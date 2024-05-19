ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Отстранение Валерия Ничушкина создает сложную дилемму для «Колорадо»

    Когда личная трагедия переплетается с проблемами клуба

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Краснодар»Нас ждет золотой матч. «Краснодар» остался в чемпионской гонке, отправив «Сочи» в Первую лигу Фил ФоденЛучшие в сезоне АПЛ 2023/24: MVP, лучший трансфер, лучший гол ФК «Динамо»В шаге от мечты. «Динамо» разобралось с «Крыльями» и приблизилось к чемпионству
  • 00:00
    • «Милан» уступил «Торино»
  • 23:40
    • Чехия уверенно победила Великобританию и вышла на первое место в группе
  • 21:01
    • «Краснодар» вырвал победу у «Сочи», который покинул РПЛ
  • 20:55
    • «Аталанта» удержала уверенную победу над «Лечче»
  • 19:51
    • Свентек уверенно переиграла Соболенко и выиграла «тысячник» в Риме
  • 19:39
    • «Байер» прошел весь чемпионат без поражений, «Штутгарт» — второй, «Бавария» — третья
  • 19:35
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Пиастри и Норрис — в тройке
    Все новости спорта
    Валерий Ничушкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Ничушкин
    По ходу уже завершившейся серии плей-офф Кубка Стэнли с «Далласом» Национальная хоккейная лига и «Колорадо» объявили об отстранении Валерия Ничушкина и включении его в третий этап помощи игрокам. Безусловно, вся эта ситуация ставит клуб в затруднительное положение, которое со всех сторон попытался рассмотреть журналист The Athletic Пьер ЛеБрен.
    ДЕНВЕР — Третье отстранение Валерия Ничушкина за 13 месяцев порождает множество неприятных вопросов. И, возможно, в ближайшей перспективе ответов на них мы не получим.

    Совместное заявление лиги и Ассоциации игроков НХЛ о том, что Ничушкин — нападающий «Колорадо» и один из лучших бомбардиров плей-офф — был переведен на третий этап программы помощи игрокам НХЛ и отстранен минимум на шесть месяцев без зарплаты из-за нарушения условий второго этапа, стало информационной бомбой накануне четвертой игры серии второго раунда «Старз» против «Эвеланш» в ночь на вторник, которую «Даллас» выиграл со счетом 5:1, добившись на тот момент лидерства в серии 3:1.

    Разумеется, в этой ситуации хочется надеяться, что игрок получит необходимую помощь как человек, независимо от хоккейной составляющей. Перед игрой в клубе дали понять, что не будут комментировать происходящее вне контекста того, что было изложено в совместном заявлении лиги и Ассоциации игроков НХЛ, однако после матча тренер Джаред Беднар и хоккеисты дали некоторые ответы.

    Валерий Ничушкин
    nhl.com

    Беднар сказал, что узнал об отсутствии Ничушкина после утренней раскатки: «Очевидно, я не в восторге, но таковы обстоятельства. Это вне нашего контроля». Джонатан Друэн вошел в состав вместо него.

    «Мы не используем ситуацию как оправдание, — добавил Беднар. — Мы потеряли сегодня хорошего игрока в лице Вэла. Мы (также) добавили хорошего игрока в лице Друэна. И (Друэн) отыграл сегодня нормально. ... Я думаю, что это не оправдание для нашей команды, для нас».

    В совместном заявлении о Ничушкине говорилось «в соответствии с условиями совместной программы ... (Ничушкин) будет иметь право подать заявку на восстановление».

    Здесь вкратце стоит напомнить о стадиях программы (программа, коллективно согласованная между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ):

    • Этап 1: Первое стационарное лечение; без штрафных санкций.
    • Этап 2: За нарушение плана лечения первого этапа — отстранение без сохранения зарплаты на время активной фазы лечения, затем возможен возврат.
    • Этап 3: За нарушение плана лечения второго этапа — отстранение без сохранения зарплаты минимум на шесть месяцев, затем возможен возврат.
    • Этап 4: За нарушение плана лечения третьего этапа — отстранение без сохранения зарплаты минимум на год. Возвращение не гарантировано.

    Лига, Ассоциация игроков НХЛ и «Эвеланш» не подтвердили сообщения Daily Faceoff и ESPN о том, что Ничушкин провалил допинг-тест. Но факт остается фактом: в заявлении говорится, что он находится на третьем этапе, что подразумевает нарушение плана лечения на этапе №2.

  • Овечкин и «Вашингтон» уже за бортом: Что дальше для «Кэпиталз»?
  • Столичную команду ждет период турбулентности?
  • 02/05/2024

    • И вот денверцы потеряли одного из своих лучших нападающих в разгар (на тот момент) серии плей-офф, как и год назад, когда Ничушкин был отстранен после инцидента в отеле в Сиэтле. Тогда команда объяснила его отсутствие «личными причинами».

    О вхождении Ничушкина во второй этап программы никогда не сообщали публично. В январе Валерий был отстранен от игры, когда команда, цитируя самого хоккеиста, заявила о том, что он решил воспользоваться программой. Форвард вернулся в начале марта.

    Заявление об остранении Ничушкина
    X — Colorado Avalanche

    Все упомянутое выше приводит нас к сложному вопросу: что «Колорадо» делать дальше?

