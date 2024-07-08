Драфт НХЛ 2024: оценка каждой команды и ключевые моменты

Последние июньские дни были ознаменованы драфтом НХЛ 2024, который клубы традиционно рассматривали в контексте возможности сформировать прочный резерв на будущее.

С завершением драфта НХЛ 2024 было бы логично подвести его итоги путем оценивания команд, пишет обозреватель The Athletic Кори Пронман.

Единственный способ объективно и разумно провести эту процедуру — присвоить математические баллы, исходя из того, какая команда усилилась за счет наибольшего количества талантов.

Я не учитываю игроков, приобретенных благодаря обменам, а также то, насколько хорошо проспект вписывается в организацию, или то, считаю ли я, что команда переоценила или значительно преуспела в своем в выборе.

Этот рейтинг лишь демонстрирует, кто подписал больше всего талантов на драфте, разделяя клубы на уровни, обозначенные цифровыми маркерами.

«Сан-Хосе»: 5+

Минувший уикенд «Сан-Хосе» провел достаточно продуктивно, а сделано это было ради обеспечения будущего для своей франшизы. Разумеется, «Шаркс» достался главный актив драфта Маклин Селебрини, которого уже называют звездным центром первого звена.

На Селебрини работа не ограничилась: Дикинсон, выбранный под номером 11, считается одним из самых перспективных защитников НХЛ. На следующий день калифорнийцы заполучили Игоря Чернышева и Лео Салина Валениуса. Оба, надо полагать, способны стать полноценными игроками НХЛ на фланге атаки и в защите соответственно.

«Чикаго»: 5

Одной из основных причин высокой оценки драфта «Чикаго» является моя особая предвзятость к Артему Левшунову. После Левшунова они выбрали довольно большое количество форвардов с разносторонними навыками. В этом отношении «Блэкхокс» прибавили и в габаритах, и в скорости.

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Усилились ли они серьезно благодаря природному атакующему таланту — сказать трудно, но если у Бойсверта пойдет игра, «Чикаго» может рассчитывать на дополнительные шайбы. Команда из Иллинойса приобрела несколько игроков, способных в перспективе заполнить нижние шестерки, а также потенциального звездного защитника в лице Левшунова.

«Анахайм»: 5-

По поводу выбора «Анахаймом» Бекетта Сеннеки под номером 3 будет сказано немало. Его поздний подъем и траектория развития чем-то схожи на историю Райана Джохансена. Этого парня стоит рассматривать как потенциальную звезду, хотя его подписание и подразумевает определенный риск.

Помимо Сеннеки и Сольберга, «Дакс» достались несколько перспективных форвардов нижних звеньев в лице Лукаса Петтерссона, Максима Массе и Итана Процишинна. Так, в группе второго дня можно увидеть минимум одного таланта уровня НХЛ в дополнение к двум проспектам первого выбора. Для «Анахайма» это был продуктивный драфт, подразумевающий многообещающую перестройку.

«Калгари»: 5-

Драфт «Калгари» в основном обсуждается в контексте выбора потенциального разыгрывающего в большинстве Зейна Пареха, но вместе с тем «Флэймз» продолжили работу по усилению и после его подписания.

В первых трех раундах канадцам из Альберты достались несколько подрастающих звезд, включая вратаря Кирилла Зарубина, который обладает многими качествами игрока уровня НХЛ. Кроме того, «Калгари» получил одного из перспективнейших представителей поздних раундов Хантера Лэйнга. Вполне возможно, два или три хоккеиста, пополнивших канадскую франшизу, потянут высшую лигу.

«Монреаль»: 5-

Оценка, присвоенная «Монреалю», в большей степени связана с их первым днем драфта. «Канадиенс» заполучили потенциального звездного вингера в лице Ивана Демидова, а также Майкла Хаге — талантливого форварда, способного усилить среднее звено или даже попасть в основную шестерку, если по-настоящему зацепиться за этот шанс.

