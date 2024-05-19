Отстранение Валерия Ничушкина создает сложную дилемму для «Колорадо»

ДЕНВЕР — Третье отстранение Валерия Ничушкина за 13 месяцев порождает множество неприятных вопросов. И, возможно, в ближайшей перспективе ответов на них мы не получим.

Совместное заявление лиги и Ассоциации игроков НХЛ о том, что Ничушкин — нападающий «Колорадо» и один из лучших бомбардиров плей-офф — был переведен на третий этап программы помощи игрокам НХЛ и отстранен минимум на шесть месяцев без зарплаты из-за нарушения условий второго этапа, стало информационной бомбой накануне четвертой игры серии второго раунда «Старз» против «Эвеланш» в ночь на вторник, которую «Даллас» выиграл со счетом 5:1, добившись на тот момент лидерства в серии 3:1.

Разумеется, в этой ситуации хочется надеяться, что игрок получит необходимую помощь как человек, независимо от хоккейной составляющей. Перед игрой в клубе дали понять, что не будут комментировать происходящее вне контекста того, что было изложено в совместном заявлении лиги и Ассоциации игроков НХЛ, однако после матча тренер Джаред Беднар и хоккеисты дали некоторые ответы.

Валерий Ничушкин nhl.com

Беднар сказал, что узнал об отсутствии Ничушкина после утренней раскатки: «Очевидно, я не в восторге, но таковы обстоятельства. Это вне нашего контроля». Джонатан Друэн вошел в состав вместо него.

«Мы не используем ситуацию как оправдание, — добавил Беднар. — Мы потеряли сегодня хорошего игрока в лице Вэла. Мы (также) добавили хорошего игрока в лице Друэна. И (Друэн) отыграл сегодня нормально. ... Я думаю, что это не оправдание для нашей команды, для нас».

В совместном заявлении о Ничушкине говорилось «в соответствии с условиями совместной программы ... (Ничушкин) будет иметь право подать заявку на восстановление».

Здесь вкратце стоит напомнить о стадиях программы (программа, коллективно согласованная между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ):

Этап 1: Первое стационарное лечение; без штрафных санкций.



Этап 2: За нарушение плана лечения первого этапа — отстранение без сохранения зарплаты на время активной фазы лечения, затем возможен возврат.



Этап 3: За нарушение плана лечения второго этапа — отстранение без сохранения зарплаты минимум на шесть месяцев, затем возможен возврат.



Этап 4: За нарушение плана лечения третьего этапа — отстранение без сохранения зарплаты минимум на год. Возвращение не гарантировано.

Лига, Ассоциация игроков НХЛ и «Эвеланш» не подтвердили сообщения Daily Faceoff и ESPN о том, что Ничушкин провалил допинг-тест. Но факт остается фактом: в заявлении говорится, что он находится на третьем этапе, что подразумевает нарушение плана лечения на этапе №2.

И вот денверцы потеряли одного из своих лучших нападающих в разгар (на тот момент) серии плей-офф, как и год назад, когда Ничушкин был отстранен после инцидента в отеле в Сиэтле. Тогда команда объяснила его отсутствие «личными причинами».

О вхождении Ничушкина во второй этап программы никогда не сообщали публично. В январе Валерий был отстранен от игры, когда команда, цитируя самого хоккеиста, заявила о том, что он решил воспользоваться программой. Форвард вернулся в начале марта.

Заявление об остранении Ничушкина X — Colorado Avalanche

Все упомянутое выше приводит нас к сложному вопросу: что «Колорадо» делать дальше?

Валерий завершает второй сезон по восьмилетнему контракту на $49 млн. Если кому интересно, источник в лиге сообщил, что произошедшее не дает «Эвеланш» оснований для расторжения контракта. Источник также подтвердил, что хоккеист не будет учитываться в платежной ведомости клуба в течение ближайших шести месяцев — в период отстранения. Но если его восстановят после третьего этапа через полгода, его контракт будет возобновлен. Это может произойти примерно в ноябре.

Но опять же, как «Колорадо» действовать теперь?

Валерию явно нужна помощь, а каждая организация при этом хочет иметь репутацию поддерживающей своих игроков в тяжелое время. Это, безусловно, важно, как отметил Беднар, отвечая после игры на вопрос о том, насколько сильно Ничушкин подвел команду.

