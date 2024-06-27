Шесть важных уроков, которые команды НХЛ могут извлечь из кубкового похода «Флориды»

Первая победа «Флориды» в Кубке Стэнли может стать наглядным примером того, как должен действовать клуб, чтобы добиться успеха в современных условиях конкурентной борьбы.

Пусть кто-нибудь вызовет дезинсектора, потому что на «Арене Амерант Банк» прошел дождь из резиновых крыс. «Флорида» сумела выиграть свой первый Кубок Стэнли на 30-м году существования франшизы.

Конечно, они вели в серии 3:0 и едва все не испортили. Но в хоккее важно не то, как ты выиграл, важно — выиграл ли ты. «Пантерз» изрядно потрепали нервы своим болельщикам, но в конце концов сделали свое дело.

«Флорида» — это современная история успеха, сочетающая мудрые решения руководства, отличную работу главного тренера с неподдельной харизмой и игроков с железным характером.

Собрав все это вместе, мы получаем победителей Кубка Стэнли.

Как они этого добились? Автор Bleacher Report Сара Цивиан предлагает разобрать шесть причин, почему они подняли Кубок в ночь на вторник.

Не стоит бояться идти на риск

Опасность кроется в мысли о том, что радикальные шаги решат все ваши проблемы.

Каждое смелое решение может обеспечить как успех, так и провал. Тем не менее сделку «Пантерз» по Мэттью Ткачуку можно охарактеризовать именно большой удачей.

Конечно, можно рассмотреть и обратную сторону этого обмена — блокбастер 2022 года, в результате которого «Пантерз» получили Мэттью и отправили Джонатана Юбердо и Маккензи Уигера в «Калгари» — в контексте отличного примера решимости. Иногда нежелание идти на риск в НХЛ связано с угрозой потерять работу. Много лет назад один скаут сказал, что порой лучше ошибиться с игроком средней категории, чем рискнуть и поставить на звезду с большим потенциалом, но низким текущим уровнем.

Все мы довольно быстро замечаем явные промахи, но не слишком ли слепо мы прощаем команды, которые не делают практически ничего и остаются без Кубка? Конечно, многое зависит от ситуации, но опыт Ткачука во «Флориде» — это идеальный пример того, как команды должны идти на риск.

Мэттью Ткачук nhl/GettyImages

Дело в том, что Ткачук сам хотел уйти из «Калгари», поэтому у «Флэймз» не было особых рычагов давления. Также ни для кого не было секретом, что Ткачук планировал подписать долгосрочный контракт со своим следующим клубом. И если вы верили в игрока, приближающегося к своему пику (а кто не верил?), это была идеальная возможность заполучить звезду, которой требовалась смена обстановки и которая не оправдывала ожиданий в команде, находящейся в нескольких шагах от возможности сверкнуть в плей-офф.

«Пантерз» не побоялись стратегически расстаться с ключевым игроком, набравшим в их составе более 100 очков. Во-первых, тот сезон стал исключением. Во-вторых, посмотрите на результаты плей-офф с Юбердо и на то, куда команда хотела двигаться.

«Флорида» действовала быстро, агрессивно и решительно, явно не намереваясь медлить в выборе направления траектории развития, и это касается не только Ткачука. «Пантерз» уволили тренера Эндрю Брюнетта, который был финалистом Приза Джека Адамса, заменив его на наставника с продолжительной карьерой, только что ушедшего из средней команды. «Пантерз» знали, что такие шаги будут подвергаться критике и, возможно, будут непопулярны в течение месяцев, и так оно и было, но лишь до поры.

Смелое и бесстрашное движение вперед подразумевает разные вещи в разное время для разных команд. Но вы не можете отрицать, что минимум половина команд НХЛ оказалась бы в плюсе от сделки категории «смена обстановки», как то было в примере с Юбердо и Ткачуком.

В эпоху паритета многие команды НХЛ считаются «претендентами», но самые агрессивные из них — «Голден Найтс» и «Пантерз» — владеют последними двумя Кубками Стэнли.

Правильный опытный тренер может обеспечить результат

Наставник «Флориды» Пол Морис работает главным тренером в НХЛ с 1996 года, и да, он сумел в полной мере воспользоваться пресловутой склонностью НХЛ к повторному найму. В свое время Морис возглавлял четыре клуба НХЛ («Уэйлерс/Харрикейнз», «Мэйпл Лифс», «Джетс» и «Пантерз»), неоднократно возвращаясь к работе с «Каролиной». За эти 30 лет он регулярно «удостаивался» клейма посредственности и оставался тем, кто до сих пор не выигрывал Кубок Стэнли, несмотря на три выхода в финал.

Многие ожидаемо вздохнули с разочарованием, когда Морис был назначен главным тренером «Флориды». Это очередное вращение карусели тренеров НХЛ? Почему не дать шанс кому-то новому?

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Жалобы на «клуб для своих» были небезосновательны, и нет, генеральные менеджеры НХЛ, не спешите себя поздравлять: победа Мориса в Кубке не оправдывает ваш консервативный подход к выбору тренеров.

Морис — это другая история; его время во «Флориде» стало особенным, а все началось с того, что он сам решил завершить свою работу с «Виннипегом».

«Если позволите мне немного высокомерия, я думаю, что лучше других знаю, что им нужен новый голос», — сказал Морис в то время. «Они не отказались от меня. Но им нужен кто-то, кто сможет вывести их на новый уровень».

Это было освежающее, проницательное замечание от человека, который занимается тренерской деятельностью на протяжении трех десятилетий и действительно чему-то научился. И это было публичное заявление человека, который не боится применить и признать то, чему он научился, даже в ущерб себе.

Урок здесь таков: правильный выбор опытного тренера может сработать. Но специалистов уровня Пола Мориса сейчас единицы, кроме того, ему потребовалось 30 лет, чтобы добиться нынешних высот.

За хорошее вратарское мастерство не жалко никаких денег

«Пантерз» поверили в Сергея Бобровского больше, чем остальные, когда заключили с ним семилетний контракт на $70 млн в 2019 году. Да, за всю свою карьеру в регулярном чемпионате его процент спасений лишь однажды опустился ниже отметки 90% (89,9% в 2012 году), и в течение десятилетия он был стабильным вратарем первого выбора во «Флайерз» и «Блю Джекетс», но все же.

Предыдущая плей-офф версия Боба зачастую имела негативный оттенок. Его репутация была испорчена конкретными ошибками в раундах на вылет, как, например, в той игре с «Флайерз», когда он пропустил пять шайб и закончил серию с процентом сейвов 72,2%.

В «Блю Джекетс» Сергей стабильно улучшал свои показатели в постсезонных играх, но при средней зарплате в $10 млн и контракте сроком более пяти лет «Пантерз» должны были быть уверены, что он сможет превзойти себя и продолжить прогрессировать по мере приближения к 30 годам.

Сергей Бобровский nhl/GettyImages

Конечно, в финальной серии завершившегося сезона не обошлось без момента «плей-офф версия Боба» (в негативном смысле). Игра №4 напомнила ту самую памятную встречу с «Флайерз»: Бобровский пропустил пять шайб и закончил матч с процентом спасений 68,8% на фоне поражения 1:8 в момент, когда его команда могла завоевать Кубок. И два следующих матча он провел не столь убедительно.

Но в седьмой игре, когда все было поставлено на карту, а его команда рисковала стать худшей в истории НХЛ по упущению шанса на трофей, Боб выстоял перед лицом лучшего бомбардира своего поколения. Спасение за спасением в третьем периоде поставили точку в серии с 23 отраженными бросками в решающем матче, что в значительной степени оправдало вложения «Флориды».

Наличие элитного форварда оборонительного плана сильно облегчает задачу

Капитан «Пантерз» заслуживает особой похвалы.

Для Пола Мориса это, должно быть, приятная роскошь — иметь в своем распоряжении обладателя Фрэнк Дж. Селки Трофи, лучшего форварда оборонительного плана НХЛ, который способен полностью нейтрализовать лучших атакующих игроков соперника.

