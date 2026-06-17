Аргентина будет иметь проблемы с Алжиром

17 июня в первом туре чемпионата мира 2026 года в группе J по футболу сыграют действующий чемпион мира Аргентина и Алжир. Начало встречи — 04:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.70.

Аргентина: в ожидании Месси

Турнирное положение: в отборе на ЧМ‑2026 Аргентина прошла маршем в южноамериканской зоне и уверенно заняла первое место с 38 очками после 18 матчей.

Последние матчи: перед стартом мундиаля Аргентина разгромила Исландию со счётом 3:0 в товарищеской игре. Никаких проблем в этой встрече у «альбиселесте» вообще не возникло, а голы забивали Барко, Месси и Альмада.

Ранее был обыгран Гондурас (2:0) и Замбия (5:0).

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Не сыграют: Балерди (з), у него травма.

Состояние команды: команда Лионеля Скалони подходит к этому турниру в ранге действующего чемпиона и одного из основных фаворитов этого мундиаля. Сейчас это команда фактически без слабых мест и стала опытнее за 4 года с прошлого турнира. Не подтвердились и серьёзные травмы Месси и Паса — оба играли в последней товарищеской встрече.

Алжир: к бою готовы

Турнирное положение: в отборе на ЧМ‑2026 Алжир выиграл свою группу и напрямую пробился в финальную часть турнира.

Последние матчи: в заключительной товарищеской игре перед стартом турнира Алжир разгромил Боливию со счётом 4:0. Главным героем встречи стал нападающий Амин Гуири, оформивший дубль; также забивали Манли и Хадж Муса.

До этого была победа над Нидерландами (1:0) и ничья с Уругваем (0:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные швейцарского специалиста Владимира Петковича мощно отыграли последние товарищеские матчи, и видно, что они находятся в отличной физической форме. Вообще, Алжир является очень организованной в тактическом плане и довольно атлетичной командой. Особенно сильно выглядит атака с Гуири, Марезом и Амурой.

На что ставят в матче Аргентина — Алжир Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Алжир: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Единственный раз команды играли между собой в товарищеском матче в 2017 году, и тогда выиграла Аргентина (4:3).

Аргентина выиграла 7 последних матчей кряду.

Алжир не знает поражений на протяжении 4 последних игр.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Аргентины дают 1,42, а на Алжир — 8,7, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: первые матчи на турнире всегда получаются непростыми для фаворитов: они, как правило, под большими нагрузками и выходят на пик формы ближе к плей‑офф. Аргентина должна добиться победы, но в плотной борьбе и не включая максимальные обороты.

1.70 Победа Аргентины с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Аргентина — Алжир принесёт чистый выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Основная ставка: победа Аргентины с форой −1 за 1,70.

Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант: Алжир выстоит в первом тайме. Аргентина будет привыкать к полю и новым условиям и постепенно наращивать обороты.

1.89 Алжир не проиграет первый тайм Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Аргентина — Алжир принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Дополнительная ставка: Алжир не проиграет в первые 45 минут за 1,89.

Прогноз на тотал

Не пропустите прогноз на тоталы в матче со ставкой за 1.97.