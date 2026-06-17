Португалия начинает ЧМ-2026 матчем против команды, которая ждала возвращения на турнир больше полувека. Для Криштиану Роналду это, вероятно, последний чемпионат мира, для Роберто Мартинеса — шанс наконец превратить один из самых глубоких составов Европы в реального претендента на титул.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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35' Невеш здорово сыграл в отборе против Кайембе, даже мяч сохранил для Португалии.

34' Кайембе с левой пробил из-за штрафной, мяч после рикошета прилетел в руки Коште.

33' В центр штрафной навесил Мендеш со стандарта, а там никого из партнёров не оказалось.

32' Мбемба получил жёлтую карточку за выставленный локоть — до последнего спорит с арбитром защитник Конго.

32' Висса перестарался в прессинге и сбил с ног Вейгу.

31' Бруну здорово отдавал вперёд на левый фланг, но перебил Педру Нету.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 79 Владение мячом 21 1 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 2 Фолы 2

29' Канселу низом простреливал с правого фланга, слишком сильным получился пас для Роналду.

27' Возобновляется матч, Конго с мячом.

24' А вот и пауза на водопой. Спокойный старт турнира от Португалии, без шансов для Конго.

22' Достаточно аккуратно держат мяч португальцы, без обострения уже пару минут.

20' Рискованно назад отдавал Уан-Биссака, Мпаси успел выбить мяч вперёд.

18' Здорово открылся Мендеш под заброс Бруну и даже принял мяч — Уан-Биссака в подкате не дал пробить!

16' У Нету не получился ответный пас на Роналду, ковырнул газон Педру.

14' Бакамбу из-за штрафной с правой пробил и попал в защитника, мяч ушёл на угловой.

13' Бернарду Силва потерял мяч на своей половине поля и в подкате сбил Кайембе, жёлтую карточку показал арбитр.

11' Висса с левой пробил из-за штрафной – чуть мимо левого нижнего угла.

10' Нуну Мендеш был в офсайде на левом фланге, не согласен с арбитром защитник.

08' Масуаку попробовал прострелить с левого фланга и попал в защитника.

06' ГООООООООЛ! Впереди Португалия! Жоау Невеш подключился в штрафную, выпрыгнул выше всех и головой замкнул подачу Нету. 1:0, идеальный старт для португальцев.

Гол Невеша globallookpress.com

05' Бернарду пытался забросить вперёд на Роналду, не прошёл пас.

03' Канселу потерял мяч на половине поля Конго и нарушил правила в попытке моментально сыграть в отборе.

01' Португалия начинает с центра, но без удара вперёд в стиле «ПСЖ».

До матча

20:00 Гимны прозвучали, всё готово к старту очередной группы! В Хьюстоне сегодня около 30 градусов, но по ходу игры есть вероятность дождя — на этом ЧМ пока что проблем с погодой не было.

Португалия — ДР Конго globallookpress.com

19:53 Сборные выходят на поле! Криштиану Роналду готовится начать свей шестой ЧМ, а пока – национальные гимны.

19:45 Матч обслужит Абдулрахман Аль-Джассим из Катара. 38-летний арбитр работает на международном уровне с 2013 года, был видеоассистентом на ЧМ-2018, а на турнире в Катаре уже судил два матча в поле. У него большой опыт в азиатском футболе: Кубок Азии, Лига чемпионов AFC и Кубок AFC, а также работа в чемпионате Катара. В сезоне-2025/26 арбитр показал 104 жёлтые карточки и девять красных в 20 матчах, а на прошлом чемпионате мира вынес восемь предупреждений за две игры. На линиях ему помогут катарцы Талеб Аль-Марри и Сауд Ахмед, четвёртым арбитром назначен Абонгиле Том из ЮАР, резервным ассистентом — его соотечественник Захеле Сивела. За ВАР отвечает Хамис Аль-Марри из Катара.

