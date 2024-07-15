Топ-10 лучших сделок на рынке свободных агентов НХЛ на текущий момент

В нынешнем межсезонье НХЛ был сформирован хороший подбор свободных агентов, в которых те или иные клубы видят возможность усиления составов перед стартом очередного продолжительного марафона.

Рынок свободных агентов НХЛ — это место, где команды чаще терпят неудачи, чем одерживают победы, пишет обозреватель The Athletic Харман Даял.

Игроки в возрасте около 30 лет часто получают щедрые долгосрочные контракты, которые оплачивают их достижения прошлого, а не перспективы на будущее, когда они уже проходят пик своей формы.

В этом году рынок свободных агентов стал иным, поскольку у многих клубов впервые за долгое время появилась возможность тратить больше благодаря завершению эпохи фиксированного потолка зарплат. Заключить выгодные сделки было сложнее по сравнению с прошлым межсезоньем, но все же некоторые контракты можно назвать по-настоящему выгодными.

Ниже представлены десять лучших на текущий момент сделок, которые удалось провернуть на рынке свободных агентов. В рейтинге не учитываются игроки, переподписавшие контракт с бывшей командой (например, Сэм Райнхарт, Мэтт Дюшен, Джонатан Друэн), если только те не вышли на рынок 1 июля без заключенного соглашения.

Нэйт Шмидт, «Флорида Пантерз»

Контракт: $800 000; 1 год

Нэйт Шмидт nhl.com

«Пантерз» сделали редкую удачную ставку с нулевым риском и высоким потенциалом вознаграждения. Нэйт Шмидт — идеальная замена Оливеру Экману-Ларссону за четверть цены (Экман-Ларссон подписал контракт на $3,5 млн; 4 года).

Шмидт — подвижный защитник с качественным уровнем игры в обороне и владением шайбой. Игрок с левым хватом имеет большой опыт выступлений на правом фланге, что делает его универсалом. «Виннипег» выкупил контракт Шмидта из-за ограничений по потолку зарплат: $5,95 млн оказались весомым аргументом в пользу такого решения, хотя его действия в роли защитника третьей пары были достойными. С Нэйтом на льду «Виннипег» обеспечил 55.6% ожидаемых голов и обыграл соперников со счетом 31:23 в формате «пять на пять».

«Флорида» — это превосходная среда для защитников, которые стремятся раскрыть свой потенциал. Достаточно взглянуть на то, как прибавили Экман-Ларссон, Брэндон Монтур, Густав Форслинг и Нико Миккола, если сравнивать их качество игры в периоды выступления за предыдущие клубы. Шмидт, обладающий катанием и владением шайбой выше среднего, идеально вписывается в систему Пола Мориса, которая подразумевает давление на половине соперника и агрессивные подключения защитников. Вне площадки Нэйт — энергичная и приятная личность, которая без труда найдет общий язык с командой.

Шмидт вполне способен преуспеть в роли основного игрока третьей бригады «Флориды» или получить минуты на позиции защитника второго звена, если того потребует ситуация. За счет своего вклада в игру Нэйт сможет стать выгодным финансовым активом, несмотря на то что сам будет зарабатывать чуть больше минимальной по стандартам НХЛ зарплаты. Конечно, Шмидт не является самым значимым подписанием в этом списке, но его контракт имеет наилучший потенциал для того, чтобы дотянуть до категории практичных сделок.

Джефф Скиннер, «Эдмонтон Ойлерз»

Контракт: $3 млн; 1 год

Джефф Скиннер nhl.com

Если вы думали, что атакующий арсенал «Эдмонтона» в последнем сезоне был устрашающим, подождите, пока не увидите, что «Ойлерз» представят в октябре.

У Джеффа Скиннера имеются недостатки в обороне, а его предыдущий сезон оказался не самым лучшим (24 шайбы в 74 играх), но всего годом ранее он забил 35 голов и набрал 82 очка. Скорее всего, в «Эдмонтоне» Джефф не достигнет такого же уровня продуктивности, поскольку вряд ли получит возможность сыграть в первой бригаде большинства. И тем не менее атакующую шестерку канадцев дополнит еще одно смертоносное оружие. 32-летний левый крайний нападающий обладает первоклассным броском, имеет высокую скорость, позволяющую играть в одной тройке с Коннором Макдэвидом, и здорово читает игру в атакующей зоне. В «Ойлерз» его избавят от тяжелой работы в виде конструирования, все, что от него требуется — это открываться под передачи и забивать, что он умеет делать превосходно.

С приходом Скиннера Крис Кноблаух сможет передвинуть Райана Ньюджента-Хопкинса в глубину состава, укрепив среднюю часть «Эдмонтона». Подписание игрока, который способен улучшить атакующие возможности «Ойлерз» за скромные $3 млн всего на один год — это огромный успех.

