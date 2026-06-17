Аргентина начинает защиту титула с матча, в котором статус фаворита очевиден, но спокойного старта ей никто не гарантирует. Главный вопрос перед игрой с Алжиром — состояние Лионеля Месси. Он подходит к турниру после проблемы с задней поверхностью бедра, уже вернулся на поле в товарищеском матче и забил с пенальти, но Лионелю Скалони всё равно придётся аккуратно распределять его нагрузку.

До матча 20 сек. 20 секунд

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03:23 А вот так начнёт сборная Алжира: Зидан, Бельгали, Манди, Бенсебаини, Айт-Нури, Бенталеб, Будауи, Хадж-Мусса, Шаиби, Гуири, Маза.

03:20 Стартовый состав сборной Аргентины на первый матч ЧМ-2026: Э. Мартинес, Монтиель, Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина, Энцо Фернандес, де Пауль, Макаллистер, Месси, Лаутаро Мартинес, Альмада.

03:15 Аргентина остаётся главным претендентом на первое место в группе. Команда Скалони сохранила костяк, который выиграл ЧМ-2022, добавила свежести в атаке и уверенно провела подготовку. Пять побед подряд в контрольных матчах, 14 забитых мячей и всего один пропущенный — хороший ход, даже если уровень соперников в этих играх не всегда был максимальным.

03:10 В обороне ожидается знакомая структура, но без Николаса Тальяфико, у которого проблемы с икроножной мышцей. Факундо Медина может получить место слева, Молина — справа, а центр обороны должен держаться на игроках, которые привыкли к матчам высокого давления. Аргентине важно не только контролировать мяч, но и не дать Алжиру разбегаться после отбора.

03:05 Середина поля у действующих чемпионов выглядит максимально привычно. Родриго де Поль, Энцо Фернандес и Алексис Макаллистер дают команде контроль и опыт больших матчей. Это не самая эффектная часть аргентинской игры, но именно она позволяет Скалони сохранять баланс и не разваливаться при потерях.

03:00 Скалони подходит к первому матчу с несколькими кадровыми оговорками, но без ощущения кризиса. Месси восстанавливался после мышечной проблемы, Хулиан Альварес залечивал небольшое повреждение голеностопа, Науэль Молина и Эмилиано Мартинес также фигурировали среди игроков с вопросами по состоянию. Все они, по предварительным ожиданиям, готовы сыграть, но именно роль Месси будет определять всю атаку. Даже в 38 лет Лео остаётся главным игроком, через которого Аргентина вскрывает плотные блоки. Он может начинать справа, смещаться в центр, уходить ниже к полузащитникам и освобождать пространство для Альвареса и Тьяго Альмады.

02:55 Для Алжира этот матч не обязательно должен строиться вокруг владения. Команда Петковича может терпеть без мяча, держать компактность и ждать момента, когда Аргентина слишком высоко поднимет крайних защитников. Если у Мареза и Амуры появится пространство, фавориту придётся защищаться на скорости, а не позиционно.

02:50 Главная потеря перед стартом — Рами Бенсебаини. Защитник «Боруссии» Дортмунд пропустит матч из-за травмы стопы, что ослабляет левый край обороны. При этом в полузащите есть хорошие новости: Хишам Буддауи уже получил игровое время в товарищеском матче и должен быть готов. Алжир, скорее всего, сыграет по схеме 4-3-3. Рияд Марез остаётся главным игроком по статусу и качеству последнего паса, Мохамед Амура даёт скорость на фланге, а Амин Гуири может связывать атаки и открываться между защитниками.

02:45 Алжир возвращается на ЧМ после 12-летней паузы. Команда Владимира Петковича прошла африканскую квалификацию уверенно и приехала на турнир с результатами, которые заставляют относиться к ней серьёзно. Победы над Боливией и Нидерландами, ничья с Уругваем и разгром Гватемалы 7:0 показывают, что команда, как минимум, уверена в себе.