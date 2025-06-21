Узген — Азиягол. Ставка (к. 3.17) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 июня 2025 года

Ozgon
Asiagoal Bishkek
«Узген»
Турнирное положение: «Узген» проводит не столь продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Узген» на 6 очков опережает зону вылета. А вот отличились игроки команды 14 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Узген» уступил «Таланту» (0:1).
До того команда была разбита «Абдыш-Атой» (2:5). А вот поединок с «Алгой» завершился трудовой викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Узген» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Узген» нынче находится на спаде. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Причем «Узген» уступил в двух своих последних поединках. Да и вообще, команда в 12 матчах победила всего трижды.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.
«Азиягол»
Турнирное положение: «Азиягол» бьется за выживание. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Азиягол» в 12 матчах чемпионата набрал всего 8 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Азиягол» переиграл «Бишкек Сити» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Алаю» (2:1). А вот чуть ранее она минимально уступила «Таланту».
При этом «Азиягол» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Азиягол» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего лишь 7 мячей в 12 поединках чемпионата.
При этом «Азиягол» победил только в двух матчах из 12. А вот отрыв от зоны вылета измеряется всего одним баллом.
Команда победила в двух своих последних поединках. Причем до того она уступила в шести матчах подряд.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда способна преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Азиягол» победил в 2 своих последних матчах
- «Узген» уступил в 2 последних поединках
- «Азиягол» забивает реже всех в лиге — всего 7 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Узген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.66.
- 1.98Фламенго — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.13Бенфика — Окленд Сити: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.34Нидерланды (U19) — Англия (U19): прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Азиягол» нынче выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Узгена» частенько дает результативные сбои.
Ставка: Победа «Азиягола» за 3.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30