прогноз на битву за первый трофей нового сезона в Бельгии, ставка за 1.86

31 июля в финале Суперкубка Бельгии сыграют «Брюгге» и «Юнион Сент-Жиллуаз». Начало встречи — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» получил возможность побороться за Суперкубок Бельгии благодаря чемпионству в прошлом сезоне.

Команда завоевала титул с отрывом в четыре очка от своего конкурента в лице как раз нынешнего соперника, а также в 14 баллов от ставшего третьим «Сент-Трюйдена».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на выезде потерпел поражение от французского «Ренна» (1:2).

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Перед этим коллектив еще в одном контрольной встрече также остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах обыграл нидерландский «Херенвен» (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были товарищескими, «Брюгге» не знал другого результата, кроме поражений.

Это вроде бы обещает плохие шансы на успех хозяевам поля, однако на своей арене, да еще и против равного себе соперника они все же явно немалы.

Николо Тресольди — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Бельгии с 19-ю голами.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» имеет шанс побороться за Суперкубок Бельгии, поскольку выиграл Кубок страны в прошлом сезоне.

Команда смогла завоевать трофей благодаря крупной победе над «Андерлехтом» с результатом 3:1 в решающем поединке турнира.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле одержал победу над французским «Лиллем» (2:1).

Перед этим в другой контрольной игре коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах был сильнее соотечественников из «Патро Эйсден Масмехелен» (4:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были товарищескими, «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл шесть раз при одном поражении.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на успех, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Кевин Родригес — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Бельгии с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Брюгге» забивали больше двух голов

в шести из семи последних матчей «Брюгге» забивали больше трех голов

в шести из семи последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.22. Ничья — в 3.40, выигрыш «Юнион Сент-Жиллуаз» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.86 и 1.90.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев поля забивали больше двух мячей. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в семи последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.86 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуаз» принесёт прибыль 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь так было в шести из семи последних матчей «Брюгге».

2.50 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуаз» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.50