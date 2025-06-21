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    Три очка для «Равшана»?

    Равшан — Эсхата. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 21 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Равшан» — «Эсхата»
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    21 июня в 13-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Равшан» и «Эсхата». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Равшан» — «Эсхата», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 21 Июня 2025 года

    Равшан

  • Куляб
    •  Равшан 17:00 Эсхата

    Эсхата

  • Худжанд
    •

    «Равшан»

    Турнирное положение: «Равшан» проводит продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Равшан» на 2 очка отстает от дуэта лидеров. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Равшан» переиграл «Истаравшан» (3:1).

    До того команда минимально уступила «Вахшу». А вот поединок с «Истиклолом» завершился трудной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Равшан» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Равшан» на данном этапе относительно преуспевает в плане результата. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Причем «Равшан» традиционно неудачно противостоит «Эсхате». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается не отставать от дуэта лидеров чемпионата.

    «Эсхата»

    Турнирное положение: «Эсхата» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эсхата» в 12 матчах чемпионата набрал 16 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Эсхата» не уступила «Вахшу» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Баркчи» (0:1). А вот чуть ранее она безропотно уступила «ЦСКА-Памиру» (0:2).

    При этом «Эсхата» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Эсхата» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 19 мячей в 12 поединках таджикского чемпионата.

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    При этом «Эсхата» победила только в 4 матчах из 12. А вот отставание от первой пятерки составляет лишь 3 зачетных балла.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс команда не побеждала в трех своих последних матчах.

    Статистика для ставок

    • «Эсхата» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Равшан» пропускает в среднем реже гола за матч

    • «Эсхата» не побеждает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Равшан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 2.60, а победа оппонента — в скромные 4.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.82.

    Прогноз: «Равшан» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Эсхаты» частенько допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Равшана» за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Равшан — Эсхата?

    Матч Равшан — Эсхата состоится 21 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Равшан — Эсхата?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Равшан — Эсхата?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.09.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Равшан — Эсхата?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Равшан — Эсхата?

    Коэффициенты букмекеров: «Равшан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 2.60, а победа оппонента — в скромные 4.26.

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    Равшан — Эсхата: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 21.06.202517:00. Три очка для «Равшана»?
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