Выбранный вторым на драфте 2013 года, Александр Барков провел мастер-класс по перевоплощению в элитного представителя своей позиции. И хотя полностью остановить нападающего уровня Коннора Макдэвида невозможно, Барков выдал свою лучшую игру в самый важный момент — в матче №7.

Цифры подтверждали это на протяжении всей серии.

Александр Барков nhl/GettyImages

Стоит отметить, что Барков был хорош не только в обороне. В плей-офф он набирал почти по очку за игру — 22 балла в 24 встречах.

Барков стал первым финским капитаном в истории НХЛ и третьим европейцем, поднявшим Кубок Стэнли.

Руководство команды должно знать, что делать

Билл Зито трижды за свои четыре сезона с «Флоридой» становился финалистом Приза Джима Грегори Эворда, который вручается лучшему генеральному менеджеру года в НХЛ. И на это есть свои причины: его баланс между крупными и глубинными приобретениями, пожалуй, является самым сбалансированным среди всех его коллег в НХЛ, промахи — это нечто для него редкое. В большинстве же других случаев боссы клубов сосредотачиваются на одной цели, а топ-менеджеры ассоциируются с определенным типом обменов и подписаний.

У Зито и Ко есть на это свой взгляд.

«Пантерз» обменяли лучшего бомбардира, воспитанника клуба, на Ткачука. Они подписали Владимира Тарасенко, забросившего несколько ключевых шайб в плей-офф, с 50% удержанием зарплаты ($2,5 млн), отдав два выбора не в первом раунде драфта. Им достался защитник Густав Форслинг, который забил 4 гола, набрал 13 очков и показал коэффициент полезности +9 в 24 матчах плей-офф, менее чем за $6 млн.

Они рассмотрели нечто особенное в Картере Верхеги в его дебютном сезоне НХЛ с «Тампой-Бэй». «Лайтнинг» отпустили нападающего, имеющего право на арбитраж, по причинам, связанным с потолком зарплат. Он стал неограниченно свободным агентом, подписал двухлетний контракт на $1 млн с «Флоридой» и начал прогрессировать. Со временем он дорос до нападающего с 40 голами и средней зарплатой $4,16 млн. Только Джо Сакик (восемь) и Морис Ришар (шесть) имеют в карьере больше победных шайб в кубковых овертаймах, чем Верхеги, который сравнялся с Гленном Андерсоном, Патриком Кейном и Кори Перри (по пять голов). Именно он забросил первую шайбу в седьмой игре.

И это мы даже не добрались до Сэма Райнхарта или Сэма Беннета. Мы также не затронули тему глубины состава, включая Кевина Стенлунда, который улучшил игру команды в меньшинстве, что имело решающую роль в самом тяжелом для спецбригад финале в истории НХЛ.

Крупные сделки Зито оправдались на сто процентов, его средние сделки превзошли ожидания, а мелкие позволили освободить пространство под потолком зарплат. У него нет проблем с обменами, подписаниями или взятием игроков с отказного драфта.

Везение имеет особую роль

Если бы эта победа случилась неделей раньше, мы, вероятно, говорили бы о том, насколько уверенным был путь «Пантерз» к Кубку. Они сдержали одних из лучших атакующих игроков лиги, от Никиты Кучерова до Давида Пастрняка и Артемия Панарина.

Но вы видели, что произошло в играх с четвертой по шестую включительно.

«Флорида» едва уцелела в седьмой игре, каким-то образом найдя способ справиться с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем в третьем периоде.

«Эдмонтон» уступил в матче №7 со счетом 1:2 nhl/GettyImages

Но хоккей так устроен. Иногда даже самым доминирующим командам нужна капля везения, чтобы на финише поднять Кубок Стэнли.

А если бы Зак Хайман смог реализовать тот момент? А если бы Макдэвид смог забить в эпизоде 1 на 1 с Бобровским?

Конечно, на такой дистанции нужно быть в лучшей форме. Но иногда достаточно просто запастись везением.

Соедините удачу с энергетикой, и вы получите чемпионов Кубка Стэнли 2024 года.