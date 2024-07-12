Набоков, Мойсевич, Егоров и еще 7 лучших вратарей драфта НХЛ 2024

Михаил Егоров, «Омаха» (Хоккейная лига США)

Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №1 (североамериканские вратари)

Егоров (196 см, 85 кг) заметно прибавил по ходу предыдущего сезона: в девяти матчах из десяти последних россиянин ни разу не пропустил более трех голов, а его средний процент отраженных бросков закрепился на отметке 90.6%. Вероятно, в следующем сезоне Михаил вернется в «Омаху», а годом позже — перед началом кампании 2025/26 — перейдет в Бостонский университет.

Михаил Егоров lancers.com

«Он обладает интеллектом и безупречной в техническом плане игрой. Учитывая его габариты, он хорошо двигается и наделен отличной структурой игры», — заявил Эл Йенсен из Центрального скаутинга. «У вас будет около 4-6 лет для работы с этим парнем и развития его таланта. В этом молодом человеке я могу рассмотреть огромный потенциал».

Картер Джордж, «Оуэн Саунд» (Хоккейная лига Онтарио)

Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №2 (североамериканские вратари)

В последнем сезоне Джордж (185 см, 88 кг) внес в свой актив 23 победы, 21 поражение и 9 ничьих, коэффициент надежности 3.30, процент отраженных бросков 90.7% и четыре шатаута. Всего на счету Картера в минувшем чемпионате 56 матчей в Хоккейной лиге Онтарио.

Кроме того, парень стал одной из причин, по которой Канаде удалось выиграть золотую медаль в Кубке Глинки/Гретцки 2023 года. На ежегодном турнире юниоров Джордж выдал 2.25 по шкале надежности, закончил соревнование с 88.9% отраженных бросков в среднем одним шатаутом в пяти играх.

В 2024 году он помог «кленовым» завоевать золото на чемпионате мира среди юниоров, продемонстрировав коэффициент надежности 2.33, отразив 91.5% бросков в среднем, а также оформив два «сухаря» в шести встречах. На том международном форуме Джорджа признали лучшим игроком.

«Он не обладает столь серьезными габаритами, но его умение выбирать позицию лучше, чем у многих крупных вратарей, доступных на этом драфте», — подчеркнул Йенсен. «Он достаточно умен и наделен силой, отлично играет клюшкой, что также является большим плюсом».

«Многое в этом парне нравится, даже несмотря на отсутствие большого роста. Его игра выходит за рамки габаритов, он крайне стабилен».

Эмиль Винни, «Йокипоят» (Вторая лига Финляндии)

Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №1 (международные вратари)

В 37 встречах в рамках Второй финской хоккейной лиги Винни (190 см, 85 кг) добился 17 побед, 9 поражений и 10 ничьих, выдав коэффициент надежности 2.72 и процент отраженных бросков 89.1%. На международном уровне 18-летний голкипер помог Финляндии выиграть бронзу в Кубке Глинки/Гретцки. На этом турнире коэффициент надежности Винни составил 1.75, а процент сэйвов — 92.7% в четырех матчах.

Эмиль Винни hifk.fi

«Винни — гибридный тип вратаря с активными ногами», — подметил директор европейского скаутинга НХЛ Юкка-Пекка Вуоринен. «Уверенно играет в своей зоне и использует ловушку. Уверен в своих движениях во всех направлениях. Выглядит сильным и сбалансированным, с хорошим контролем. У него хорошие технические способности и реакция, позволяющие совершать большие спасения».

Николас Кемпф, сборная США до 18 лет (Хоккейная лига США)

Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №4 (североамериканские вратари)

18-летний Кемпф завершил сезон с результатом 23-7-2, коэффициентом надежности 2.99, средним показателем сэйвов 89.7% и тремя шатаутами в 37 играх за команду Программы развития национальной сборной США до 18 лет, включая встречу со счетом 5:1 с процентом отраженных бросков 91.9%. Сами американцы сумели завоевать серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров. Свою карьеру Николас (188 см, 86 кг) продолжит Университете Нотр-Дам.

«Мне очень импонирует его чувство игры, он не типичный вратарь», — считает Йенсен. «У него отличные инстинкты и соревновательный дух. Мне нравится его работа ногами. У него отличная игра в низкой стойке, и эта часть его структуры очень восхищает. У него хорошая техника и высокая эффективность движений в воротах, но одной из ключевых особенностей, которые мне нравятся в его игре, все же являются инстинкты».