Ивана Демидов nhl.com/GettyImages

В рамках второго дня канадцы из Квебека подписали Аатоса Койву и Логана Сойера, которые, вполне вероятно, получат возможность проявить себя. Успех этого драфта для «Монреаля» во многом будет зависеть от того, насколько хорош Демидов. Отныне у канадцев есть два одаренных вингера, включая Юрая Слафковского, вокруг которых можно строить команду.

«Нью-Джерси»: 5-

Основной причиной высокой оценки «Нью-Джерси» стал их 10-й выбор Антон Силаев. Молодой россиянин вполне способен вырасти в звездного защитника уровня НХЛ. Еще один хороший выбор «Девилз» — это Михаил Егоров, которого клуб из Ньюарка подписал на следующий день.

Михаил, вероятно, является самым талантливым вратарем, представленным на драфте 2024 года. Егоров обладает всеми данными, чтобы со временем войти в основу, но на текущий момент ему необходимо исправить некоторые свои недостатки.

«Миннесота»: 4+

На драфте-2024 «Миннесота» была не столь активной. И тем не менее ее подписания дают возможность клубу внедрить в свою систему подающих надежды парней. Одним из таких стал Зеев Буим, способный в будущем стать настоящей звездой. Райдер Ричи и Арон Кивихарджу из-за своих изъянов были выбраны значительно позже когда-то намеченных планов, хотя на ранних этапах карьеры считались многообещающими проспектами.

Оба игрока едва ли способны оправдать надежды, но оба точно обладают достаточным талантом, чтобы приносить своей команде очки в высшей лиге. Однако для этого парням предстоит расширить свой арсенал умений. Буим — единственное топ-подписание «Уайлд».

«Оттава»: 4+

Как по мне, драфт «Оттавы» — это история о двух подписаниях. Картер Якимчук — одна из самых ценных опций, обладающая реальным шансом когда-то войти в элиту. В то же время попадание Габриэля Элиассона во второй раунд стало предметом споров.

Далеко не все понимают, почему его считают столь перспективным. Безусловно, его жесткий стиль игры вписывается в критерии НХЛ, но его хорошая работа с шайбой в последнем сезоне была крайней редкостью, а посредственная шведская команда U18 едва ли считалась конкурентоспособной с ним на катке, хотя парня часто упоминали его коллеги в качестве «соперника, против которого они ненавидели играть». В Оттаве драфт этого года будет обсуждаться исключительно с точки зрения Якимчука.

«Сиэтл»: 4+

Первый выбор «Сиэтла» Беркли Каттон — это юный атакующий виртуоз, имеющий все данные, чтобы раскрыться в составе «Кракен». Второй день в плане подписаний оказался скромнее.

Юлиус Миеттинен — проспект, кажущийся хорошо подготовленным для роли форварда любого из трех звеньев, однако выбор Натана Вильнева в качестве звезды второго раунда, особенно после скандала с наградами, в который он попал в Хоккейной лиге Онтарио в последнем сезоне, выглядит сомнительно. И все же два потенциальных игрока первых бригад позволяют говорить об успешности драфта для команды из Вашингтона.

«Юта»: 4+

Оценка «Юты» не отражает сути совершенных сделок, поскольку речь идет исключительно о талантах, приобретенных на драфте. Подписав Михаила Сергачева и Джона Марино в защиту, которая скоро дополнится Дмитрием Симашевым и Мавериком Ламуре, «Юта» может стать довольно устрашающей командой в игре в обороне благодаря габаритам и мобильности.

Говоря о сделках на драфте, нельзя не отметить Тиджа Игинлу. И хотя шестой номер кажется слегка завышенным, парень может вырасти в вингера первой шестерки. Следующие три выбора «Юты» — это высококонкурентные мощные ребята Коул Бодуэн, Уилл Скахан и Томас Лавуа, имеющие четкие пути, которые ведут их в НХЛ. Бодуэн уже производит впечатление полноценного форварда большого турнира, а упомянутые два защитника вполне способны преуспеть со временем.

Тидж Игинла nhl.com/GettyImages

Оуэн Аллард — еще один проспект, отличающийся высокой скоростью. Минимум три новичка «Юты» могут стать игроками основы, а умений Игинлы должно хватить еще и для того, чтобы попасть в рейтинг лучших бомбардиров чемпионата.

