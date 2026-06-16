В этом экспрессе рассмотрим матчи группового этапа ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.93.

Австрия — Иордания

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Австрия подходит к чемпионату мира в отличном состоянии. Команда Ральфа Рангника в последнее время демонстрирует стабильные результаты и проиграла лишь один матч из последних 11.

Удачный отрезок начался после неудачи в Лиге наций, где австрийцы уступили Сербии и не смогли подняться в высший дивизион. Однако в квалификации ЧМ команда полностью реабилитировалась, уверенно выиграв свою группу с участием Боснии и Герцеговины, Румынии, Кипра и Сан-Марино. Перед стартом турнира команда провела несколько товарищеских матчей против участников чемпионата мира. Австрийцы уверенно обыграли Гану (5:1), Южную Корею и Тунис, подтвердив свою хорошую форму.

Сборная Иордании впервые в истории пробилась на чемпионат мира и уже сама по себе стала одним из главных открытий азиатского футбола последних лет. Команда занимает 63-е место в рейтинге ФИФА и постепенно укрепляет свои позиции на международной арене.

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Путёвку на мундиаль иорданцы завоевали благодаря успешному выступлению в азиатской квалификации. В своей группе команда уступила только Южной Корее, но опередила Ирак, Оман, Палестину и Кувейт, обеспечив себе второе место и прямой выход на турнир.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.64.

Португалия — ДР Конго

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Сборная Португалии приехала на чемпионат мира в статусе одного из главных претендентов на победу в турнире. Команда Роберто Мартинеса уверенно прошла квалификацию, заняв первое место в группе с Ирландией, Венгрией и Арменией. Португальцы одержали четыре победы в шести матчах, а единственное поражение потерпели в Дублине, где большую часть встречи играли в меньшинстве после удаления Криштиану Роналду.

По качеству игры Португалия остаётся одной из самых сильных сборных мира. За последние десять матчей команда лишь однажды уступила сопернику по показателю ожидаемых голов. Мартинес делает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, используя сильные стороны мощной центральной зоны.

Сборная ДР Конго стала одной из последних команд, получивших путёвку на чемпионат мира. В квалификации африканцы заняли второе место после Сенегала, а затем успешно прошли сложнейшие стыковые матчи против Камеруна и Нигерии. В решающей межконтинентальной игре команда Себастьена Десабра минимально обыграла Ямайку благодаря голу в дополнительное время.

Главное оружие ДР Конго — надёжная оборона. Команда строит игру на дисциплине, компактности и умении выдерживать давление. В последних матчах африканцы не позволяли соперникам создавать большое количество опасных моментов.

ДР Конго вряд ли будет играть первым номером против Португалии, но за счёт физики, дисциплины и качественной обороны команда способна создать проблемы одному из фаворитов турнира.

Ставка: Победа Португалии с форой (-1) за 1.41.

Англия— Хорватия

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Сборная Англии подходит к чемпионату мира в статусе одного из главных претендентов на трофей. Отборочный цикл команда Томаса Тухеля прошла практически идеально. Англичане выиграли все матчи своей группы, где главными конкурентами считались Сербия и Албания.

Состав Англии считается одним из самых мощных на турнире. При Тухеле команда стала немного более атакующей, чем в период работы Гарета Саутгейта, однако сохранила организованность.

Сборная Хорватии также уверенно прошла квалификацию, завершив отборочный этап без поражений. Команда Златко Далича традиционно показала свой характер и опыт, а главным испытанием стал матч в Праге против Чехии, завершившийся ничьей. В ответной встрече хорваты доказали своё превосходство, разгромив соперника со счётом 5:1.

На чемпионат мира команда приезжает с привычным сочетанием опыта и молодости. В составе остаётся легендарный Лука Модрич, а рядом с ним выступает новое поколение игроков, которое должно постепенно принимать лидерские роли.

Однако последние крупные турниры показывают, что Хорватии всё сложнее конкурировать с сильнейшими сборными мира на протяжении всей дистанции. Несмотря на успешные выступления на ЧМ-2018 и ЧМ-2022, нынешняя команда выглядит менее стабильной, а обновление состава пока не завершено.

Англия является явным фаворитом встречи. Команда обладает более глубоким составом, находится в отличной форме и способна навязать сопернику свой темп с первых минут.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.70.

3.93 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.93.