Кто провел худший матч в истории плей-офф НХЛ?

Кто провел худший матч плей-офф в истории?

Не знаю. И вы тоже не знаете. Не уверен, что на этот вопрос вообще есть ответ, ведь категория «худшая игра» несколько субъективна. Речь идет исключительно о показателях — то есть мы не берем в расчет травмы или, не дай бог, трагедии. Тем не менее даже с упомянутыми исключениями, это все еще довольно широкое понятие.

Но насколько я знаю хоккейных болельщиков, они просто обожают вспоминать об ужасных играх. Поэтому, дойдя до начала второго раунда Кубка Стэнли-2024, давайте отмотаем назад и попытаемся вспомнить несколько мрачных моментов, а вы тем временем будете надеяться, что ваша любимая команда не пополнит этот список в ближайшие дни и недели.

Давайте вспомним некоторые случаи.

Но сперва определим, что значит «плохая игра»?

Сложно дать конкретный ответ, не так ли? Самый очевидный вариант — мы отмечаем плохую игру как болельщики, когда видим ее. Но критерии могут меняться в зависимости от обстоятельств.

Приведу несколько своих примеров. Хотя я и стараюсь это скрывать, я болею за «Мейпл Лифс». В истории клуба из Онтарио было две игры плей-офф из эры Пэта Куинна, которые всегда остаются в моей памяти как пример того, насколько ужасный вечер мог провести хоккеист. Первая случилась в седьмой встрече против «Айлендерс» в 2002 году, когда измученный травмами «Торонто» выпустил на лед 26-летнего новичка Пола Хили. Он вышел на одну смену в начале первого периода, получил малый штраф, а затем наблюдал из штрафного бокса, как «Айлендерс» забили в большинстве. Больше он на площадку так и не вышел, закончив встречу с 42 секундами игрового времени. Не лучший вечер!

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Другой случай — тотальный провал Брайана Маккейба в игре с «Флайерз» двумя годами позже, в которой он набрал «минус 5», совершая действия, подобно тем, что представлены ниже. Ситуация дошла до того, что каждый раз, когда «Флайерз» забивали, а это случалось часто, ты просто искал взглядом номер 24, который медленно появлялся в кадре.

Той ночью Маккейб провел на льду 25 минут, или на 24 минуты больше, чем Хили. Но оба парня провели ужасные матчи, о которых они, наверное, предпочли бы забыть. И это только те, что застряли в моей расшатанной фанатской психике «Лифс». Конечно, бывали ситуации и похуже. Нам просто нужно научиться их идентифицировать.

Минусы

Бобби Кларк nhl.com

Плюс/минус — это кошмарная статистика, о чем вы, без сомнения, знаете сами, если когда-либо допускали ошибку, упоминая о ней в присутствии аналитика, который до сих пор, вероятно, кричит вам вслед с конца вашего подъезда. Но она кошмарна потому, что слишком обобщена, а особенность обобщенных цифр заключается в том, что они сохраняют свою ценность в крайних значениях.

Мы уже видели -5 у Маккейба. Был ли это худший результат в истории в контексте одной игры? Нет. Но как оказалось, это значение находится не так уж и далеко от рекордного. Рекорд самого худшего показателя «плюс/минус» за игру плей-офф — «минус 6», который принадлежит 14 различным игрокам.

В этом списке, кстати, есть некоторые чертовски классные хоккеисты, в том числе и обладатели «Фрэнк Дж. Селки Трофи» Бобби Кларк (против «Рейнджерс» в 1979 году) и Дуг Гилмор (против «Кингз» в 1990 году). Бывший обладатель «Конн Смайт Трофи» Реджи Лич сделал это в той же игре, что и Кларк. Легенда «Джетс» Томас Стин однажды оказался с -6 в третьем периоде игры плей-офф против «Эдмонтона» и, видимо, был настолько подавлен, что устроил драку с Полом Коффи, чтобы его удалили.

Среди других имен есть и менее известны, к примеру, одноклубник Стина по той игре — Бенгт Лундхольм. Защитник Кевин Даль стал новым членом данного клуба в 1993 году. Рик Чартроу сделал это в 1981 году. Защитное звено Брэда Максвелла и Ларса Линдгрена также достигло упомянутой отметки в игре 1985 года против «Эдмонтона». В той встрече Максвелл мог претендовать на звание «худшего в истории» с учетом трех малых штрафов в первом периоде. В середине 80-х игра «Ойлерз» в большинстве оставляла желать лучшего, согласны?

Если вы ищете компанию для Маккейба в клубе «минус 5», то у вас наберется еще 34 кандидата, включая Криса Пронгера, Матса Сундина, Дэйла Хаверчука, Криса Кунитца и Брэйдена Поинта. И это довольно важный момент: даже большие игроки могут проводить провальные матчи. И в качестве дополнительного подтверждения достаточно взглянуть на дуэт из «Нэшвилла» — Роман Йоси и Ши Уэбер, которые находились на льду в период всех пяти пропущенных шайб в проигранной (0:5) седьмой встрече в 2016 году.