«Каролина»: 4

В привычной для себя манере «Каролина» понижала свои позиции, чтобы получить больше выборов, и во второй день драфта она приобрела немало талантов. Наивысший балл, безусловно, достается двум первым опциям «Харрикейнз» Доминику Бадинке и Никите Артамонову.

Далее (по аналогии с прошлыми годами) «Каролина» пошла на риск, выбрав талантливых россиян, рейтинг которых упал исключительно по национальному признаку. Тем не менее Бадинка и Артамонов — единственные игроки, соответствующие уровню топ-чемпионата .

«Коламбус»: 4

Первые два выбора «Коламбуса» — Кэйден Линдстрем и Чарли Элик — ассоциируются с жесткой игрой, в то время как их атакующий потенциал ставится под сомнение. Некоторые скауты верят, что Линдстрем способен дорасти до звезды. И если так оно и случится, успех «Блю Джекетс» на драфте этого года будет выше, чем их текущая оценка. И Элик, и Линдстрем могут стать игроками основы НХЛ, как и представитель третьего раунда Лука Маррелли.

«Айлендерс»: 4

На драфте 2024 года «Айлендерс» оказались особенно продуктивными. Коул Эйзерман оставался предметом споров по ходу всего сезона, хотя по-прежнему он упоминается как вингер первой шестерки.

Во второй день они выбрали двух талантливых вратарей — Ессе Пулккинена и Камила Беднарика. И один из них, бесспорно, может достичь уровня НХЛ. Новые подписания «Айлендерс» могут дать результат на длинной дистанции регулярного чемпионата, но многое будет зависеть от того, по какой траектории пойдет развитие Эйзермана.

«Сент-Луис»: 4

У «Блюз» на этом драфте была четкая схема. Клуб отдал предпочтение габаритам и скорости, пригласив в свою систему целый ряд высококлассных парней. Адам Иржичек, их первый выбор, выглядит как защитник основных бригад НХЛ. Ондржей Кос в начале сезона был готов стать одним из лучших кандидатов первых двух раундов, но проблемы со здоровьем помешали этим планам.

Еще один актив «Блюз» — Адам Ехо — также понизился в рейтинге, хотя в последние годы считался перспективным. Однако его путь в НХЛ все еще кажется возможным. Статистика многих проспектов «Сент-Луиса» едва ли способна вызвать восторг, но потенциальные звезды высшей лиги среди них все же присутствуют. Матвей Короткий, выбранный в седьмом раунде, также имеет потенциал звезды, о чем свидетельствует его игра в плей-офф МХЛ.

«Баффало»: 4-

Первые два выбора «Баффало» — это игроки, карьера которых будет связана с НХЛ. Конста Хелениус — разносторонний форвард с потенциалом звезды первой шестерки, а Адам Клебер способен со временем войти в десятку лучших защитников.

Броди Цимер — еще один игрок, готовый в себя влюбить, даже если его природный талант не сильно заметен. Сам класс драфта «Сейбрз» неплох, но, как и в случае с Хелениусом, актуальным остается вопрос, как он впишется в ряды других форвардов, которых собрал «Баффало».

«Флорида»: 4-

Учитывая ограниченные драфт-ресурсы,«Флорида» проделала отличную работу, маневрируя между обменами и приобретением нескольких классных проспектов. Линус Эрикссон проецируется как подлинный форвард топ-уровня, а Матвей Шуравин — как защитник, соответствующий требованиям НХЛ.

Кажется, шанс заявить о себе в лиге имеет и Симон Зетера. Учитывая то, насколько пустой была их фарм-система на момент драфта, «Флорида» может быть довольна новыми качественными активами, в которых она так нуждалась.

«Вашингтон»: 4-

Выбор Терика Параскака под номером 17 поняли не все, но второй день драфта «Вашингтона» понравился гораздо больше. Коул Хатсон, Леон Маггли, Илья Протас, Эрикс Матейко и Николас Кемпф — все имеют реальные шансы засветиться в НХЛ.

