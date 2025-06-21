Равшан — Эсхата. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 21 июня 2025 года

Равшан
Эсхата
«Равшан»
Турнирное положение: «Равшан» проводит продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Равшан» на 2 очка отстает от дуэта лидеров. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Равшан» переиграл «Истаравшан» (3:1).
До того команда минимально уступила «Вахшу». А вот поединок с «Истиклолом» завершился трудной викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Равшан» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Равшан» на данном этапе относительно преуспевает в плане результата. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Причем «Равшан» традиционно неудачно противостоит «Эсхате». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается не отставать от дуэта лидеров чемпионата.
«Эсхата»
Турнирное положение: «Эсхата» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Эсхата» в 12 матчах чемпионата набрал 16 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Эсхата» не уступила «Вахшу» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Баркчи» (0:1). А вот чуть ранее она безропотно уступила «ЦСКА-Памиру» (0:2).
При этом «Эсхата» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Эсхата» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 19 мячей в 12 поединках таджикского чемпионата.
При этом «Эсхата» победила только в 4 матчах из 12. А вот отставание от первой пятерки составляет лишь 3 зачетных балла.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс команда не побеждала в трех своих последних матчах.
Статистика для ставок
- «Эсхата» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Равшан» пропускает в среднем реже гола за матч
- «Эсхата» не побеждает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Равшан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 2.60, а победа оппонента — в скромные 4.26.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.82.
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Прогноз: «Равшан» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Эсхаты» частенько допускает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Равшана» за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.11