Как любезно напомнил Арпон Басу из The Athletic, эта игра стала последней для Уэбера в составе «Нэшвилла». Ужас.

Нулевые показатели

Вилли Плетт Sports Illustrated, Getty Images

Столбец плюс/минус дает нам отправную точку, но он не раскрывает всей картины в плане поиска худшей игры в истории. Реджи Лич забросил шайбу в своей игре с -6, так был ли он так плох на самом деле? Кунитц отличился дважды, когда провел встречу с -5, там вся серия в целом оказалась довольно странной. Стин, Хаверчук и Поинт — все в тех ужасных играх вписали в свою статистику ассисты. Да и в общем, если вы не набираете очки, вы хотя бы можете создавать моменты. Максвелл каким-то образом нанес полдюжины бросков между вылавливанием шайбы из своих ворот. Его индекс заслуженной победы, вероятно, зашкаливал.

А как насчет игроков, которые не сделали... ничего?

Если обнулить прочие статистические метрики, то первым на ум приходит еще один член Зала славы — Джоуи Маллен. В 1990 году, в той же игре со счетом 12:4, где Гилмор заработал -6, Маллен выступил аналогично. Но этот страшный -6 стал для него единственным показателем в тот вечер. Он не набрал ни одного очка, не нанес ни одного броска и даже не получил ни одной штрафной минуты. В общем, ничего, что могло бы указать на то, что он находился на льду, кроме того, что он постоянно был на площадке при пропущенных голах.

Среди других участников клуба «минус-и-все-нули» выделим Харольда Снепстса против «Блэкхокс» в 1990 году (когда он закончил матч с -5 и больше ни с чем), Брайана Лича с «Лифс» в игре Маккейба (-4 и ничего больше) и снова Маллена с «Пингвинз» в 1995 году (когда его единственный показатель был -4).

Возможно, худшим из этой группы стал случай, произошедший всего год назад, когда Зак Далпе из «Флориды» наиграл на -5 без других показателей всего за 10 смен и временем на льду 6:11. Особый драматизм ситуации придает то, что эта катастрофическая встреча состоялась в рамках финала Кубка Стэнли и ознаменовалась поражением 3:9, которое вывело «Пантерз» из борьбы. Вполне возможно, это была худшая игра, которую мы видели.

Впрочем, мы рассматриваем наличие нуля в графе «минуты штрафа» как нечто плохое, поскольку штрафы вредят вашей команде. Если мы будем относиться к минутам штрафа как к отрицательной статистике, то найдем двух игроков с -4, без бросков, но со временем, проведенным в штрафном боксе. Один из них — нынешний генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик, который набрал шесть минут штрафа за грубую игру и задержку во время финала конференции между «Девилз» и «Брюинз» в 1988 году, который, возможно, лучше всего помнят как матч после «желтого воскресенья».

Но Вербик немного не дотягивает до лидера категории по штрафам Вилли Плетта. Этот жесткий парень из «Флэймз» каким-то образом успел побывать на льду, чтобы выхватить -4 против «Флайерз» в игре 1981 года, несмотря на то что получил 31 минуту штрафа и был удален в середине второго периода.

Кстати, Плетт сумел продержаться в команде, чтобы в конечном итоге перейти в «Брюинз» на свой последний сезон в НХЛ в 1988 году, когда один из заключительных матчей его карьеры совпал с игрой Пэта Вербика. Это что-то значит. Правда, я не знаю, что.

Дело случая

Джош Мэнсон nhl.com

Почти все упомянутые нами до сих пор игры закончились разгромом. И конечно, если вашу команду громят 1:10, скорее всего, вы провели довольно плохую встречу. Но так же поступили и все ваши товарищи на льду, поэтому, вполне вероятно, мы смотрим на эту ситуацию не с того ракурса. А как насчет игроков, которые провели ужасный матч, который их команда могла бы выиграть, будь у нее чуть больше возможностей?

Давайте вернемся к списку больших минусов. Каждый участник клуба «плей-офф-с-минус-6» принимал участие во встрече, которую его команда проиграла с разницей в 5 голов минимум. Для категории с -5 разрыв всегда был в три гола и более. Но что там по относительно равным матчам?

Оказывается, многие встречи, в которых хоккеисты схлопотали -4, были проиграны с разницей в одну шайбу, из-за чего им должно быть обидно вдвойне. В этом списке можно найти такие интересные имена, как Венсан Дамфусс (за «Сан-Хосе» против «Далласа» в 2000 году), Стив Лармер (как игрок «Рейнджерс» против «Нордикс» в 1995 году) и Пьер Тарджон — дважды, с разницей в десятилетие, в 1988 и 1999 годах. Шон Хоркофф пережил это в составе «Эдмонтона» в первой игре финала 2006 года. Даже величайший нападающий оборонительного плана всех времен оказался в этом рейтинге: Боб Гейни из «Монреаля» присоединился к этой компании против ненавистных «Брюинз» в 1985 году.

Давайте поднимем уровень драматизма до наивысшей точки. Что, если мы поищем ребят с -4 в матче, который их команда проиграла со счетом 3:4? Такую подборку возглавляют Роман Гамрлик и Даниэль Седин. Вонзим нож еще глубже и вспомним о поражениях 3:4 в овертайме. В такой категории трудно обойти стороной кошмарные в плане персональной статистики матчи Джона Карлсона, Адама Ларссона и Криса Летанга, а также бывших обладателей «Фрэнк Дж. Селки Трофи» Стива Каспера и Криса Дрэйпера.

И поскольку я предвкушаю следующий вопрос: да, история НХЛ знает несколько случаев, когда игрок каким-то образом «удостоился» -4 в победной плей-офф встрече. Не будем далеко ходить и вернемся к Джошу Мэнсону из «Колорадо» в той безумной победной игре (8:6) с «Эдмонтоном» два года назад. Игорь Ларионов и Сергей Макаров сделали это за «Сан-Хосе» в одной победной встрече (5:4) с «Флэймз» — единственный раз, когда это произошло в матче, дошедшем до овертайма. А защитник «Норт Старз» Крэйг Хартсбург предвосхитил Бретта Лебду в 1981 году, заработав -4 в плей-офф игре, которую его команда забрала с разницей в три гола. А еще он находился в штрафном боксе, когда была заброшена первая шайба, менее чем через минуту после начала встречи. Отличная работа во всех отношениях.

Вратари

Патрик Руа nhl.com

До сих пор эту тему я обходил стороной, но да, нам нужно поговорить о единственном игроке в каждой команде, который больше других способен повлиять на победу или поражение. Беден тот вратарь, который не может допустить ошибку на работе, не подвергнувшись сигналу красного света и громкому гудку в своих ушах. У них тяжелая работа, но кто мог бы заявить о самом худшем вечере в истории?

К счастью, мы закончили с плюс/минусом. Вместо этого мы можем начать наш поиск, просто задав вопрос, кто из вратарей пропустил больше всего голов за одну игру плей-офф?

Трое представителей этой позиции достигли двузначных показателей, однако двое из них — с некоторыми оговорками: Пол Бибо и Фрэнк Маккул играли в годы войны, а это была совсем другая эпоха НХЛ. (Если имя Маккула звучит знакомо, то это потому, что он пропустил десять шайб от «Хабс» за две игры до того, как начал серию из трех подряд шатаутов в финале, что до сих пор является рекордом)

Наша единственная современная жертва — вратарь «Чикаго» Мюррей Баннерман, которому разрешили доиграть до конца в проигранном со счетом 5:10 матче с «Эдмонтоном» в финале Кэмпбелла 1985 года. Это уже неплохая точка для стартовой отметки, но давайте посмотрим, что еще мы можем найти.

Кажется, нам следует учитывать не только пропущенные шайбы, но и количество бросков по воротам. На что стоит обратить внимание: в ту ночь в Эдмонтоне Баннерман отразил 51 бросок, что позволило ему завершить игру с процентом отраженных бросков выше .800. Это не хороший результат, но он даже не попадает в 100 худших по проценту спасений среди вратарей, пропустивших семь и более шайб в плей-офф.

В этот список входят некоторые запоминающиеся неудачники, например, Роберто Луонго с его восемью пропущенными шайбами при 38 бросках против «Брюинз» в финале 2011 года, Рон Хекстолл, пропустивший девять шайб при всего лишь 26 бросках против «Пингвинз» в 1989 году, и Андрей Василевский, пропустивший семь шайб при 37 бросках против «Лифс» в прошлом году. Да, Александр Георгиев в серии 2024 года против «Джетс» также пополнил этот рейтинг.

Но никто из упомянутых выше вратарей не может превзойти Джеффа Риза из «Калгари», который пропустил восемь шайб всего лишь при 18 бросках в игре, завершившей серию против «Кингз» в 1993 году, с катастрофическим процентом отраженных бросков .556.

Конечно, этот список касается только вратарей, которым разрешали оставаться на льду достаточно долго, чтобы их терзали и дальше. Большинство голкиперов в таких ситуациях заменяют до того, как дело доходит до унижения. В такой категории нельзя не вспомнить о провале Патрика Руа в седьмой игре против «Ред Уингз» в 2002 году (6 пропущенных шайб при 16 бросках) или о неудаче Патрика Лалима в одном периоде против «Лифс» в 2004 году (три гола при 11 бросках).

И есть еще, возможно, худший старт в истории плей-офф: Майк Лиут, сыгравший за «Блюз» против «Блэкхокс» в финале Норриса 1982 года. В свои ворота он получил три броска и не отразил ни одного, после чего был заменен Гленом Хэнлоном спустя 3:01 после начала встречи, которую его команда в итоге проиграла со счетом 5:6. Это наибольшее количество голов, когда-либо пропущенных в игре плей-офф без единого спасения.