Илья Протас nhl.com/X

«Бостон»: 3+

С учетом урезанного выбора «Брюинз» проделали хорошую работу. Дин Летурно — один из тех, кто обладает подлинным потенциалом. Даже если существует много неопределенностей относительно его выступления на высших уровнях, у него есть навыки, чтобы дорасти до форварда первой шестерки, но только в том случае, если процесс его развития будет проходить должным образом.

Одной из центральных фигур в средних раундах стал Джонатан Морелло. Парень явно подходит для НХЛ, как и Эллиотт Груневольд. Весьма вероятно, кто-то из этих ребят будет играть в главном чемпионате.

«Детройт»: 3+

Выбранный «Детройтом» в первом раунде Микаэль Брандсегг-Нюгор позиционируется как вингер основной шестерки, которого довольно трудно остановить на льду. Выборы второго дня оказались не столь громкими. Макс Плант и Ондржей Бехер — очень умелые нападающие, имеющие шансы ворваться в НХЛ, но обоим предстоит проделать долгий путь.

«Лос-Анджелес»: 3+

Лиам Гринтри — яркий проспект, способный забивать голы на уровне НХЛ, выступая в роли вингера среднего звена. Картер Джордж — невысокий вратарь, который провел очень сильный сезон в Хоккейной лиге Онтарио и в рамках турнира U18 за Канаду. Похоже, у него есть реальные шансы пробиться в главную лигу, несмотря на габариты.

«Нэшвилл»: 3+

Егор Сурин ассоциируется со средней бригадой НХЛ, претендуя на роль одного из любимцев тренеров. На следующий день настало время оценить подписание «Нэшвиллом» Тедди Стига и Хироки Гойшича. Вместе с тем мне не удалось разглядеть реальных оснований для попадания в топ третьего раунда Вигго Густавссона, хотя он и играл важную роль в сборной Швеции U18. Ажиотаж вокруг Мигеля Маркеса сохранялся весь сезон, но в целом он кажется обычным игроком с хорошим движением. В этих условиях Сурин — единственный игрок, который вдохновляет.

«Рейнджерс»: 3+

У «Рейнджерс» было не так много вариантов, но их первый выбор Эй Джей Эмери входит в категорию сильных защитников, надежность которого, вероятно, принесет пользу и в НХЛ. Они не выбирали до 119-го номера, но решили рискнуть, сделать ставку на нескольких игроков, имеющих шанс пробиться в большой турнир. Несмотря на ограниченность возможностей, драфт 2024 года ньюйоркцы провели неплохо.

«Филадельфия»: 3+

Джетт Лучанко — потенциальный центр третьего звена, но не будет ничего удивительного и в том, что парень дорастет до нападающего второго звена, если все сложится удачно. Джек Берглунд, следующий выбор «Филадельфии», обладает многими качествами звезды уровня НХЛ и может занять роль нападающего нижних звеньев. Шумиха вокруг Спенсера Гилла в последнем сезоне была понятна не всем, однако некоторые скауты остались им довольны.

«Вегас»: 3+

В прошлом сезоне о Треворе Коннелли говорили много. Парень был одним из самых обсуждаемых проспектов. Тревор обладает большим талантом, но вызывает некоторые опасения. И тем не менее время покажет, как все сложится. Отдельно стоит упомянуть Павла Мойсевича — вратаря, которого «Голден Найтс» получили в третьем раунде. Кажется, у него есть относительно четкий путь к тому, чтобы пробиться в запас на уровне НХЛ или даже получить более выгодный шанс.

«Колорадо»: 3

«Колорадо» достался актив под номером 38: «Эвеланш» заполучили одного из самых высококлассных молодых вратарей — Илью Набокова. На этом драфте денверцы сделали много выборов, но едва ли все они стали по-настоящему громкими. Некоторые новички поборются за шанс пробиться в НХЛ, но успех драфта 2024 для «Колорадо» будет обусловлен будущей игрой Набокова.

