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    Кесслер и Шрамкова дойдут до решающего тай-брейка?

    Кесслер — Шрамкова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Ноттингеме 21 июня 2025 года

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    Маккартни Кесслер
    Американка Маккартни Кесслер сыграет против словачки Ребекки Шрамковой в полуфинале турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания). Матч пройдет 21 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Шрамкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ноттингем. Женщины 21 Июня 2025 года

    Маккартни Кесслер

  • США
    •  Маккартни Кесслер 14:30 Ребекка Шрамкова

    Ребекка Шрамкова

  • Словакия
    •

    Кесслер

    Маккартни впервые в карьере вышла в полуфинал на траве.

    В четвертьфинале текущего турнира американка обыграла чемпионку двух предыдущих турниров в Ноттингеме Кэти Бултер — 6:3, 3:6, 6:4.

    В первом круге Кесслер одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (7:5, 6:7, 7:5), а во втором выиграла у китаянки Линь Чжу (6:1, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Кесслер прошла один раунд на «пятисотнике» в Лондоне — после победы над Франческой Джонс уступил Циньвэнь Чжэн (3:6, 6:4, 5:7).

    Ранее в этом сезоне Маккартни выиграла турнир в Хобарте и дошла до финала в Остине.

    Шрамкова

    Ребекка тоже впервые в карьере дошла до полуфинала на траве на уровне основного тура.

    В четвертьфинале Шрамкова одержала волевую победу над чешкой Линдой Носковой — 3:6, 6:4, 6:4.

    В первом круге теннисистка из Словакии с трудом выиграла у немки Лауры Зигемунд — 7:6, 4:6, 7:6.

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    Во втором раунде Шрамкова одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой — 6:1, 4:6, 6:4.

    Ребекка впервые в сезоне выиграла больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кесслер в этом матче можно поставить за 1.55, победу Шрамковой букмекеры предлагают за 2.48.

    Прогноз: в начале года Маккартни обыграла Ребекку на старте турнира в Хобарте — 6:3, 7:5. В мае словачка взяла реванш, победив американку на грунте в Риме — 6:3, 6:3. Вполне вероятно, что на этот раз теннисисткам не хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кесслер — Шрамкова?

    Матч Кесслер — Шрамкова состоится 21 июня 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кесслер — Шрамкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кесслер — Шрамкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кесслер — Шрамкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кесслер — Шрамкова?

    Коэффициенты букмекеров: на Кесслер в этом матче можно поставить за 1.55, победу Шрамковой букмекеры предлагают за 2.48.

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    Кесслер — Шрамкова: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 21.06.202514:30. Кесслер и Шрамкова дойдут до решающего тай-брейка?
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