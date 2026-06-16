Как Роналду начнёт поход за Кубком мира?

прогноз на стартовый шаг Роналду в последней попытке выиграть ЧМ, ставка за 1.82

17 июня в рамках первого тура группы K ЧМ-2026 сыграют Португалия и ДР Конго. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

Португалия

Турнирное положение: Португалия в финальной части чемпионата мира 2026 года начинает поединком с ДР Конго, а продолжит — с Узбекистаном и Колумбией.

Команда с небольшими приключениями вышла на мундиаль, опередив в своей группе европейской квалификации Ирландию, Венгрию, а также Армению.

Последние матчи: в своей прошлой игре (она же была финальной перед ЧМ-2026) сборная в домашних стенах переиграла Нигерию (2:1).

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Ранее в предыдущем поединке, который также был контрольным, европейский коллектив с аналогичным результатом на своем поле одержал победу над Чили.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх (четырех товарищеских и одном официальном) Португалия четырежды выиграла при одной ничьей.

Логично, что такая форма и более высокий класс заставляют считать пиренейскую сборную фаворитом предстоящего матча, хотя недооценка соперника может дорого ей обойтись.

Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды в европейском отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

ДР Конго

Турнирное положение: ДР Конго после начала выступлений на чемпионате мира матчем против нынешнего соперника дальше сыграет с Колумбией и Узбекистаном.

Команда добыла путёвку на североамериканский мундиаль после того, как сперва выиграла африканский плей-офф, а затем одолела Ямайку в межконтинентальном стыковом поединке.

Последние матчи: в финальной игре в рамках подготовки к ЧМ-2026 сборная на нейтральном поле потерпела поражение, которое ей нанесла Чили (1:2).

В предыдущем контрольном поединке африканский коллектив также не сумел выиграть, когда снова-таки в ничьих стенах разошлась мировой с Данией (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, ДР Конго проиграл лишь раз при семи победах и пяти ничьих.

Если судить по этим результатам, сборная вроде как имеет неплохие шансы по крайней мере на мировую, тем не менее, многое здесь зависит от того, позволит ли фаворит недооценку соперника.

Седрик Бакамбу — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

На что ставят в матче Португалия — ДР Конго Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — ДР Конго: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в девяти из 13-ти последних матчей Португалии забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей ДР Конго забивали меньше 2,5 голов

в 12-ти из 13-ти последних матчей ДР Конго не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.39. Ничья — в 5.61, успех ДР Конго — в 4.71.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.82 и 1.92.

Прогноз: в девяти из 13-ти последних матчей европейской сборной забивали больше 2,5 голов. Так было и в её обоих контрольных поединках накануне мундиаля.

При этом в последнем матче африканской команды также забивали столько же мячей.

1.82 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Португалия — ДР Конго принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь фаворит матча обладает мощной атакой, что обещает результативную игру.

3.15 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч Португалия — ДР Конго принесёт чистый выигрыш 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.15