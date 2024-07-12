ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Набоков, Мойсевич, Егоров и еще 7 лучших вратарей драфта НХЛ 2024

    Спустя время эти молодые таланты будут способны пополнить элиту вратарского сектора

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Анахайм Дакс Аризона Койотс Баффало Сэйбрз Бостон Брюинз Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс Виннипег Джетс Даллас Старз Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс Оттава Сенаторз Колорадо Эвеланш Лос-Анджелес Кингз Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз Сиэтл Кракен Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз
    Вся лентаСамое главное
    Эван ГарднерНабоков, Мойсевич, Егоров и еще 7 лучших вратарей драфта НХЛ 2024 Нейт ДиасТрилогия с Макгрегором или реванш против Эдвардса — что будет дальше с карьерой Диаса? Роберто Морено («Сочи») — самый именитый тренер Первой лигиЛучшая лига мира. Что нас ждет в новом сезоне? Фавориты и аутсайдеры
  • 21:57
    • Джокович обыграл Музетти и пробился в финал Уимблдона
  • 21:21
    • Санчо вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» после разговора с тен Хагом
  • 20:41
    • «Аль-Наср» хочет продлить контракт с Роналду
  • 19:36
    • «Динамо» одолело «Спартак» по пенальти в товарищеском матче
  • 18:53
    • «Интер» продлил контракт с Симоне Индзаги
  • 18:45
    • Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
  • 17:51
    • В «Манчестер Юнайтед» сообщили о продлении контракта с Эвансом
    Все новости спорта
    Эван Гарднер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эван Гарднер
    В конце июня состоялся драфт НХЛ 2024, который в межсезонье остается одним из самых обсуждаемых событий за пределами катка, в связи с чем журналист nhl.com Адам Кимельман знакомит фанатов заокеанской лиги с лучшими подрастающими вратарями.

    Михаил Егоров, «Омаха» (Хоккейная лига США)

    Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №1 (североамериканские вратари)

    Егоров (196 см, 85 кг) заметно прибавил по ходу предыдущего сезона: в девяти матчах из десяти последних россиянин ни разу не пропустил более трех голов, а его средний процент отраженных бросков закрепился на отметке 90.6%. Вероятно, в следующем сезоне Михаил вернется в «Омаху», а годом позже — перед началом кампании 2025/26 — перейдет в Бостонский университет.

    Михаил Егоров

    «Он обладает интеллектом и безупречной в техническом плане игрой. Учитывая его габариты, он хорошо двигается и наделен отличной структурой игры», — заявил Эл Йенсен из Центрального скаутинга. «У вас будет около 4-6 лет для работы с этим парнем и развития его таланта. В этом молодом человеке я могу рассмотреть огромный потенциал».

    Картер Джордж, «Оуэн Саунд» (Хоккейная лига Онтарио)

    Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №2 (североамериканские вратари)

    В последнем сезоне Джордж (185 см, 88 кг) внес в свой актив 23 победы, 21 поражение и 9 ничьих, коэффициент надежности 3.30, процент отраженных бросков 90.7% и четыре шатаута. Всего на счету Картера в минувшем чемпионате 56 матчей в Хоккейной лиге Онтарио.

    Кроме того, парень стал одной из причин, по которой Канаде удалось выиграть золотую медаль в Кубке Глинки/Гретцки 2023 года. На ежегодном турнире юниоров Джордж выдал 2.25 по шкале надежности, закончил соревнование с 88.9% отраженных бросков в среднем одним шатаутом в пяти играх.

  • Драфт НХЛ 2024: оценка каждой команды и ключевые моменты
  • По-настоящему ярких талантов хватило не на всех
  • 08/07/2024

    • В 2024 году он помог «кленовым» завоевать золото на чемпионате мира среди юниоров, продемонстрировав коэффициент надежности 2.33, отразив 91.5% бросков в среднем, а также оформив два «сухаря» в шести встречах. На том международном форуме Джорджа признали лучшим игроком.

    «Он не обладает столь серьезными габаритами, но его умение выбирать позицию лучше, чем у многих крупных вратарей, доступных на этом драфте», — подчеркнул Йенсен. «Он достаточно умен и наделен силой, отлично играет клюшкой, что также является большим плюсом».

    «Многое в этом парне нравится, даже несмотря на отсутствие большого роста. Его игра выходит за рамки габаритов, он крайне стабилен».

    Эмиль Винни, «Йокипоят» (Вторая лига Финляндии)

    Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №1 (международные вратари)

    В 37 встречах в рамках Второй финской хоккейной лиги Винни (190 см, 85 кг) добился 17 побед, 9 поражений и 10 ничьих, выдав коэффициент надежности 2.72 и процент отраженных бросков 89.1%. На международном уровне 18-летний голкипер помог Финляндии выиграть бронзу в Кубке Глинки/Гретцки. На этом турнире коэффициент надежности Винни составил 1.75, а процент сэйвов — 92.7% в четырех матчах.

    Эмиль Винни
    hifk.fi

    «Винни — гибридный тип вратаря с активными ногами», — подметил директор европейского скаутинга НХЛ Юкка-Пекка Вуоринен. «Уверенно играет в своей зоне и использует ловушку. Уверен в своих движениях во всех направлениях. Выглядит сильным и сбалансированным, с хорошим контролем. У него хорошие технические способности и реакция, позволяющие совершать большие спасения».

    Николас Кемпф, сборная США до 18 лет (Хоккейная лига США)

    Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №4 (североамериканские вратари)

    18-летний Кемпф завершил сезон с результатом 23-7-2, коэффициентом надежности 2.99, средним показателем сэйвов 89.7% и тремя шатаутами в 37 играх за команду Программы развития национальной сборной США до 18 лет, включая встречу со счетом 5:1 с процентом отраженных бросков 91.9%. Сами американцы сумели завоевать серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров. Свою карьеру Николас (188 см, 86 кг) продолжит Университете Нотр-Дам.