19:40 Накануне сразу три главные звезды турнира громко начали чемпионат мира. Мбаппе оформил дубль за Францию, Холанн забил дважды за Норвегию, а Месси сделал первый хет-трик на ЧМ. На этом фоне старт Роналду неизбежно будут сравнивать с конкурентами: его карьера почти два десятилетия шла рядом с карьерой Месси, и каждый новый рекорд одного всё равно отзывается в истории другого. Криштиану Роналду выходит на турнир в 41 год и остаётся самым возрастным полевым игроком этого чемпионата мира. Последние три с половиной года он провёл в Саудовской Аравии, где уровень лиги всё ещё уступает ведущим европейским чемпионатам, но при этом Криш сохраняет статус игрока старта в одной из самых сильных сборных турнира.

Криштиану Роналду и Витинья на разминке globallookpress.com

19:30 А вот так начнёт сборная ДР Конго: Мпаси, Уан-Биссака, Капуади, Туанзебе, Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами, Кайембе, Бакамбу, Висса.

Аксель Туанзебе globallookpress.com

19:25 Состав сборной Португалии на первый матч ЧМ: Кошта, Мендеш, Араужу, Вейга, Канселу, Невеш, Фернандеш, Витинья, Силва, Нету, Роналду.

19:15 Команды раньше не встречались ни в официальных, ни в товарищеских матчах. Для ДР Конго это первый чемпионат мира под нынешним названием и первое появление на турнире с 1974 года, когда сборная выступала как Заир. Тогда она стала первой командой из Тропической Африки на ЧМ, но турнир запомнился не только результатами, но и эпизодом с Мвепу Илунгой в матче с Бразилией, который позже стали воспринимать как жест протеста на фоне политического давления.

19:10 Португалия стабильно играет на чемпионатах мира с 2002 года и выходила в плей-офф на четырёх из последних пяти турниров. При этом её лучший результат на ЧМ по-прежнему датирован 1966 годом, когда команда заняла третье место, а единственный полуфинал после этого был в 2006-м. На фоне нынешнего состава это выглядит как разрыв между ожиданиями и реальными достижениями.

19:05 Команда Мартинеса прошла квалификацию без лишней драмы, хотя не без сбоев. Португалия выиграла группу с Ирландией, Венгрией и Арменией, забив 20 мячей за шесть матчей. А в Дублине команда проиграла Ирландии, а Роналду получил первую красную карточку в карьере за сборную. Перед турниром Португалия обыграла США, Чили и Нигерию, оставаясь без поражений в 2026 году. В матче с Нигерией забили Педру Нету и Франсишку Консейсау, что только усилило конкуренцию за места рядом с Роналду. При этом основа игры всё равно строится вокруг полузащиты. Витинья, Жоау Невеш и Бруну Фернандеш дают Португалии один из самых сильных центров на турнире, а Бернарду Силва добавляет контроль и гибкость в последней трети.

19:00 Криштиану Роналду начинает шестой чемпионат мира и остаётся единственным футболистом, который этим летом может забить на шести разных ЧМ. У Криштиану уже есть победа на Евро, рекорды и огромное наследие, но титула чемпиона мира не хватает. Этот турнир может стать последней попыткой закрыть единственную пустоту в карьере легендарного португальца.

18:55 ДР Конго добиралась до турнира самым длинным маршрутом. В африканском отборе команда финишировала второй в группе, уступив Сенегалу, затем прошла Камерун, Нигерию и Марокко в стыковых матчах, а в межконтинентальном плей-офф победила Ямайку. Решающим стал гол Акселя Туанзебе на 100-й минуте.

18:50 Команда Себастьена Дезабра не выглядит случайным участником ЧМ. В составе есть игроки с опытом в европейских чемпионатах и понятная структура. Шансель Мбемба должен стать лидером обороны, рядом с ним ожидаются Туанзебе и Стив Капуади, а на флангах могут сыграть Аарон Уан-Биссака и Артур Масуаку. В квалификации ДР Конго часто играла в плотных матчах, 10 из 13 встреч завершались с разницей не больше, чем в один мяч.

18:45 В атаке главные фигуры — Йоан Висса и Седрик Бакамбу. Оба были продуктивны в квалификации, оба способны убегать в контратаки и цепляться за редкие моменты. Висса особенно важен против высокой линии Португалии — если крайние защитники Мартинеса будут активно подниматься, именно он получит пространство для рывков за спину.