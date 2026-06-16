17 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Португалия и ДР Конго. Начало игры — в 20:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

Португалия

Турнирное положение: Португальцы попали в группу К, где сразятся с Колумбией, ДР Конго и Узбекистаном. Соперники явно ниже уровнем исполнителей, поэтому проблем с выходом в плей-офф быть не должно.

В квалификации ЧМ-2026 сборная Португалии выглядела очень уверенно, заняв 1-е место в своей группе с 13-ю очками в активе из 18-и возможных. Национальная команда оставила за собой Ирландию, Венгрию и Армению.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке в рамках подготовки к ЧМ-2026 сборная Португалии обыграла Нигерию со счетом 2:1, забив победный гол на 75-й минуте.

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У португальцев продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период национальная команда 4 раза победила и лишь однажды сыграла вничью с Мексикой (0:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Конечно, сборная Португалии на бумаге считается одним из фаворитов чемпионата мира, но не все так однозначно. Главный лидер и символ этой национальной команды Криштиану Роналду уже вряд ли сможет выдать сумасшедший результат, человеку все-таки 41 год...

Несмотря на это, в полузащитной линии португальской сборной есть другие футболисты высокого класса, которые способны решить исход матча. Чего только стоит этот треугольник в центре поля: Бруну Фернандеш — Витинья — Жоау Невеш.

ДР Конго

Турнирное положение: Эта сборная не смогла пробиться на ЧМ-2026 через групповой этап, попав в стыковые матчи. ДР Конго выступила достойно в решающем матче, обыграв Ямайку (1:0) и обеспечив себе поездку на мундиаль.

Теперь национальной команде предстоит столкнуться с мощным соперником, который имеет классный подбор футболистов. К тому же, сборная ДР Конго еще ни разу не играла против Португалии.

Последние матчи: В прошедшей контрольной встрече национальная команда уступила Чили со счетом 1:2, забив единственный гол на 88-й минуте в тот момент, когда соперник уже спокойно доигрывал встречу.

До этого сборная ДР Конго достойно билась со сборной Данией, матч завершился ничейным результатом — 0:0. Африканская национальная команда ничем не уступала датчанам, могла даже вырвать победу.

Состояние команды: У сборной ДР Конго нет опыта игры против португальцев, африканцы явно не будут доминировать на поле в предстоящем матче, а будут защищаться и искать счастье на контратаках.

Главной атакующей силой сборной ДР Конго является Йоан Висса, который не очень успешно провел минувший сезон за «Ньюкасл», но довольно удачно выступает за национальную команду. В 9-и матчах квалификации ЧМ-2026 у форварда 3 гола и столько же голевых передач.

На что ставят в матче Португалия — ДР Конго Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — ДР Конго: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Португалия выиграла 3 последних матча, забив по два гола в каждом поединке

В последних 5-и встречах с участием ДР Конго тотал голов 2.5 больше пробили только один раз

В последних 5-и матчах Португалия забила 15 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Португалии фаворитом с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа сборной ДР Конго — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: Сборная Португалии начнет свой путь на чемпионате мира с уверенной победы.

2.50 Победа сборной Португалии с форой (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Португалия — ДР Конго позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа сборной Португалии с форой (-2) за 2.50.

Прогноз: Португальцы начнут встречу активно и создадут комфортное преимущество в счете уже в 1-м тайме.

2.55 Победа сборной Португалии с форой (-1) в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Португалия — ДР Конго принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа сборной Португалии с форой (-1) в 1-м тайме за 2.55.