Илья Набоков, «Металлург» Мг (КХЛ)

Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №2 (международные вратари)

Илья Набоков (183 см, 81 кг) был признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги, проведя этот этап с 16 победами и 6 поражениями, закрепив коэффициент своей надежности на отметке 1.82 и остановив средний процент отраженных бросков на показателе 94.2%, что помогло «Магнитке» добиться победы в Кубке Гагарина.

Илья Набоков khl.ru

В рамках регулярного сезона — в 43 встречах — 21-летний вратарь одержал 23 победы, пережил 13 поражений, поднял коэффициент надежности до 2.15 и сохранил процентом сэйвов на отметке 93.0%, получив вместе с тем приз имени Алексея Черепанова, вручаемый лучшему новичку КХЛ.

«Набоков выглядит довольно уверенно, хорошо держится на льду и является конкурентоспособным», — сказал Вуоринен. «Игрок наделен неплохим атлетизмом и сосредоточен на том, чтобы бросить вызов нападающим соперника, действуя агрессивно на вершине вратарской зоны. У него отличная работа ногами и контроль движений. Он здорово читает игру, принимает грамотные решения и обладает быстрой реакцией».

Павел Мойсевич, СКА (Россия)

Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №4 (международные вратари)

Последний сезон Мойсевич (193 см, 85 кг) провел на трех разных уровнях российского хоккея. В 12 матчах в рамках КХЛ его коэффициент надежности составил 1.25, а средний процент отраженных бросков добрался до цифры 94,2%.

В 19 играх за «СКА-Неву» в ВХЛ, второй по значимости профессиональной лиге, статистика Павла состояла из 10 побед, 7 поражений, 2 ничьих, коэффициента надежности 2.31 и процента сэйвов 92.7%.

Мойсевич внес свой вклад в успех молодежной команды СКА, которая выиграла чемпионат МХЛ: 8 побед, 2 поражения, коэффициент надежности 1.93 и процент отраженных бросков 94.6%.

Ким Сааринен, ХПК (Молодежная лига Финляндии)

Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №3 (международные вратари)

Сааринен (193 см, 80 кг) был признан лучшим вратарем молодежной лиги Финляндии, выдав сезон с результатом 14-5-0, коэффициентом надежности 2.41 и процентом отраженных бросков 91.7%.

17-летний Ким успел дебютировать в высшей лиге Финляндии, где сумел провести два матча с процентом спасений 90.9%.

Эван Гарднер, «Саскатун» (Западная хоккейная лига)

Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №7 (североамериканские вратари)

Гарднер (183 см, 79 кг) в своей роли стал одним из лидеров Западной хоккейной лиги, выступления в которой подытожил коэффициентом надежности 1.91 и процентом спасений 92.7% в 30 матчах в качестве новичка. 18-летний вратарь провел сезон с результатом 21-5-2 и разделил второе место на чемпионате по количеству шатаутов (4).

Эван Гарднер chl.ca

В плей-офф он помог «Саскатуну» дойти до третьего раунда, добившись 10 побед при 4 поражениях. Его коэффициент надежности составил 2.33, а процент спасений — 91.0%.

Доусон Коуэн, «Спокан» (Западная хоккейная лига)

Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №5 (североамериканские вратари)

Коуэн (188 см, 84 кг) провел сезон с результатом 18-20-2. В рамках всех этих матчей его средний коэффициент надежности закрепился на показателе 3.59 и проценте отраженных бросков 89.9%. Его клуб — «Спокан» — пропустил 283 шайбы, больше всех среди 16 представителей, вышедших в плей-офф. В трех встречах из четырех в рамках раунда на вылет 18-летний голкипер появился в старте. «Спокан» в первом раунде уступил «Принс-Джордж Кугарз».

Лукаш Матеха, «Трай-Сити» (Западная хоккейная лига)

Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ: №3 (североамериканские вратари)

После того как его кандидатура была отклонена на драфте НХЛ в 2023 году, 19-летний Матеха покинул родную Чехию, чтобы выступать за «Трай-Сити». Последний сезон Лукаш (190 см, 89 кг) провел с результатом 13-19-1, его коэффициент надежности поднялся до 3.42, а средний процент сэйвов — до 90.1%.