НХЛ 2023/24: Главные победы и разочарования регулярного сезона

Регулярный сезон НХЛ 2023/24 завершился в ночь на 19 апреля матчем между «Лос-Анджелесом» и «Чикаго». Двумя днями позже внимание болельщиков и экспертов переключилось на старт первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Оглядываясь на прошедшую регулярку, можно отметить, что девять игроков достигли отметки в 100 очков, что стало рекордным показателем нескольких десятилетий. Кроме того, по ходу кампании лучшие звезды лиги вели упорную борьбу за Арт Росс Трофи. В частности, в центре внимания оказались нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров и представитель «Колорадо» Натан Маккиннон.

С другой стороны, это был не самый удачный период для тренеров НХЛ: несколько специалистов потеряли работу по ходу сезона. Среди уволенных были как опытные наставники с внушительным послужным списком, так и те, кто занимал пост относительно недавно.

С завершением плей-офф наступило время подвести итоги сезона, перечислив победителей и неудачников регулярки.

Победа: Значимые сделки в дедлайн

Томаш Гертл NHL/GettyImages

Жесткие рамки потолка зарплат в НХЛ превратили ежегодный дедлайн в не столь захватывающее событие. Большинство заметных игроков на рынке обменов обычно переходят в другие команды задолго до этой черты, часто в неравноценных сделках, когда клубы, не претендующие на плей-офф, отправляют своих будущих свободных агентов в обмен на драфт-пики и молодых проспектов.

Этот дедлайн не стал исключением, но несколько сделок кажутся многообещающими в контексте долгосрочной перспективы.

За два дня до дедлайна «Баффало» отправил центрального нападающего Кейси Миттельштадта в «Колорадо» в обмен на защитника Боуэна Байрэма. «Эвеланш» закрыли свою потребность во втором центре, а «Сейбрз» усилили линию защиты еще одним талантливым игроком.

«Каролина» приобрела одного из лучших игроков на рынке обменов в лице Джейка Генцела из «Питтсбурга», укрепив таким образом свою атаку. Взамен «Пингвинз» получили пакет драфт-пиков и перспективных игроков, а также нападающего Майкла Бантинга, подписанного до конца сезона 2025/26, который сразу же проявил себя на льду.

Между тем прошлогодние обладатели Кубка Стэнли — «Голден Найтс» — заключили крупнейшую сделку, заполучив центрального нападающего Томаша Гертла из «Сан-Хосе» за мгновения до дедлайна. Имея контракт до конца сезона 2029/30, 30-летний Гертл не расценивается как временное усиление. Хоккеист претендует на ключевую роль в составе «Вегаса» на ближайшие несколько лет.

Разочарование: Тренерский корпус НХЛ

Дэвид Куинн NHL/GettyImages

О сезоне 2023/24 многие главные тренеры НХЛ явно не станут вспоминать с теплотой. Восемь наставников потеряли рабочие места из-за неудовлетворительных результатов своих команд прямо по ходу чемпионата.

Первым ушел Джей Вудкрофт, которого «Эдмонтон» уволил 12 ноября после 133 матчей в течение трех сезонов. 27 ноября «Миннесота» освободила от обязанностей Дина Эвасона после почти пяти сезонов.

Крейг Беруби привел «Сент-Луис» к Кубку Стэнли в сезоне 2018/19, но был уволен 12 декабря. Через шесть дней «Оттава» отправила в отставку Ди Джея Смита после пяти сезонов.

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Лейн Ламберт был уволен 20 января, проведя менее двух сезонов с «Айлендерс». Тодд Маклеллан стал следующим: канадского специалиста руководство «Лос-Анджелеса» уволило 2 февраля после почти пяти сезонов в Калифорнии. Линди Рафф потерял работу 4 марта, «Нью-Джерси» решил с ним расстаться после четырех сезонов. Последним стал Дон Гранато из «Баффало», уволенный за три дня до финиша регулярки.

Пока элита НХЛ выявляла сильнейшего в Кубке Стэнли, руководители еще нескольких клубов указали наставникам на двери. Так, Паскаль Венсан из «Коламбуса», Дэйв Хэкстол из «Сиэтла» и Дэвид Куинн из «Сан-Хосе» были отправлены в отставку.

Победа: Элитные бомбардиры

Коннор Макдэвид NHL/GettyImages

Продуктивность в плане заброшенных шайб неустанно растет с сезона 2015/16: тогда она находилась на самом низком уровне (2,71 гола за игру) с начала эпохи потолка зарплат в 2005-06 годах. Несмотря на то что в завершившемся чемпионате показатель в 3,11 оказался чуть ниже, чем сезоном ранее (3,18), процент реализации большинства (20,93%) в последней регулярке стал вторым по величине почти за два десятилетия.