Виктор Арвидссон, «Эдмонтон Ойлерз»

Контракт: $4 млн; 2 года

Виктор Арвидссон nhl.com

Когда Леону Драйзайтлю приходилось вести вторую бригаду вместо того, чтобы играть в связке с Макдэвидом, он нередко оказывался в компании не самых сильных партнеров. Согласно данным Natural Stat Trick, Уоррен Фогель, Эвандер Кейн, Райан Маклеод и Коннор Браун в прошлом сезоне провели не менее 150 минут в формате «пять на пять» вместе с Драйзайтлем. Позиция правого крайнего во второй тройке особенно нуждалась в усилении, поскольку Кайлер Ямамото был выкуплен год назад, а Коннор Браун не оправдал ожиданий.

Так, канадцы подписали Виктора Арвидссона. 31-летний шведский нападающий с упором на броски не получил жирный контракт, так как пропустил большую часть последнего сезона из-за травмы, проведя всего 18 матчей, однако он наделен достаточным мастерством, чтобы сформировать отличный дуэт с Драйзайтлем. Арвидссон забросил 26 шайб и набрал 59 очков в 77 играх сезона 2022/23 в составе «Кингз», а также оформил 15 очков в 18 встречах этой весной, когда наконец-то избавился от проблем со здоровьем. Невысокий скандинавский форвард обладает сильным броском и скоростью, а также ассоциируется с настойчивостью на льду. Виктор, вполне вероятно, быстро добьется успеха и найдет общий язык с мозговым центром и креативным распасовщиком в лице Драйзайтля.

И хотя долгосрочная перспектива остается под вопросом, это была отличная сделка на усиление.

Александр Каррье, «Нэшвилл Предаторз»

Контракт: $3,75 млн; 3 года

Александр Каррье nhl.com

Контракт Александра Каррье — явно недооцененного защитника уровня первых звеньев — с лимитом в $3,75 млн можно назвать настоящей находкой. Его будущее в «Нэшвилле» казалось неопределенным, из-за чего он ненадолго вышел на открытый рынок, но Барри Троц поступил мудро, продлив с ним сотрудничество.

27-летний защитник имеет небольшой рост (180 см), но «Предаторз» регулярно выказывают ему доверие, когда дело доходит до противостояния с топ-соперниками. С Каррье на площадке «Нэшвилл» зачастую выходил в лидеры и по метрикам контроля игры, и по фактической разнице забитых и пропущенных. Каррье — упорный боец, который играет выше своих физических данных. Вместе с тем в «Нэшвилле» на него делают ставку и во время игры в меньшинстве. Александр полезен в позиционном плане, мобилен в катании и умеет качественно работать с шайбой. Каррье — пример отменного современного защитника, но из-за своих скромных габаритов он, кажется, не получает должного признания.

Прогнозы и ставки на спорт

Сделка с Каррье выглядит еще лучше, если сравнить ее с контрактами тех же Мэтта Дамбы ($3,75 млн; 2 года) или Ильи Любушкина ($3,25 млн; 3 года). Он во многом их превосходит, имея при этом почти такую же зарплату. Если бы Каррье был всего на несколько сантиметров выше, он зарабатывал бы значительно больше, но вместо этого он заключил контракт, который, вероятно, останется выгодным для «Нэшвилла» на протяжении всего срока его действия.

Адам Хенрик, «Эдмонтон Ойлерз»

Контракт: $3 млн; 2 года

Адам Хенрик nhl.com

Если контрактов со Скиннером и Арвидссоном на выгодных условиях показалось мало, то как насчет сделки «Ойлерз» по переподписанию Адама Хенрика на два года?

Хенрик — универсальный нападающий уровня второго-третьего звена, способный играть как на фланге, так и в центре, который завершил сезон с 24 заброшенными шайбами и 51 очком. Канадец кажется подходящим кандидатом для решения давних проблем «Эдмонтона» с центрфорвардом третьей бригады: он добился превосходного взаимодействия, выступая в середине тройки с Коннором Брауном и Матиасом Янмарком в финале Кубка Стэнли, и выдал хорошие показатели в атаке. Кроме того, Хенрик способен вернуться на фланг и сыграть выше по амплуа, где его атакующий интеллект и точное завершение моментов позволяют ему преуспеть в роли бомбардира подмены.

34-летний Адам вносит вклад в обе спецбригады и моментами неплох в оборонительной игре. В любом другом клубе его контракт был бы жирнее, но весьма вероятно, что Хенрик окажется очень ценным активом за свои $3 млн.

Джейк Генцел, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Контракт: $9 млн; 7 лет

Джейк Генцел nhl.com

Определить уровень выгоды от этой сделки в данном рейтинге было достаточно сложно, потому что контракт Джейка существенно отличается по стоимости и потенциальной полезности от всех остальных. В этом и таится основной риск: его зарплата в $9 млн довольно высока (хотя с учетом потолка беспокойств по этому поводу явно меньше), к тому же контракт предусматривает бонусы, из-за чего его практически невозможно выкупить. И тем не менее это подписание для «Лайтнинг» может стать настоящим попаданием в десятку.

Генцел доказал, что может оставаться бомбардиром премиум-класса и без Сидни Кросби, набрав 34 очка в 28 играх (темп в 99 очков) с «Харрикейнз» в регулярном сезоне и плей-офф. В составе «Тампы-Бэй» Джейк будет обеспечен большей поддержкой, поскольку его ожидают увидеть в звене с Никитой Кучеровым и Брейденом Поинтом, следовательно, теперь он будет выступать с двумя звездными партнерами вместо одного. В «Лайтнинг» Генцела избавят от катастрофических проблем «Питтсбурга» с большинством, подключив его к собственной элитной бригаде.

Если он избежит серьезных травм, то 40 заброшенных шайб и 90 очков станут вполне достижимыми.

На фоне громкой сделки многие зададутся вопросом, насколько сильно улучшится с ним «Тампа», учитывая потерю легенды клуба Стивена Стэмкоса с его 40 голами и 79 очками. То, как «Лайтнинг» обошлись со Стэмкосом, нравится не всем, но если в этой ситуации рассматривать исключительно влияние на игру, то становится понятно, что разрыв между Джейком и Стивеном гораздо шире, чем может показаться по их схожим метрикам:

Способность Стэмкоса вести игру и его полезность в обороне значительно снизились. В прошлом сезоне разница забитых и пропущенных «Тампы» во время смен Стивена в формате «пять на пять» упала до -13.

Стэмкос больше не набирает очки при игре в равных составах на уровне высшего класса. Его средний показатель за 60 минут в минувшем чемпионате составил 1.82 очка, в результате чего форвард занял 125-е место среди нападающих НХЛ, застряв на одной ступени с такими игроками, как Райли Смит, Шон Монахан и Энтони Дюклер.

С другой стороны, Генцел попал в топ-20 по показателю очков в формате «пять на пять» в прошлом сезоне, оказавшись в компании Поинта, Александра Баркова и Филипа Форсберга.

Компенсировать серьезное влияние Стэмкоса на игру в большинстве будет непросто, но Генцел способен оживить атаку «Лайтнинг» в равных составах после сезона, в котором они заняли 16-е место по количеству заброшенных шайб в формате «пять на пять» и находились ниже среднего показателя по количеству бросков и созданию голевых моментов.

О многом способен сказать тот факт, что «Харрикейнз» — одна из самых осторожных команд в отношении подписания игроков с большими долгосрочными контрактами в статусе неограниченно свободных агентов: по слухам, Джейку предложили контракт общей стоимостью $64 млн.

В конечном итоге огромный потенциал Генцела в связке с Кучеровым и Поинтом перевешивает все риски и опасения.

Энтони Дюклер, «Нью-Йорк Айлендерс»

Контракт: $3,5 млн; 4 года

Энтони Дюклер nhl.com

Энтони Дюклер готов наполнить талантом и продуктивностью второе звено за цену, которая ассоциируется со стандартами третьего. Быстрый 28-летний левый крайний нападающий в прошлом сезоне забросил 24 шайбы, несмотря на то что большую часть года провел в составе безнадежных «Шаркс».

«Айлендерс» испытывали острую нужду во фланговом форварде второй бригады. Более того, Дюклер легко способен закрепиться в первой тройке рядом с Бо Хорватом и Мэтью Барзалом. Энтони знает, как использовать свою скорость и умение завершать моменты для взаимодействия с ведущими игроками: он набрал 15 очков в 17 играх после перехода в «Тампу-Бэй», где в основном действовал в тройке с Кучеровым, а его лучший результат в карьере — 31 шайба — был достигнут во «Флориде», когда он выступал с Барковым.

Дюклер не всегда стабилен и не считается образцом в обороне, но у него имеется потенциал для 25 шайб в роли нападающего первой шестерки за весьма разумные $3,5 млн.

Шейн Гостисбеер, «Каролина Харрикейнз»

Контракт: $3,2 млн; 3 года

Шейн Гостисбеер nhl.com

Брэди Шэй, безусловно, является гораздо лучшим защитником в плане универсализма, если сравнивать его с Гостисбеером. Но с учетом того, что Дмитрий Орлов готов занять место в первой четверке и взять на себя часть нагрузки Шэя, «Харрикейнз» необходимо лишь восполнить атакующую мощь Брэди (13 шайб и 47 очков) по скромной цене. И тут в дело вступает Гостисбеер.

В минувшем сезоне Гостисбеер набрал 56 очков за «Ред Уингз», а в течение трех предыдущих кампаний подряд его количество голов непременно достигало двузначного числа. С сезона 2021/22 он занимает 18-е место среди всех защитников НХЛ по очкам и 11-е по заброшенным шайбам.

Гостисбеер нуждается в оборонительной поддержке в равных составах, а «Каролина» — идеальное место для такой манеры игры. В сезоне 2022/23 он провел 23 матча за «Харрикейнз», и его защитные показатели стали заметно лучше в соответствующей среде: на долю Шейна пришлись 63,5% голевых моментов в формате «пять на пять». Подписание Гостисбеера и Шона Уокера (который также мог бы попасть в текущую подборку топ-10) за совокупные $6,8 млн — это адекватный способ заменить Шэя и Бретта Пеше, чьи контракты стоят $12,5 млн. Для справки: сэкономленные $5,7 млн могут покрыть всю зарплату Джейкоба Слэвина на следующий сезон.

Теуво Терявяйнен, «Чикаго Блэкхокс»

Контракт: $5,4 млн; 3 года

Теуво Терявяйнен nhl.com

Уже давно «Блэкхокс» пора было заполучить в свой состав проверенного нападающего уровня первых двух бригад, причем не только чтобы оказать качественную поддержку Коннору Бедарду, но и добиться нескольких побед, избежав унылой культуры поражений.

Реализовать соответствующую задумку может быть не так просто, ведь командам, находящимся в стадии перестройки, часто приходится платить дополнительные деньги, привлекая желанных свободных агентов. И в этой ситуации «Чикаго» стоит отдать должное за то, что им удалось подписать Теуво, заключив такой контракт.

«Чикаго» заплатил Терявяйнену сумму, близкую к его рыночной стоимости, но настоящим успехом стало ограничение срока контракта до трех лет. 29-летний левый нападающий стабильно набирает 50-60 очков и при этом очень ответственно играет в обороне.

Терявяйнен несет в себе угрозу двойного назначения в атаке, обладая яркими навыками распасовщика и резким броском. Теуво не особо активен в равных составах (его показатель очков в формате «пять на пять» приближен к уровню третьего звена), но от него исходит серьезная опасность в большинстве. Подписание игрока такого уровня способно значительно усилить команду, если учесть, что сезоном ранее соперникам было достаточно сосредоточиться на Бедарде, не опасаясь за остальных, поскольку у «Блэкхокс» банально не было других атакующих мощностей в первой бригаде большинства.

Энтони Бовилье, «Питтсбург Пингвинз»

Контракт: $1,25 млн; 1 год

Энтони Бовилье nhl.com

Я не самый большой поклонник Энтони Бовилье, но при крайне низкой зарплате в $1,25 млн рассмотрение потенциала этой сделки не составит труда. В минувшем сезоне Бовилье столкнулся с трудностями, разделив игровое время между «Ванкувером», «Чикаго» и «Нэшвиллом», но за пять лет до этого его средняя результативность держалась на уровне 19 заброшенных шайб и 39 очков в 82 матчах, включая 18 голов и 40 очков в сезоне 2022/23.

В долгосрочной перспективе Бовилье является качественным вингером третьей бригады, а если учесть, что ему исполнилось 27 лет всего месяц назад, высока вероятность того, что прошлый сезон был лишь неудачным периодом в условиях множества обменов и никак не являлся признаком резкого спада. Он уверенно держится на льду, ответственно действует в обороне и обладает бомбардирскими навыками уровня второй-третьей тройки.

И все же стабильность — это не о Бовилье: моментами он демонстрирует потенциал игрока первой шестерки, но длительные спады продуктивности по-прежнему остаются его неотъемлемой чертой.

«Пингвинз» испытывают нехватку качественных вингеров второго уровня, что делает это подписание крайне разумным. Энтони способен наделить команду дополнительной скоростью, улучшить «вторичный» набор очков и может быть использован чаще в зависимости от того, как он впишется в состав. Бовилье — это отличная опция за $1,25 млн, особенно на фоне игроков четвертого звена вроде Сэма Лафферти и Райана Ломберга, которые получили контракты на $2 млн сроком на 2 года.

Почетные упоминания: Шон Уокер, «Каролина» ($3,6 млн; 5 лет), Дантон Хейнен, «Ванкувер» ($2,25 млн; 2 года), Энтони Манта, «Калгари» ($3,5 млн; 1 год), Кифер Шервуд, «Ванкувер» ($1,5 млн; 2 года), Джек Рословик, «Каролина» ($2,8 млн; 1 год), Эрик Бреннстрем, «Колорадо» ($900 000; 1 год).