    Валерий завершает второй сезон по восьмилетнему контракту на $49 млн. Если кому интересно, источник в лиге сообщил, что произошедшее не дает «Эвеланш» оснований для расторжения контракта. Источник также подтвердил, что хоккеист не будет учитываться в платежной ведомости клуба в течение ближайших шести месяцев — в период отстранения. Но если его восстановят после третьего этапа через полгода, его контракт будет возобновлен. Это может произойти примерно в ноябре.

    Но опять же, как «Колорадо» действовать теперь?

    Валерию явно нужна помощь, а каждая организация при этом хочет иметь репутацию поддерживающей своих игроков в тяжелое время. Это, безусловно, важно, как отметил Беднар, отвечая после игры на вопрос о том, насколько сильно Ничушкин подвел команду.

    «Ну, я не стану об этом говорить, — сказал тренер. — Вэл явно с чем-то борется. У меня две мысли. Да, это удар для нашей команды. Нам нужно перелистнуть страницу. Нам нужно играть намного лучше, чем мы играли (в четвертой игре). У нас все еще есть более 20 парней в этой раздевалке, которые переживают и хотят побеждать и которые с нами. Вот на чем мы должны сосредоточиться. Это больно для нашей команды. Без сомнений. Он великолепный игрок».

    Все прогнозы на НХЛ

    «И второй момент: я узнал Вэла как человека, и я узнал его как одного из наших товарищей по команде, и я хочу для него только лучшего. Я хочу, чтобы он был счастлив и чтобы он был доволен своей жизнью, будь то с нашей командой или без нее. Я желаю лучшего ему и его семье. Думаю, все наши ребята чувствуют то же самое. Мы надеемся, что он сможет найти покой и получить помощь. Это другая сторона вопроса. Хоккей — это не жизнь и смерть, хотя мы так его воспринимаем. Вэл — главный приоритет. А наша команда — другой. Сейчас они разделены. Они не вместе».

    Но на фоне этого существует и деловая составляющая, как бы черство это ни звучало. Вероятно, руководство «Колорадо» должно задаваться вопросом: «Сможем ли мы когда-либо снова доверять этому парню?»

    Валерий Ничушкин
    nhl.com

    На вопрос, видит ли он сценарий, при котором Ничушкин и «Колорадо» могут снова быть вместе, Беднар ответил: «Я не имею ни малейшего понятия».

    Ветеран-защитник Джек Джонсон газете The Denver Post сказал следующее: «Он принял свои решения. Это все, что я скажу по этому поводу. Он принял свои решения».

    На вопрос, расстроил ли его момент появления новостей о Ничушкине, ветеран-форвард Эндрю Коглиано сказал: «Да, не знаю. Думаю, в этой игре на этом этапе все так сложно, и она требует от тебя всех сил, чтобы быть готовым, играть и отдавать все, что у тебя есть. Так что вся эта ситуация, полагаю, на данный момент для ребят в раздевалке, такова, какая она есть. Нам просто нужно найти способы преодолеть это самим».

    В этой ситуации не существует достоверных ответов.

    Суровая реальность такова, что Ничушкину необходима помощь, а денверцы оказались в сложной ситуации из-за его отсутствия в самое неподходящее время года в течение двух плей-офф подряд.

  • Кто провел худший матч в истории плей-офф НХЛ?
  • О тех, для кого возможность побороться за Кубок Стэнли обернулась сущим кошмаром
  • 07/05/2024

    • Влияние его отсутствия на игру не может быть проигнорировано, даже если это не самая важная часть.

    Я связался с одним главным тренером НХЛ, который попросил гарантировать анонимность ввиду деликатности ситуации, и он сразу подчеркнул, что ему жаль игрока и то, через что он проходит. Но с хоккейной стороны нет смысла приукрашивать, что на самом деле означает потеря Валерия для «Колорадо». Тренер сказал, что Ничушкин, вполне возможно, был лучшим на площадке в матче против его команды, когда они пересекались последний раз.

    «Мы не могли справиться с его габаритами, силой и скоростью, — заявил тренер в текстовом сообщении. — Он способен изменить ход игры, используя все эти качества. Его отсутствие — огромная потеря в игре "пять-на-пять" и (в большинстве)...»

  • Почему НХЛ стоит задуматься о коренной перестройке дивизионов с учетом новой команды в Юте?
  • Появление в НХЛ новой франшизы подразумевает реорганизацию формата турнира
  • 17/05/2024

    • Я также пообщался с руководителем одной из команд Западной конференции, который об утрате Ничушкина на льду думает следующее:

    «Я считаю, это крайне серьезно, — написал он в текстовом сообщении. — У "Эвеланш" и так заметен перекос в сторону атаки, а теперь без него у них остается только одна линия, которая может навести страх... Плюс его влияние на спецбригады; (Натан Маккиннон) и (Микко Рантанен) могут быть вынуждены играть по 28 минут».

    Ничушкин был, пожалуй, лучшим игроком в составе «Колорадо» в финале Кубка Стэнли-2022 против «Тампы-Бэй». До отстранения в понедельник нападающий лидировал в командном рейтинге бомбардиров с девятью голами в восьми встречах. Скорее всего, нельзя назвать совпадением и то, что в начале четвертой встречи денверцы выглядели вялыми и устроились на 0:3 к середине второго периода.

    Это хоккейная сторона вопроса, хотя есть вещи гораздо важнее.

    Но это, по крайней мере, заставляет задуматься, как будет выглядеть его хоккейное будущее в «Колорадо».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Сегодня в 01:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие