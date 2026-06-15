прогноз на исход матча ЧМ-2026, ставка за 3.70

17 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Ирак и Норвегия. Начало игры — в 01:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.70.

Ирак: участие уже победа

Турнирное положение: Эта сборная попала в одну из самых непростых групп на ЧМ-2026. Ираку придется столкнуться не только с Норвегией, ей также предстоит сразиться с Францией и Сенегалом.

На мундиаль национальная команда отобралась через стыковые матчи. В финале стыков сборная Ирака одолела Боливию со счетом 2:1, забив победный гол на 53-й минуте.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече национальная команда уступила Венесуэле со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого Ирак сыграл вничью с Испанией, сборные обменялись голами уже к 27-й минуте встречи.

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В последних 5-и встречах у национальной команды по 2 победы и поражения, а также один ничейный результат, но зато какой! За этот отрезок Ирак сумел забить 4 гола при 5-и пропущенных.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Эта сборная на бумаге является главным аутсайдером группы I. При этом, сборная Ирака вполне может стать андердогом мундиаля, но для этого нужно отобрать очки у норвежцев.

Со сборной Норвегией, кстати, Ирак не сыграл ни одного раза. Номинальные хозяева впервые попытаются остановить натиск мощной атакующей линии соперника.

Норвегия: Холанн и ещё раз Холанн

Турнирное положение: Сборная Норвегии готова стать одним из главных открытий мундиаля в 2026-м году, у этой национальной команды есть все необходимое.

В квалификации ЧМ-2026 норвежцы показали, на что способны. Национальная команда заняла 1-е место в своей группе, набрав максимальные 24 очка и оставив позади сборную Италии.

Последние матчи: В прошлом контрольном поединке сборная Норвегии сыграла вничью с Марокко (1:1), которая, кстати, также доставила проблем и бразильцам в 1-м туре на ЧМ-2026.

В последних 5-и встречах у норвежцев только одно поражение от Нидерландов (1:2), а также сборная по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот отрезок Норвегия сумела забить 9 голов при 5-и пропущенных.

Состояние команды: Сборной Норвегии необходимо набирать очки в предстоящем матче против Ирака, если она хочет действительно претендовать на выход в плей-офф мундиаля.

Атакующий потенциал национальной команды позволяет рассчитывать на успех. Александр Серлот, Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор способны расшатать любую оборону, это игроки высокого класса.

Статистика для ставок

У сборной Ирака две победы в последних 6-и встречах

Сборная Норвегии выиграла все 8 матчей квалификации ЧМ-2026

В одном из последних товарищеских матчей сборная Ирака сыграла вничью с Испанией (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Норвегии фаворитом с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 7.00, а победа сборной Ирака — в 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.58 и 2.40.

Прогноз: Атака сборной Норвегии разорвет оборону соперника. Прогнозируем разгромный результат.

3.70 Победа сборной Норвегии с форой (-3) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.70 на матч Ирак — Норвегия позволит вывести на карту выигрыш 2700₽, общая выплата — 3700₽

Ставка: Победа сборной Норвегии с форой (-3) за 3.70.

Прогноз: Ключевые голы норвежцы забьют именно во второй половине встречи.

2.50 Победа сборной Норвегии с форой (-1.5) во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Ирак — Норвегия принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа сборной Норвегии с форой (-1.5) во 2-м тайме за 2.50.