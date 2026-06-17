Лионель Месси умеет выбирать момент. В свой 200-й матч за сборную Аргентины, на шестом в карьере чемпионате мира, в 38 лет он сделал то, чего не делал никогда раньше за все мундиали, — оформил хет-трик. Аргентина разгромила Алжир 3:0 в стартовом матче группы J в Канзас-Сити, и весь стадион «Эрроухэд» скандировал одно имя.

Голы вышли под стать поводу. Первый — на 17-й минуте: после разрезающего паса Родриго Де Пауля Месси врезался в штрафную и пробил с края так, что вратарь Алжира Лука Зидан (сын того самого Зинедина) дотянулся до мяча, но укротить мощь не сумел. Второй — на 60-й, после сумбура в чужой штрафной. Третий — добивание с подачи Николаса Гонсалеса, и трибуны взорвались.

LiveSport.Ru вел онлайн-репортаж матча Аргентина — Алжир (3:0).

А ведь у этого вечера был и сюжетный подтекст. Всего за пару часов до игры Килиан Мбаппе двумя голами в ворота Сенегала обошёл Месси в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Месси ответил мгновенно — и не просто вернул себе вершину, а сравнялся с легендарным Мирославом Клозе: теперь у них по 16 голов, абсолютный рекорд мировых первенств.

Вместе с Криштиану Роналду аргентинец вошёл ещё в одну историю: оба стали первыми футболистами, сыгравшими на шести разных чемпионатах мира. Их дуэль длится двадцать лет — и, похоже, не отпускает даже сейчас.

Действующие чемпионы начали свой поход за титулом так, как мечтали. А Месси в очередной раз напомнил: пока он на поле, Аргентина — среди фаворитов.

Лионель Месси перед матчем globallookpress.com

Лионель Месси в матче против Алжира globallookpress.com

Лионель Месси в матче против Алжира globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси в матче против Алжира globallookpress.com

Лионель Месси забиват гол globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси в матче против Алжира globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси и сборная Аргентины globallookpress.com

Лионель Месси и сборная Аргентины. Только у него бутсы не розового цвета. Вот почему globallookpress.com

Лионель Месси в матче против Алжира globallookpress.com

Лионель Месси в матче против Алжира globallookpress.com

Ешё один гол globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com