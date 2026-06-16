18 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Гана и Панама. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

Гана

Турнирное положение: Ганцы уверенно квалифицировались на чемпионат мира. Команда заняла первое место в своей отборочной группе.

При этом Гана победила в 8 из 10 матчей группового этапа. Да и забила команда 23 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь ярко. Ганцы подписали мировую с Уэльсом (1:1).

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До того команда вчистую уступила мексиканцам (0:2). Да и спарринг со сборной Германии завершился поражением (1:2).

Более того, Гана до последней ничьей умудрилась потерпеть 5 поражений подряд. Последний успех пришелся еще на октябрьский поединок с Коморскими островами (1:0).

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Состояние команды: последние неудачи негативно влияют на ганцев перед стартом чемпионата мира. Да, состав у команды квалифицированный, вот только с созиданием не клеится.

Плюс ко всему, в трех последних матчах ганцы забили всего 2 мяча. Да и с валлийцами команда в концовке упустила победу. Так еще в стартовом туре не сыграет Томас Парти…

Панама

Турнирное положение: Панамцы вышли на Мундиаль вполне логично. Команда заняла первое место в своем отборочном квинтете, на 3 очка опередив Суринам.

Причем Панама в шести поединках отбора забила лишь 9 мячей. А вот пропустила команда всего лишь 4 раза.

Последние матчи: предыдущий поединок команде относительно удался. Панамцы не уступили Боснии и Герцеговине (1:1).

Несколько ранее Панама переиграла Доминиканскую Республику (4:2). А вот нестабильным бразильцам команда уступила по всем статьям (2:6).

Зато Панама не проиграла в двух последних спаррингах. Да и пробоин в кадровом плане у команды нет. И уж за третье место панамцы точно пободаются!

Состояние команды: Панамцы имеют весьма скромный подбор игроков. Команда сильна, прежде всего, умением добывать нужный результат и волевыми качествами.

Плюс ко всему, панамцы настроены разжиться очками в первом же туре. Да и как, умея отлично контратаковать, не воспользоваться кризисом Ганы?!

Правда, панамцам может банально не хватить пресловутого опыта матчей на таком уровне. Да и проблемы с реализацией пока не решены. Плюс бразильцы обнажили дыры в обороне команды.

На что ставят в матче Гана — Панама Букмекерские коэффициенты на матч Гана — Панама: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гана считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа соперника — в 3.30.

Букмекеры на победу ганцев в первом тайме дают 2.88, а на успех африканцев после перерыва можно ориентироваться за 2.50.

Прогноз: Ганцы куда опытнее соперника, и несмотря на все свои проблемы, постараются стартовать с победы над андердогом квартета.

2.15 Победа Ганы Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Гана — Панама принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа Ганы за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что ганцы начнут поединок максимально продуктивно, и по итогу первого тайма будут вести в счете.

2.88 Победа Ганы в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.88 на матч Гана — Панама принесёт прибыль 1880₽, общая выплата — 2880₽

Ставка: Победа Ганы в 1-м тайме за 2.88.

Пять причин, почему ставка зайдет