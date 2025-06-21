Гроза над Орландо и буря над воротами «Окленд Сити»: «Бенфика» продолжила разгром новозеландцев

Когда небо над Орландо раскололось громом, казалось, что эта гроза — единственное, что способно остановить «Бенфику». Но после двух часов под дождем португальцы вышли на поле ещё злее — и безжалостно докатили «Окленд Сити» до финального вылета с Клубного чемпионата мира.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа C Бенфика — Окленд Сити 6:0 Голы: 1:0 Анхель Ди Мария (пенальти) (45 + 8'), 2:0 Вангелис Павлидис (54'), 3:0 Ренату Саншеш (63'), 4:0 Леандро Баррейро Мартинс (76'), 5:0 Леандро Баррейро Мартинс (78'), 6:0 Анхель Ди Мария (пенальти) (90 + 7') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Альваро Фернандес (Самуэль Даль, 46'), Антониу Силва (Адриан Байрами, 87'), Николас Отаменди, Леандро Баррейро Мартинс, Фредрик Аурснес (Тиагу Говея, 82'), Оркун Кёкчю (Ренату Саншеш, 61'), Анхель Ди Мария, Керем Актюркоглу (Андреас Шельдеруп, 61'), Джанлука Престианни (Joao Rego, 71'), Вангелис Павлидис Окленд Сити: Haris Zeb Zeb (Dylan Manickum, 59'), Myer Bevan (Ryan De Vries, 73'), David Yoo (Matthew Ellis, 59'), Mario Ilich (Jackson Manuel, 59'), Zhou Tong (Gerrard Garriga, 46'), Adam Bell, Nikko Boxall, Michael Den Heijer (Christian Gray, 81'), Adam Mitchell, Jerson Lagos, Nathan Garrow Предупреждения: Альваро Фернандес (45 + 4'), Оркун Кёкчю (48'), Адриан Байрами (87')

Этот матч начался с надежды для новозеландцев и закончился привычным кошмаром. После рекордного разгрома 0:10 от «Баварии» «Окленд Сити» не хотел ещё одной порции насмешек. И, надо отдать им должное — первый тайм они почти выдержали.

Героем стал юный голкипер Нэйтан Гарроу: он тащил всё, что летело — и ножницы Отаменди, и удары Кёкчу, и навесы Престианни. «Бенфика» не знала, что ещё придумать: 17 ударов за тайм — ноль голов.

Но на четвёртой добавленной минуте терпению «Окленда» пришёл конец. Престианни ловко поймал на противоходе Хариса Зеба и нарвался на пенальти. Ди Мария, мастер таких случаев, мягко развёл Гарроу и мяч по углам — 1:0 и тяжёлый выдох португальцев под под начинающийся дождь.

Пенальти Ди Марии gettyimages.com

Пауза на грозу — и «Бенфика» завелась

Как только судья отправил команды на перерыв, небо окончательно вывернуло карманы: ливень и молнии сделали паузу почти двухчасовой. «Это самый долгий матч в моей карьере», — признался после финального свистка тренер «Бенфики» Бруну Лаже и отдельно поблагодарил фанатов, которые несколько часов ждали своего праздника.

Бенфика — Окленд Сити gettyimages.com

И праздник они получили. Вернувшись на поле, «Бенфика» не стала тянуть резину. На 53-й минуте Павлидис протаранил оборону «Окленда» и пробил точно под перекладину — 2:0. А ещё через десять минут Санчеш пробил из-за штрафной, мяч зацепил кого-то из защитников — 3:0, и все поняли: новозеландцы снова идут ко дну.

Ренату Санчеш gettyimages.com

Дальше «Окленд» просто не выдержал темпа и, может, погоды. На 76-й минуте Павлидис подал на дальнюю штангу — Баррейру открыл счёт своим голам. Спустя две минуты Люксембургский полузащитник оформил дубль с линии вратарской.

Леандру Баррейру gettyimages.com

А за пару минут до финального свистка Никко Боксалл от безысходности зацепил Ди Марию в штрафной — и аргентинец вновь пошёл к точке. Второй пенальти, второй гол — дубль Ди Марии, третий мяч в турнире и статус одного из лучших снайперов мундиаля на пару с Мусиалой из «Баварии».

6:0 — ещё один разгром, но на этот раз «Окленд» хотя бы не позволил записать вторую «десятку» подряд.

«Окленд» не имел никаких шансов, но играл с гордостью

Главный герой «Окленда» — Нэйтан Гарроу. Молодой вратарь отбил 10 ударов и за первый тайм заслужил аплодисменты даже от фанатов «Бенфики». «Они боролись, и за это уважение», — сказал потом Лаже.

Болельщики Бенфики gettyimages.com

«Мы не сдаёмся и не сделаем "Боке" подарков», — пообещал тренер Пола Поса перед последней игрой с аргентинцами. Для Океании этот турнир — редкий шанс прикоснуться к топ-уровню. «Мы сыграем с максимальной отдачей, 100% гарантии», — заверил Поса.

«Бенфика» получила то, что хотела — крупную победу и уверенность перед решающим боем с «Баварией». Победитель в этом матче возьмёт лидерство в группе и теоретически удобного соперника в плей-офф (хотя там с большой вероятностью будет «Челси»).