«Ну, я не стану об этом говорить, — сказал тренер. — Вэл явно с чем-то борется. У меня две мысли. Да, это удар для нашей команды. Нам нужно перелистнуть страницу. Нам нужно играть намного лучше, чем мы играли (в четвертой игре). У нас все еще есть более 20 парней в этой раздевалке, которые переживают и хотят побеждать и которые с нами. Вот на чем мы должны сосредоточиться. Это больно для нашей команды. Без сомнений. Он великолепный игрок».

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«И второй момент: я узнал Вэла как человека, и я узнал его как одного из наших товарищей по команде, и я хочу для него только лучшего. Я хочу, чтобы он был счастлив и чтобы он был доволен своей жизнью, будь то с нашей командой или без нее. Я желаю лучшего ему и его семье. Думаю, все наши ребята чувствуют то же самое. Мы надеемся, что он сможет найти покой и получить помощь. Это другая сторона вопроса. Хоккей — это не жизнь и смерть, хотя мы так его воспринимаем. Вэл — главный приоритет. А наша команда — другой. Сейчас они разделены. Они не вместе».

Но на фоне этого существует и деловая составляющая, как бы черство это ни звучало. Вероятно, руководство «Колорадо» должно задаваться вопросом: «Сможем ли мы когда-либо снова доверять этому парню?»

Валерий Ничушкин nhl.com

На вопрос, видит ли он сценарий, при котором Ничушкин и «Колорадо» могут снова быть вместе, Беднар ответил: «Я не имею ни малейшего понятия».

Ветеран-защитник Джек Джонсон газете The Denver Post сказал следующее: «Он принял свои решения. Это все, что я скажу по этому поводу. Он принял свои решения».

На вопрос, расстроил ли его момент появления новостей о Ничушкине, ветеран-форвард Эндрю Коглиано сказал: «Да, не знаю. Думаю, в этой игре на этом этапе все так сложно, и она требует от тебя всех сил, чтобы быть готовым, играть и отдавать все, что у тебя есть. Так что вся эта ситуация, полагаю, на данный момент для ребят в раздевалке, такова, какая она есть. Нам просто нужно найти способы преодолеть это самим».

В этой ситуации не существует достоверных ответов.

Суровая реальность такова, что Ничушкину необходима помощь, а денверцы оказались в сложной ситуации из-за его отсутствия в самое неподходящее время года в течение двух плей-офф подряд.

Влияние его отсутствия на игру не может быть проигнорировано, даже если это не самая важная часть.

Я связался с одним главным тренером НХЛ, который попросил гарантировать анонимность ввиду деликатности ситуации, и он сразу подчеркнул, что ему жаль игрока и то, через что он проходит. Но с хоккейной стороны нет смысла приукрашивать, что на самом деле означает потеря Валерия для «Колорадо». Тренер сказал, что Ничушкин, вполне возможно, был лучшим на площадке в матче против его команды, когда они пересекались последний раз.

«Мы не могли справиться с его габаритами, силой и скоростью, — заявил тренер в текстовом сообщении. — Он способен изменить ход игры, используя все эти качества. Его отсутствие — огромная потеря в игре "пять-на-пять" и (в большинстве)...»

Я также пообщался с руководителем одной из команд Западной конференции, который об утрате Ничушкина на льду думает следующее:

«Я считаю, это крайне серьезно, — написал он в текстовом сообщении. — У "Эвеланш" и так заметен перекос в сторону атаки, а теперь без него у них остается только одна линия, которая может навести страх... Плюс его влияние на спецбригады; (Натан Маккиннон) и (Микко Рантанен) могут быть вынуждены играть по 28 минут».

Ничушкин был, пожалуй, лучшим игроком в составе «Колорадо» в финале Кубка Стэнли-2022 против «Тампы-Бэй». До отстранения в понедельник нападающий лидировал в командном рейтинге бомбардиров с девятью голами в восьми встречах. Скорее всего, нельзя назвать совпадением и то, что в начале четвертой встречи денверцы выглядели вялыми и устроились на 0:3 к середине второго периода.

Это хоккейная сторона вопроса, хотя есть вещи гораздо важнее.

Но это, по крайней мере, заставляет задуматься, как будет выглядеть его хоккейное будущее в «Колорадо».