Центрфорвард «Торонто» Остон Мэттьюс (69 голов) был близок к тому, чтобы стать первым игроком, забившим 70 голов за сезон, после Тему Селянне и Александра Могильного в сезоне 1992/93. Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, вингер «Эдмонтона» Зак Хайман и центрфорвард «Колорадо» Натан Маккиннон забросили от 50 шайб и более каждый.

Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид впервые в своей карьере достиг отметки в 100 передач за сезон. Он присоединился к Залу славы, встав в один ряд с Бобби Орром, Уэйном Гретцки и Марио Лемье, будучи одним из немногих, кто достиг этого рубежа.

На финише чемпионата к ним присоединился нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, который также набрал 100 результативных передач. Так, завершившаяся регулярка стала первой с сезона 1988/89, когда два игрока сколотили по сотне. В свое время это сделали Гретцки и Лемье (по 114).

Девять игроков — Кучеров, Маккиннон, Макдэвид, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, Мэттьюс, форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль, вингер «Колорадо» Микко Рантанен и центрфорвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер — набрали в этом сезоне от 100 и более очков.

Разочарование: Вратарская статистика

Игорь Шестеркин NHL/GettyImages

Результативность в НХЛ идет по нарастающей вот уже восемь сезонов, в связи с чем статистика вратарей становится хуже

В 2015 и 2016 годах процент отраженных бросков второй сезон подряд достиг отметки в 91,5%, что стало самым высоким показателем с сезона 1963/64, когда цифра остановилась на точке 91,6%. Рекорд за всю историю (91,9%) был зафиксирован в сезоне 1955/56, когда лига впервые начала отслеживать процент сэйвов.

В то же время средний коэффициент пропущенных голов (GAA) составил 2,51. Этот показатель сравнялся с цифрами сезона 2001/02 и стал вторым самым низким в эпоху после расширения НХЛ после сезона 2003/04 (2,46).

Однако с сезона 2015/16 средний GAA растет, а процент отраженных бросков снижается. В последнем по хронологии сезоне данная метрика показывает 2,91: это немного лучше, чем 2,97 в сезоне 2022/23 и 2,92 в сезоне 2021/22, но все же еще находится на уровне, которого не было с сезона 1995/96, когда показатель дорос до 3,04. Тем временем процент отраженных бросков остановился на отметке в 90,3%, что является самым низким показателем с сезона 2005/06, когда он застрял на рубеже 90,1%.

В сезоне 2015/16 четырнадцать вратарей, сыгравших не менее 40 матчей, отразили в среднем 92% бросков или выше. Коэффициент пропущенных голов у семнадцати голкиперов сохранялся между 2,06 и 2,40.

В этом сезоне ситуация была другой. Из вратарей, сыгравших не менее 40 матчей, только у Петра Кочеткова из «Каролины», Сергея Бобровского из «Флориды» и Коннора Хеллебайка из «Виннипега» коэффициент пропущенных голов оказался ниже 2,40. Что касается процента отраженных бросков, только у Хеллебайка (92,2%) этот показатель перевалил за 92%.

Современный матч проходит в более высоком темпе: хоккеисты быстрее и лучше подготовлены, используют композитные клюшки, которые обеспечивают большую гибкость, позволяя им бросать быстрее и сильнее, с большей точностью. Они также готовы щелкать практически из любой позиции, пытаясь забивать голы с более острых углов, чем их предшественники.

Победа: Борьба за Колдер Трофи

Коннор Бедард NHL/GettyImages

Колдер Трофи ежегодно вручается лучшему новичку НХЛ по итогам голосования Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов в конце каждого сезона. Среди предыдущих обладателей можно увидеть нынешних утвердившихся суперзвезд вроде Натана Маккиннона и Кэйла Макара из «Колорадо» или форварда «Торонто» Остона Мэттьюса.

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард начал этот сезон в статусе фаворита. Выбранный первым на прошлогоднем драфте, 18-летний канадец считается игроком поколения. Он является основой, вокруг которой «Блэкхокс» перестраивают свою команду.

Еще на старте сезона сформировалось впечатление, что Бедард досрочно обеспечил себе Колдер Трофи. Он был признан новичком месяца в ноябре и декабре, возглавив рейтинг дебютантов по результативности. В январе Коннор стал самым молодым игроком в истории лиги, который был выбран для участия в Матче звезд НХЛ.

