямо в Возинью. Ближе к концу пас «тривела» (внешней стороной стопы) на Дани Ольмо помог создать момент для Микеля Ояарзабаля, чей удар срикошетил за лицевую.

Игроки Кабо-Верде празднуют ничью с Испанией
Игроки Кабо-Верде празднуют ничью с Испанией globallookpress.com

Но, как и в товарищеской ничьей 0:0 с Египтом в марте — и в неприятной перекличке с прошлыми чемпионатами мира, — команда Де ла Фуэнте без Ямаля и Уильямса в стартовом составе была эффектно и эффективно сдержана дисциплинированной и грамотно организованной обороной.