Илья Набоков ХК «Металлург» Мг

«Эдмонтон»: 3

«Эдмонтон» сделал агрессивный ход, чтобы получить Сэма О'Райли. Далеко не все оценили О'Райли столь высоко, но если он, как многие игроки Лондонской лиги до него, продолжит прибавлять, эту оценку можно будет пересмотреть. Сперва ему необходимо провести уверенный атакующий сезон в Онтарио. Ээмиль Винни — самый атлетичный вратарь на драфте, который имеет реальные шансы дебютировать за «Вегас», отчаянно нуждающийся в молодых талантах вратарского сектора.

«Питтсбург»: 3

«Пингвинз» не выбирали до 44-го номера, но их два подписания во втором раунде — Харрисон Брунике и Таннер Хоу — действительно подкупают. Ни один из них не производит впечатление железных игроков НХЛ, но оба, вполне вероятно, проведут значительное количество матчей в новом сезоне.

«Торонто»: 3

Бен Дэнфорд под 31 номером — неплохой актив для «Торонто». Не уверен, выбрал ли бы я его под этим номером, но я не слышал от скаутов (до или после драфта), что они сделали бы то же самое. Полагаю, парень засветится в НХЛ, а его стиль игры полюбят многие.

«Лифс» снова не выбирали до четвертого раунда, поэтому на текущий успех повлияет то, станет ли Дэнфорд защитником третьей или второй пары. Их выбор в пятом раунде, Мирослав Голинка, также кажется интересным решением.

«Даллас»: 3-

У «Далласа» было не так много опций, а их выбор в первом раунде — Эмиль Хемминг — это игрок, которому я никак не могу поставить высокий балл. Эмиль — явно талантливый голеадор, но ему предстоит улучшить многие аспекты своей игры, чтобы стать полноценной звездой НХЛ.

«Виннипег»: 3-

Драфт-класс «Виннипега» не вызвал особого восторга. Конечно, многим импонирует Альфонс Фрей, и он, безусловно, заслуживает внимания, но его хоккейный интеллект остается главным барьером. В этих условиях парень вряд ли гарантированно пробьется в НХЛ, даже если обладает некими чертами, убеждающими в обратном. Поздние варианты «Джетс» имеют разные перспективы выступить в лиге, однако ни один новичок не дорастет до статуса постоянного игрока.

«Тампа-Бэй»: 4

Расставание с Михаилом Сергачевым не отражено на общем балле, поскольку мы рассматриваем исключительно задрафтованных проспектов. И все же, говоря о подписаниях «Тампы», непременно стоит выделить Конора Гики. Гики завершил свою карьеру в Западной хоккейной лиге на высокой ноте, будучи одним из ведущих форвардов чемпионата и важной фигурой в составе сборной Канады U20. Он всегда считался габаритным центром с очень хорошими атакующими умениями. Особого внимания заслуживает то, как Гики развивался в физическом плане.

Конор Гики nhl.com/GettyImages

Конор использует свою антропометрию, чтобы добираться до ворот, а также приносит много пользы вне контроля шайбы. Его катание всегда было и остается проблемой. Поэтому, несмотря на атакующий потенциал, я не вижу в его игре признаков высокого мастерства и спортивного интеллекта.

Гики в теории способен дорасти до двухстороннего центра третьей бригады, имея шансы оказаться в звене повыше. В любом случае «Тампа» не выбирала до 118-го номера, поэтому сложно радоваться такого класса драфту, даже несмотря на нескольких поздних новичков. Хэйгн Берроуз, пожалуй, является единственным фаворитом этой группы, который может стать форвардом последних звеньев.

«Ванкувер»: 4

«Ванкувер» также вошел в категорию команд с небольшим количеством вариантов: «Кэнакс» хранили молчание до 93-го номера, а фанаты канадского клуба наверняка были готовы к тому, что нынешний драфт-класс едва ли станет выдающимся.

Их первые два подписания — Мелвин Фернстрем и Райли Паттерсон — конечно, толковые, но их умение держаться на катке не гарантирует им успех. Трудно сказать, сколько матчей они проведут в предстоящем сезоне, по пока шансы не в их пользу.