  • Шесть важных уроков, которые команды НХЛ могут извлечь из кубкового похода «Флориды»
  • В чемпионском сезоне у «Пантерз» все сошлось идеально
  • 27/06/2024

    • «Мне очень импонирует его чувство игры, он не типичный вратарь», — считает Йенсен. «У него отличные инстинкты и соревновательный дух. Мне нравится его работа ногами. У него отличная игра в низкой стойке, и эта часть его структуры очень восхищает. У него хорошая техника и высокая эффективность движений в воротах, но одной из ключевых особенностей, которые мне нравятся в его игре, все же являются инстинкты».

    Илья Набоков, «Металлург» Мг (КХЛ)

    Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №2 (международные вратари)

    Илья Набоков (183 см, 81 кг) был признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги, проведя этот этап с 16 победами и 6 поражениями, закрепив коэффициент своей надежности на отметке 1.82 и остановив средний процент отраженных бросков на показателе 94.2%, что помогло «Магнитке» добиться победы в Кубке Гагарина.

    Илья Набоков
    khl.ru

    В рамках регулярного сезона — в 43 встречах — 21-летний вратарь одержал 23 победы, пережил 13 поражений, поднял коэффициент надежности до 2.15 и сохранил процентом сэйвов на отметке 93.0%, получив вместе с тем приз имени Алексея Черепанова, вручаемый лучшему новичку КХЛ.

    «Набоков выглядит довольно уверенно, хорошо держится на льду и является конкурентоспособным», — сказал Вуоринен. «Игрок наделен неплохим атлетизмом и сосредоточен на том, чтобы бросить вызов нападающим соперника, действуя агрессивно на вершине вратарской зоны. У него отличная работа ногами и контроль движений. Он здорово читает игру, принимает грамотные решения и обладает быстрой реакцией».

    Павел Мойсевич, СКА (Россия)

    Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №4 (международные вратари)

    Последний сезон Мойсевич (193 см, 85 кг) провел на трех разных уровнях российского хоккея. В 12 матчах в рамках КХЛ его коэффициент надежности составил 1.25, а средний процент отраженных бросков добрался до цифры 94,2%.

    В 19 играх за «СКА-Неву» в ВХЛ, второй по значимости профессиональной лиге, статистика Павла состояла из 10 побед, 7 поражений, 2 ничьих, коэффициента надежности 2.31 и процента сэйвов 92.7%.

    Мойсевич внес свой вклад в успех молодежной команды СКА, которая выиграла чемпионат МХЛ: 8 побед, 2 поражения, коэффициент надежности 1.93 и процент отраженных бросков 94.6%.

    Ким Сааринен, ХПК (Молодежная лига Финляндии)

    Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №3 (международные вратари)

    Сааринен (193 см, 80 кг) был признан лучшим вратарем молодежной лиги Финляндии, выдав сезон с результатом 14-5-0, коэффициентом надежности 2.41 и процентом отраженных бросков 91.7%.

  • Новый взгляд на драфт НХЛ 2023: Мичков, Карлссон, Фантилли и другие
  • Самое время убедиться в правильности некоторых решений
  • 20/04/2024

    • 17-летний Ким успел дебютировать в высшей лиге Финляндии, где сумел провести два матча с процентом спасений 90.9%.

    Эван Гарднер, «Саскатун» (Западная хоккейная лига)

    Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №7 (североамериканские вратари)

    Гарднер (183 см, 79 кг) в своей роли стал одним из лидеров Западной хоккейной лиги, выступления в которой подытожил коэффициентом надежности 1.91 и процентом спасений 92.7% в 30 матчах в качестве новичка. 18-летний вратарь провел сезон с результатом 21-5-2 и разделил второе место на чемпионате по количеству шатаутов (4).

    Эван Гарднер

    В плей-офф он помог «Саскатуну» дойти до третьего раунда, добившись 10 побед при 4 поражениях. Его коэффициент надежности составил 2.33, а процент спасений — 91.0%.

    Доусон Коуэн, «Спокан» (Западная хоккейная лига)

    Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №5 (североамериканские вратари)

    Коуэн (188 см, 84 кг) провел сезон с результатом 18-20-2. В рамках всех этих матчей его средний коэффициент надежности закрепился на показателе 3.59 и проценте отраженных бросков 89.9%. Его клуб — «Спокан» — пропустил 283 шайбы, больше всех среди 16 представителей, вышедших в плей-офф. В трех встречах из четырех в рамках раунда на вылет 18-летний голкипер появился в старте. «Спокан» в первом раунде уступил «Принс-Джордж Кугарз».

    Лукаш Матеха, «Трай-Сити» (Западная хоккейная лига)

    Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №3 (североамериканские вратари)

    После того как его кандидатура была отклонена на драфте НХЛ в 2023 году, 19-летний Матеха покинул родную Чехию, чтобы выступать за «Трай-Сити». Последний сезон Лукаш (190 см, 89 кг) провел с результатом 13-19-1, его коэффициент надежности поднялся до 3.42, а средний процент сэйвов — до 90.1%.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гао — Бронцетти
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Намаюнас — Кортез
  • Бои
  • Послезавтра в 07:40
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тревизан — Ли
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Понзиниббио — Салихов
  • Бои
  • Послезавтра в 07:10
    •  1.80
  • Прогноз на матч Алимханулы — Михайлович
  • Бои
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Эннис — Аванесян
  • Бои
  • Послезавтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие