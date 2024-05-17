Почему НХЛ стоит задуматься о коренной перестройке дивизионов с учетом новой команды в Юте?

После того как в Юте появилась команда НХЛ, которая пополнит ряды чемпионата в следующем сезоне, Гэри Беттман — комиссар лиги — дал множество интервью. В частности, чиновник устроил пресс-конференции в Финиксе и Солт-Лейк-Сити, а также выступил на телевидении. В одном из телевизионных эфиров Беттман озвучил интересную мысль о том, что Юта останется в Центральном дивизионе — том самом, в котором «Койотис» играли последние три сезона.

«В этих условиях у нас не было времени сконцентрироваться на переформатировании или на множестве других вопросов, связанных с географией», — сказал Беттман в интервью Кэролайн Кэмерон из Sportsnet 18 апреля.

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Комментарий Беттмана указывает на то, что перестройка дивизионов — возможно, связанная с географией — может стать актуальной в момент, когда лига сможет взять небольшую паузу после бешеного ритма, в который она погрузилась после того, как в Юте появилась команда. Лига уже не раз занималась перестройкой дивизионов в последние годы. Сами «Койотис», например, находились в Тихоокеанском с сезона 2013/14 до тех пор, пока появление «Сиэтла» не вынудило их перейти в Центральный в 2021 году.

Когда «Виннипег» вернулся в НХЛ в 2011 году, это также способствовало значительной реорганизации дивизионного формата. После того как «Джетс» провели первые два сезона в Юго-Восточном дивизионе, лига радикально изменила всю свою структуру, перейдя от шести дивизионов по пять команд к современной модели четырех дивизионов, которую мы видим сегодня: Атлантический, Столичный, Центральный и Тихоокеанский.

«Виннипег» играл в Юго-Восточном дивизионе X — Winnipeg Jets

Вступление Юты в НХЛ дает нам естественную возможность рассмотреть идею преобразования лиги. Поскольку Беттман и официальные лица лиги признали, что у них не было достаточно времени для должного обсуждения соответствующей идеи, эту тяжелую задачу мы можем возложить на себя.

Задумка достаточно проста и понятна: переформатировать НХЛ на восемь дивизионов, состоящих из четырех команд каждый, аналогично устройству НФЛ.

Эту идею мы выдвигали еще в 2021 году, но теперь, когда Юта стала частью хоккейной элиты, мы внесли некоторые достаточно существенные изменения.

Прежде чем мы перейдем к изложению сути, нелишним будет сделать несколько оговорок для читателей:

Этот формат в основном базируется на географии. Там, где это возможно, мы старались сохранить традиционных соперников вместе — но из этого правила есть исключения.

Если вам кажется, что какое-то из дивизионных распределений выглядит странным, пожалуйста, вспомните, что в начале 1980-х в Норрис Дивизионе играли «Монреаль», «Лос-Анджелес», «Детройт», «Питтсбург» и «Хартфорд». И это было в эпоху до чартерных перелетов команд. Если пара клубов кажется не на своем месте или расположена не так, просто поймайте себя на мысли о том, что дивизионные форматы и в прошлом не всегда были идеальными. «Торонто», например, в девяностых провел пять сезонов в Западной конференции. В общем, независимо от того, что вы увидите ниже, велика вероятность, что в прошлом в НХЛ было что-то еще более странное.

Ни одна формула перераспределения не будет идеальной и не угодит всем. Этот материал предназначен для того, чтобы стать отправной точкой для поиска решения по переформатированию, которое может стать наиболее логичным.

С этими оговорками пришло время проанализировать предлагаемую реорганизацию, которая предполагает разделение НХЛ на восемь дивизионов по четыре команды в каждом.

Восточная конференция

Предлагаемый дивизион №1

Давайте начнем с весьма спорного предложения: разделим «Бостон» и «Монреаль». Они были заклятыми соперниками на протяжении десятилетий. И «Брюинз», и «Канадиенс» находятся в одном дивизионе с сезона 1981/82. Но если мы делаем акцент на географии, то размещение «Бостона» в нынешнем дивизионе кажется вполне логичным.

Три команды Нью-Йорка находятся недалеко от Бостона. И если взглянуть на другие лиги в Северной Америке — вне хоккея — то становится очевидно, что соперничество Бостон и Нью-Йорка — это вполне распространенное явление: «Янкис» и «Ред Сокс», «Никс» и «Селтикс», а также «Джетс» и «Пэтриотс» — все находятся в одном дивизионе. Возможно, пришло время разжечь пламя борьбы между Бостоном и Нью-Йорком и в НХЛ.

Предлагаемый дивизион №2

Когда мы проделали тот же трюк в 2021 году, я поменял местами «Сейбрз» и «Брюинз», что привело в ярость фанатов «Баффало». Они не согласны с тем, что «Сейбрз» должны находиться в одном дивизионе с «Рейнджерс» и «Айлендерс» только потому, что все они базируются в штате Нью-Йорк.

Поэтому в этот раз я поменял местами «Сейбрз» и «Брюинз» и поставил «Баффало» туда, где многие болельщики хотели бы их видеть — рядом с «Мэйпл Лифс» и «Канадиенс». «Оттава» географически расположена между Торонто и Монреалем, что придает всему этому смысл с точки зрения логики и исторической составляющей.

Предлагаемый дивизион №3

«Пингвинз» и «Флайерз» остаются в одном дивизионе. Это не подлежит обсуждению. У «Вашингтона» есть великолепное историческое соперничество с обеими командами из Пенсильвании с тех пор, как они вместе находились в Дивизионе Патрика.

«Филадельфия» X — Philadelphia Flyers

«Блю Джекетс» — сложная единица для распределения. Будучи молодой франшизой, она не обросла долгосрочными противостояниями. И географически «Коламбус» способен почти идеально вписаться в регион Среднего Запада: если бы мы объединили его с «Детройтом» и «Чикаго», это тоже имело бы смысл.

Предлагаемый дивизион №4

Эта группа должна напомнить вам о Юго-Восточном дивизионе былых времен. Объединение двух команд из Флориды с «Каролиной» выглядит логичным. «Нэшвилл» же становится географическим аутсайдером. Он расположен не ближе чем в 483 километрах от другого города НХЛ.

Но штат Теннесси граничит с Северной Каролиной, поэтому включение «Нэшвилла» и клуба из Роли в один дивизион не кажется абсурдным. Маленькая проблема заключается лишь в том, что «Нэшвилл» будет единственной командой в Центральном часовом поясе.

Западная конференция

Предлагаемый дивизион №5

Болельщики «Сент-Луис», я вас услышал. Когда мы делали подобный материал в 2021 году, я убрал «Сент-Луис» из дивизиона с «Чикаго» и «Миннесотой», и, скажем так, фанаты это не одобрили. Поэтому я попытался исправить ситуацию, поставив «Блюз» в один ряд с «Блэкхокс», «Уайлд» и «Ред Уингз».

Это практически старый Дивизион Норриса с «Чикаго», «Детройтом», «Миннесотой» и «Сент-Луисом». Будут ли «Ред Уингз» счастливы выступить в роли единственной команды в Восточном часовом поясе в своем дивизионе? Вероятно, нет. Но это не должно расцениваться в качестве слишком серьезной жертвы за возможность снова играть в одном дивизионе со своими старыми приятелями по Норрису. Если «Детройт» настаивал бы на том, чтобы остаться вне Западной конференции, мы всегда могли бы поменять его местами с «Нэшвиллом» или «Коламбусом», чтобы найти подходящее решение.

Предлагаемый дивизион №6

Юта официально вступает в игру, а разместили мы ее рядом с двумя ближайшими географическими соседями — «Колорадо» и «Вегасом». Это должно стать хорошим этапом зарождения соперничества для фан-базы из Солт-Лейк-Сити.

Учитывая южное расположение, задача становится сложнее, так как возникает вопрос, куда поставить «Даллас». В настоящее время «Старз» представляют Центральный дивизион наряду с «Виннипегом», который находится на севере, на расстоянии 2090 км. Расстояние между «Далласом» и «Вегасом» составляет около 1900 км. В общем, как ни крути, «Далласу» придется много путешествовать внутри своего дивизиона.

Предлагаемый дивизион №7

Эта конфигурация точно вызовет массу обсуждений. Это полностью канадский дивизион, который объединяет «Виннипег» с его западно-канадскими соседями.

Да, из Виннипега в Ванкувер добираться далековато. Но это примерно та же дистанция, которую «Джетс» преодолевают, когда летят в Техас на матчи Центрального дивизиона. Когда-то четыре команды представляли вместе Дивизион Смайта, так что вполне уместно предоставить «Виннипегу» его истинных соперников.

Предлагаемый дивизион №8

Чтобы разместить «Виннипег» в вышеупомянутом дивизионе, нам пришлось разделить «Сиэтл» и «Ванкувер». Возможно, это не устроит многих болельщиков, которые хотят наблюдать за развитием такого географического соперничества. Но чтобы все это работало как надо, придется пойти на несколько небольших жертв, и разделение «Кракен» и «Кэнакс» — одна из них.

Учитывая, что «Кракен» провел только два сезона, мы не отправляем в топку десятилетия жаркого и ожесточенного противостояния. При этом ниже мы предлагаем решение, которое все равно позволит «Кракен» и «Кэнакс» сталкиваться лбами до четырех раз за сезон. Три калифорнийские команды гармонично уживаются друг с другом, и теперь, когда «Аризона» выбыла из игры, становится труднее найти четвертого соперника, который бы им подошел. Но остаться на тихоокеанском побережье кажется лучшим вариантом.