В игре против «Нью-Джерси», 5 января, Бедард сломал челюсть, что вывело его из строя на шесть недель и заставило пропустить Матч звезд. Он вернулся на лед 15-го числа следующего месяца и стал лидером среди новичков с 22 голами и 61 очком. Более того, в марте Бедард снова был признан новичком месяца.

Однако в число претендентов на победу в гонке за Колдер Трофи также входит и Брок Фабер. 21-летний защитник «Миннесоты» выдал впечатляющий дебют на одной из самых сложных позиций в хоккее. Молодой парень набрал 47 очков в 82 матчах и стал одним из лучших среди дебютантов по количеству времени на льду, добившись показателя в 24:59 за игру.

Фабер продемонстрировал самообладание, зрелость и уровень мастерства, не соответствующие его возрасту. Нелишним будет вспомнить, что Брок был неотъемлемой частью «Уайлд» в бригадах большинства и меньшинства, оказавшись вторым среди игроков своей команды по числу заблокированных бросков (150).

То, что выглядело как «гонка одного», может превратиться в напряженное противостояние достойных молодых игроков с ярким будущим.

Разочарование: НХЛ в Аризоне

«Аризона» NHL/GettyImages

После 28 сезонов «Аризона» покидает НХЛ.

11 апреля Фрэнк Серавалли из Daily Faceoff заявил о подтверждении многочисленными источниками информации, согласно которой «Койотис» приступили к обсуждению с боссами лиги соглашения о продаже франшизы группе Smith Entertainment Group из Юты с целью переезда клуба в Солт-Лейк-Сити.

Последние два сезона «Койотис» провели на «Маллетт-арене» вместительностью в 4600 мест, базирующейся на территории Университета штата Аризона, в то время как владелец клуба Алекс Меруэло пытался найти локацию для строительства новой арены уровня НХЛ. Его попытка сделать это в Темпе была отклонена избирателями годом ранее. Все надежды Меруэло легли на земельный аукцион, который был запланирован на 27 июня.

Однако к этому времени «койоты» уже эмигрировали в Юту. В середине апреля НХЛ утвердила продажу команды владельцам баскетбольного клуба «Юта Джаз» за $1,2 миллиарда и одобрила ее переезд в Солт-Лейк-Сити. При этом Меруэло получил пятилетнее эксклюзивное окно для возрождения «Аризоны» в рамках расширения, если будут улажены вопросы с ареной.

Переместившись из Виннипега в 1996 году, «Койотис» пережили несколько смен владельцев и три «перемещения», что стало причиной регулярных перестановок в руководстве и тренерском штабе. За все эти годы команда достигала плей-офф лишь девять раз.

Переезд в Солт-Лейк-Сити и новая глава могут быть лучшим выходом для команды. Тем не менее нынешняя ситуация оставит горький осадок у фанатов из Аризоны, которые поддерживали клуб и в хорошие, и в неудачные (в основном) сезоны.

Победа: Борьба за Арт Росс Трофи

Никита Кучеров и Натан Маккинон NHL/GettyImages

Арт Росс Трофи ежегодно вручается игроку НХЛ, набравшему наибольшее количество очков за сезон по системе «гол+пас». В последние годы лидеры по очкам значительно опережали своих конкурентов.

В сезоне 2018/19 нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров возглавил таблицу со 128 очками, обойдя капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на 12 пунктов. В следующем сезоне нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль выиграл титул лучшего бомбардира со 110 очками, в то время как Макдэвид оказался на втором месте со 97.

В период с сезона 2020/21 по 2022/23 Макдэвид трижды кряду забрал награду, при этом его минимальный отрыв составил восемь очков в сезоне 2021/22: тогда на его счету оказались 123 очка, а Джонатан Юбердо и Джонни Годро завоевали по 115 баллов.

Большую часть текущего сезона за лидерство в гонке бомбардиров боролись Кучеров и центрфорвард «Колорадо» Маккиннон.

Макдэвид присоединился к ним лишь в марте, пройдя через аномально медленный старт и быстро поднявшись в таблице. К 30 марта Коннор даже возглавил рейтинг.

В течение следующей пары недель три супербомбардира бились за первую строчку, пока травма нижней части тела не вывела Макдэвида из строя на короткий отрезок. Кучеров и Маккиннон шли ноздря в ноздрю еще две недели, после чего форвард «Тампы-Бэй» вырвался вперед и в итоге обошел конкурента из Денвера на 4 балла, набрав 144 очка.