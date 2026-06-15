прогноз на старт чемпиона мира на ЧМ-2026, ставка за 1.97

17 июня в рамках первого тура группы J ЧМ-2026 сыграют Аргентина и Алжир. Начало встречи — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Аргентина: зашита титула начинается

Турнирное положение: Аргентине в группе финальной части чемпионата мира 2026 года будет противостоять не только нынешний соперник, но также с Австрия и Йордания.

Команда уверенно прошла на мундиаль, выиграв южноамериканскую квалификацию с отрывом в девять очков от своего ближайшего преследователя — Эквадор.

Последние матчи: во второй из двух товарищеских игр накануне ЧМ-2026 «Альбиселесте» на нейтральном поле разбили Исландию со счетом 3:0.

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В первой же — действующий чемпион мира также показал стопроцентный результат, когда снова-таки в ничьих стенах одержал победу над Гондурасом (2:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Балерди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх (официальных и товарищеских) Аргентина не знала другого результата, кроме победы.

Очевидно, что с такой формой чемпион мира не даёт оснований говорить о каких-либо шансах оппонентов, не говоря уже о его более высоком классе, но тот все же способен создать им проблемы.

Лионель Месси — лучший бомбардир команды и южноамериканского отбора на ЧМ-2026 с восемью голами.

Алжир: в отличной форме

Турнирное положение: Алжир не повезло стартовать на мундиале против действующего чемпиона мира, но зато после этого соперники будут несколько попроще — Йордания и Австрия.

Команда без проблем выиграла африканскую квалификацию, опередив в борьбе за путёвку в финальную часть ЧМ-2026 Уганду, Мозамбик, Гвинею, Ботсвану и Сомали.

Последние матчи: аккурат в день старта мирового форума сборная на нейтральном поле разгромно обыграла Боливию (4:0) в рамках товарищеской встречи.

А перед этим в контрольном поедике африканский коллектив также выиграл, но этот успех был еще более значимым, ведь он обыграл Нидерланды (1:0).

Не сыграют: травмирован — Бенсебаини, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые были товарищескими, Алжир не проиграл, трижды выиграв и один раз сыграв вничью.

Это позволяет сборной с Черного континента рассчитывать на мировой исход, что, безусловно, сложная задача, если учесть высокий класс лучшей команды планеты.

Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Аргентины забивали больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей Аргентины забивала только одна команда

в четырех последних матчах Алжир не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.42. Ничья — в 4.50, успех Алжира — в 8.83.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.97 и 1.86.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей «Альбиселестес» забивали больше 2,5 голов. Так было и в единственном очном поединке этих сборных.

Такой же сценарий «Лисы пустыни» и их соперники реализовали в двух из четырех последних матчей.

1.97 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Аргентина — Алжир принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что африканская команда забьёт минимум один мяч, ведь так было её трех из четырех последних поединков.

2.04 Индивидуальный тотал Алжира больше 0,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Аргентина — Алжир принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: индивидуальный тотал Алжира больше 0,5 голов за 2.04