Формат календаря

Болельщикам будет любопытно узнать, как будет выглядеть регулярный сезон в рамках этого дивизионного формата. Хорошая новость заключается в том, что формула довольно проста и позволяет сохранить дистанцию в 82 игры.

Проще говоря:



Вы играете с командами из своего дивизиона шесть раз (три дома, три в гостях).



С каждым другим соперником в лиге вы встречаетесь минимум дважды (одна дома, одна в гостях).

Тот факт, что все команды НХЛ играют друг с другом дома и на выезде, кажется особенно важным, позволяя болельщикам ежегодно в своем городе наблюдать за выступлениями таких звезд, как Коннор Бедард, Коннор Макдэвид или Остон Мэттьюс.

Если болельщикам нужна более подробная версия того, как может складываться расписание, давайте рассмотрим в качестве примера «Айлендерс»:

«Айлендерс» играют с тремя командами из своего дивизиона по шесть раз (всего 18 матчей — три дома, три в гостях).



Они встретятся с другой командой Восточной конференции по четыре раза (всего 16 игр — две дома, две в гостях).



Они пересекутся с оставшимися шестью дивизионами лиги по два раза (всего 48 игр — одна дома, одна в гостях).

Так же, как НФЛ организовывает внеконференционные встречи, НХЛ может использовать трехлетнюю ротацию для того, чтобы определить, с каким дивизионом проводить дополнительные игры. Для «Айлендерс» это будет выглядеть так:

Год 1: «Айлендерс» проводят по четыре матча против дивизиона «Баффало»/«Монреаль»/«Оттава»/«Торонто».



Год 2: «Айлендерс» проводят по четыре матча против дивизиона «Коламбус»/«Филадельфия»/«Питтсбург»/«Вашингтон».



Год 3: «Айлендерс» проводят по четыре игры против дивизиона «Каролина»/«Флорида»/«Нэшвилл»/«Тампа».

Если вам не нравится эта идея, есть небольшой вариант, где вы также можете «прикрепить» команды к историческим соперникам, которые в новом формате оказались вне их дивизионов, чтобы гарантировать четыре игры каждый сезон.

Так, например, «Монреаль» и «Бостон», которые больше не будут в одном дивизионе, могут пересечься четыре раза. (Это столько же матчей, сколько «Канадиенс» и «Брюинз» провели друг против друга в этом сезоне, пока они находились в Атлантическом дивизионе.) То же самое может быть применимо для соперничества вроде «Кракен» — «Кэнакс», «Рейнджерс» — «Флайерз» или любой другой пары, которая, по вашему мнению, ущемлена в предложенном варианте. Существует расклад, при котором они все же могли бы встречаться четырежды в регулярном сезоне.

Формат плей-офф

Когда речь заходит о плей-офф, мы можем быть сколь угодно изобретательны в выборе его формата.

Все восемь победителей дивизионов автоматически получат путевку в плей-офф. Следующие четыре команды с лучшими результатами в каждой конференции также могут квалифицироваться. В идеальном мире команды были бы распределены с 1 по 16 по всей лиге и играли бы в таком формате. Но поскольку для НХЛ этот вариант не представляется возможным, возврат к системе 1-8 в каждой конференции мог бы стать приятной альтернативой.

Если мы хотим казаться по-настоящему веселыми и креативными, то нам стоило бы выбрать следующий расклад: две лучшие команды каждого из восьми дивизионов выходят в плей-офф. Мы могли бы добавить одно маленькое условие: если команда, занимающая третье место, находится в пределах пяти очков от команды на второй строчке в конце регулярного сезона, они проведут мини-серию плей-ин, чтобы определить, кто получит последний слот в плей-офф.

В этом сценарии каждая команда начинает сезон с 50-процентным шансом занять одно из двух мест в плей-офф в своем дивизионе из четырех команд. 18 игр регулярного сезона в дивизионе приобретают дополнительное значение и, надеюсь, подпитывают дух соперничества — как старого, так и нового.

По сути, это и есть переформатирование в общих чертах. Мы разделили команды на восемь дивизионов, они все равно сыграют по 82 матча, а когда дело доходит до плей-офф, у нас возникает некоторая гибкость в формате. И мы можем придерживаться этого варианта, пока НХЛ через несколько лет снова не решит расшириться, возможно, вернув Финикс и Атланту.

Когда это произойдет, вероятно, нам придется вернуться к чертежной доске, потому что лига из 34 команд звучит как рецепт проблем с балансом внутри дивизионов.