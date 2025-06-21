Женис — Атырау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 21 июня 2025 года

Женис
Атырау
«Женис»
Турнирное положение: «Женис» по итогам 12-ти поединков национального первенства набрал 10 баллов и борется за выживание в высшем дивизионе.
Команда занимает 12-ю позицию, что в зоне вылета (12-14-я строчки), на один балл отставая от спасительного 11-го места, а также по дополнительным показателям опережая 13-й в таблице «Жетысу».
Женис — Атырау: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал победу над «Тураном» (2:0).
Перед этим в 11-м туре национального первенства коллектив набрал один балл, когда теперь уже на своём поле сыграл вничью с «Ордабасы» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Женис» проиграл лишь раз при двух ничьих и двух победах.
Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Адилио — лучший бомбардир команды и чемпионата Казахстана с тремя голами.
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал четыре балла и борется за выживание в элите.
Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием в семь баллов от безопасного 11-го места.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своём поле потерпел поражение от «Улытау» (0:1).
Перед этим в 11-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах оказался слабее «Тобола» (0:5).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атырау» проиграл 13 раз и ни разу не выиграл.
Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырёх из шести последних матчей «Жениса» забивали больше 2,5 голов
- в четырёх из шести последних матчей «Жениса» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Атырау» пропустил и не забил.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.70, победа «Атырау» — в 5.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.65.
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Прогноз: в четырёх из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырёх из шести последних матчей «Жениса».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70