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    «Азиягол» продолжит побеждать!

    Узген — Азиягол. Ставка (к. 3.17) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Узген» — «Азиягол»
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    Футбольный мяч
    21 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Узген» и «Азиягол». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Узген» — «Азиягол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 21 Июня 2025 года

    Ozgon

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •  Ozgon 13:00 Asiagoal Bishkek

    Asiagoal Bishkek

  • Кыргызстан. Премьер-лига
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    «Узген»

    Турнирное положение: «Узген» проводит не столь продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Узген» на 6 очков опережает зону вылета. А вот отличились игроки команды 14 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Узген» уступил «Таланту» (0:1).

    До того команда была разбита «Абдыш-Атой» (2:5). А вот поединок с «Алгой» завершился трудовой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Узген» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Узген» нынче находится на спаде. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

    Причем «Узген» уступил в двух своих последних поединках. Да и вообще, команда в 12 матчах победила всего трижды.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.

    «Азиягол»

    Турнирное положение: «Азиягол» бьется за выживание. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Азиягол» в 12 матчах чемпионата набрал всего 8 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Азиягол» переиграл «Бишкек Сити» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Алаю» (2:1). А вот чуть ранее она минимально уступила «Таланту».

    При этом «Азиягол» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Азиягол» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего лишь 7 мячей в 12 поединках чемпионата.

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    При этом «Азиягол» победил только в двух матчах из 12. А вот отрыв от зоны вылета измеряется всего одним баллом.

    Команда победила в двух своих последних поединках. Причем до того она уступила в шести матчах подряд.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда способна преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Азиягол» победил в 2 своих последних матчах

    • «Узген» уступил в 2 последних поединках

    • «Азиягол» забивает реже всех в лиге — всего 7 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Узген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.66.

    Прогноз: «Азиягол» нынче выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Узгена» частенько дает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Азиягола» за 3.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Узген — Азиягол?

    Матч Узген — Азиягол состоится 21 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Узген — Азиягол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Узген — Азиягол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Узген — Азиягол?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Узген — Азиягол?

    Коэффициенты букмекеров: «Узген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.17.

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    Узген — Азиягол: прогноз и ставка за 3.17, статистика, коэффициенты матча 21.06.202517:00. «Азиягол» продолжит побеждать!
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