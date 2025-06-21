Кесслер — Шрамкова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Ноттингеме 21 июня 2025 года

Американка Маккартни Кесслер сыграет против словачки Ребекки Шрамковой в полуфинале турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания). Матч пройдет 21 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Шрамкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кесслер

Маккартни впервые в карьере вышла в полуфинал на траве.

В четвертьфинале текущего турнира американка обыграла чемпионку двух предыдущих турниров в Ноттингеме Кэти Бултер — 6:3, 3:6, 6:4.

В первом круге Кесслер одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (7:5, 6:7, 7:5), а во втором выиграла у китаянки Линь Чжу (6:1, 6:4).

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Кесслер прошла один раунд на «пятисотнике» в Лондоне — после победы над Франческой Джонс уступил Циньвэнь Чжэн (3:6, 6:4, 5:7).

Ранее в этом сезоне Маккартни выиграла турнир в Хобарте и дошла до финала в Остине.

Шрамкова

Ребекка тоже впервые в карьере дошла до полуфинала на траве на уровне основного тура.

В четвертьфинале Шрамкова одержала волевую победу над чешкой Линдой Носковой — 3:6, 6:4, 6:4.

В первом круге теннисистка из Словакии с трудом выиграла у немки Лауры Зигемунд — 7:6, 4:6, 7:6.

Во втором раунде Шрамкова одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой — 6:1, 4:6, 6:4.

Ребекка впервые в сезоне выиграла больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кесслер в этом матче можно поставить за 1.55, победу Шрамковой букмекеры предлагают за 2.48.

Прогноз: в начале года Маккартни обыграла Ребекку на старте турнира в Хобарте — 6:3, 7:5. В мае словачка взяла реванш, победив американку на грунте в Риме — 6:3, 6:3. Вполне вероятно, что на этот раз теннисисткам не хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.