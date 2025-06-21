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    Выберется ли «Женис» из зоны вылета?

    Женис — Атырау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 21 июня 2025 года

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    «Женис»
    21 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Атырау». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Атырау», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 21 Июня 2025 года

    Женис

  • Астана
    •  Женис 16:00 Атырау

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Женис»

    Турнирное положение: «Женис» по итогам 12-ти поединков национального первенства набрал 10 баллов и борется за выживание в высшем дивизионе.

    Команда занимает 12-ю позицию, что в зоне вылета (12-14-я строчки), на один балл отставая от спасительного 11-го места, а также по дополнительным показателям опережая 13-й в таблице «Жетысу».

    Женис — Атырау: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал победу над «Тураном» (2:0).

    Перед этим в 11-м туре национального первенства коллектив набрал один балл, когда теперь уже на своём поле сыграл вничью с «Ордабасы» (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Женис» проиграл лишь раз при двух ничьих и двух победах.

    Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Адилио — лучший бомбардир команды и чемпионата Казахстана с тремя голами.

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал четыре балла и борется за выживание в элите.

    Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием в семь баллов от безопасного 11-го места.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своём поле потерпел поражение от «Улытау» (0:1).

    Перед этим в 11-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах оказался слабее «Тобола» (0:5).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атырау» проиграл 13 раз и ни разу не выиграл.

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    Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырёх из шести последних матчей «Жениса» забивали больше 2,5 голов

    • в четырёх из шести последних матчей «Жениса» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Атырау» пропустил и не забил.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.70, победа «Атырау» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.65.

    Прогноз: в четырёх из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырёх из шести последних матчей «Жениса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Женис — Атырау?

    Матч Женис — Атырау состоится 21 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Женис — Атырау?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Женис — Атырау?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Женис — Атырау?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Женис — Атырау?

    Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.70, победа «Атырау» — в 5.20.

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