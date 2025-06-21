Гроза над Орландо и буря над воротами «Окленд Сити»: «Бенфика» продолжила разгром новозеландцев

Этот матч начался с надежды для новозеландцев и закончился привычным кошмаром. После рекордного разгрома 0:10 от «Баварии» «Окленд Сити» не хотел ещё одной порции насмешек. И, надо отдать им должное — первый тайм они почти выдержали.
Героем стал юный голкипер Нэйтан Гарроу: он тащил всё, что летело — и ножницы Отаменди, и удары Кёкчу, и навесы Престианни. «Бенфика» не знала, что ещё придумать: 17 ударов за тайм — ноль голов.
Но на четвёртой добавленной минуте терпению «Окленда» пришёл конец. Престианни ловко поймал на противоходе Хариса Зеба и нарвался на пенальти. Ди Мария, мастер таких случаев, мягко развёл Гарроу и мяч по углам — 1:0 и тяжёлый выдох португальцев под под начинающийся дождь.
Пауза на грозу — и «Бенфика» завелась
Как только судья отправил команды на перерыв, небо окончательно вывернуло карманы: ливень и молнии сделали паузу почти двухчасовой. «Это самый долгий матч в моей карьере», — признался после финального свистка тренер «Бенфики» Бруну Лаже и отдельно поблагодарил фанатов, которые несколько часов ждали своего праздника.
И праздник они получили. Вернувшись на поле, «Бенфика» не стала тянуть резину. На 53-й минуте Павлидис протаранил оборону «Окленда» и пробил точно под перекладину — 2:0. А ещё через десять минут Санчеш пробил из-за штрафной, мяч зацепил кого-то из защитников — 3:0, и все поняли: новозеландцы снова идут ко дну.
Дальше «Окленд» просто не выдержал темпа и, может, погоды. На 76-й минуте Павлидис подал на дальнюю штангу — Баррейру открыл счёт своим голам. Спустя две минуты Люксембургский полузащитник оформил дубль с линии вратарской.
А за пару минут до финального свистка Никко Боксалл от безысходности зацепил Ди Марию в штрафной — и аргентинец вновь пошёл к точке. Второй пенальти, второй гол — дубль Ди Марии, третий мяч в турнире и статус одного из лучших снайперов мундиаля на пару с Мусиалой из «Баварии».
6:0 — ещё один разгром, но на этот раз «Окленд» хотя бы не позволил записать вторую «десятку» подряд.
«Окленд» не имел никаких шансов, но играл с гордостью
Главный герой «Окленда» — Нэйтан Гарроу. Молодой вратарь отбил 10 ударов и за первый тайм заслужил аплодисменты даже от фанатов «Бенфики». «Они боролись, и за это уважение», — сказал потом Лаже.
«Мы не сдаёмся и не сделаем "Боке" подарков», — пообещал тренер Пола Поса перед последней игрой с аргентинцами. Для Океании этот турнир — редкий шанс прикоснуться к топ-уровню. «Мы сыграем с максимальной отдачей, 100% гарантии», — заверил Поса.
«Бенфика» получила то, что хотела — крупную победу и уверенность перед решающим боем с «Баварией». Победитель в этом матче возьмёт лидерство в группе и теоретически удобного соперника в плей-офф (хотя там с большой вероятностью будет «Челси»).