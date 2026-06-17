Ирак и Норвегия стартуют в группе I матчем, который может сразу разделить их турнирные ожидания. Для Норвегии это первое появление на чемпионате мира с 1998 года и шанс подтвердить статус одной из самых интересных команд группы. А у Ирака — второй ЧМ в истории и возвращение на турнир спустя 40 лет.

До матча 20 сек. 20 секунд

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00:20 Команды почти не имеют общей истории, и это добавляет матчу чистого турнирного смысла. Норвегия выше в рейтинге, сильнее по составу и заметно убедительнее прошла квалификацию. Ирак добирался до ЧМ через длинный и нервный путь, но именно такие сборные часто становятся неудобными соперниками в первом туре, когда фавориту нужно вскрывать низкий блок без права на ошибку.

00:15 Ирак возвращается на чемпионат мира впервые с 1986 года, тогда команда проиграла все три матча в группе, уступив Парагваю, Бельгии и Мексике, и забила всего один мяч. В этот раз само попадание на турнир уже выглядит историческим результатом, особенно с учётом того, как сложно складывалась квалификация. По ходу отбора федерация уволила Хесуса Касаса после поражения от Палестины в марте 2025 года. Через два месяца команду принял Грэм Арнольд, получивший сборную в момент, когда риск вылета из квалификации был реальным. Австралийский тренер провёл Ирак через несколько этапов азиатского отбора, а затем команда прошла межконтинентальный плей-офф, победив Боливию 2:1.

00:10 Перед турниром Ирак сыграл три контрольных матча. Были победа над Андоррой 1:0, ничья с Испанией 1:1 и поражение от Венесуэлы 0:2. Команда редко встречалась с соперниками вне Азии в последние годы и нечасто выигрывала такие матчи, поэтому игра против Норвегии станет серьёзной проверкой.

00:05 Главная задача Ирака понятна. Команда Арнольда будет держать компактность, закрывать центр и не давать Норвегии спокойно доставлять мяч в штрафную. Впереди Ирак рассчитывает на Аймена Хусейна и Али Аль-Хамади. Открытой игры у команды, вероятно, будет немного, поэтому каждый стандарт, подбор и быстрая передача за спину станут особенно ценными.

00:00 Норвегия вернулась на ЧМ после 28-летней паузы и сделала это максимально убедительно. Команда Столе Сольбаккена выиграла все восемь матчей в квалификационной группе, набрала 24 очка, забила 37 мячей и пропустила только пять. Даже присутствие Италии в группе не помешало норвежцам пройти отбор без потерь. Эрлинг Холанн стал главным символом этого рывка. Норвежец забил 16 мячей в квалификации и теперь впервые сыграет на чемпионате мира. Рядом с ним — Мартин Эдегор, капитан сборной и главный игрок в создании моментов, а также Александр Сёрлот, Антонио Нуса и другие футболисты, которые делают атаку Норвегии разнообразной и мощной.

23:55 После квалификации форма была менее ровной. Норвегия проиграла Нидерландам, сыграла вничью с Марокко и Швейцарией, но победила Швецию 3:1. Но для команды, которая давно не играла на ЧМ, главное — всё-таки не товарищеские результаты, а способность перенести интенсивность отбора на турнир.

23:50 Сольбаккен, скорее всего, сохранит привычную структуру 4-3-3, в атаке всё будет строиться вокруг Холанна, но Сёрлот и Нуса делают давление на оборону более объёмным, не позволяя сопернику сосредоточиться только на одном игроке.