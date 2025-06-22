Гондурас — Сальвадор. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 22 июня 2025 года

22 июня во 2-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Гондурас и Сальвадор. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гондурас — Сальвадор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гондурас

Турнирное положение: Гондурас пробился на Золотой Кубок КОНКАКАФ благодаря успеху в предварительном раунде данного турнира.

Команда после первого тура группового этапа занимает четвертую позицию с отставанием в три очка от лидера Канады, а также на один пункт от нынешнего соперника и третьего в таблице Кюрасао.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках как раз первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная потерпела разгром от Канады и поэтому не имеет баллов в активе.

Перед этим в четвертом туре отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года команда в домашних стенах обыграла Антигуа и Барбуда (2:0) и идёт первой в своей группе.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Гондурас выиграл четыре раза при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, тем не менее, если учесть примерно тот же класс соперника, это будет непросто.

Команда пока что не забивала в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

Сальвадор

Турнирное положение: Сальвадор пробился на Золотой Кубок КОНКАКАФ благодаря победе в своей группе второго дивизиона Лиги наций.

Команда занимает вторую позицию после первого тура, отставая на два балла от лидера Канады, а также опережая по дополнительным показателям третий Кюрасао и четвертый Гондурас.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках как раз первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная разошлась мировой с Кюрасао (0:0).

Перед этим в поединке четвёртого тура отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года коллектив на своем поле сыграл вничью с Суринамом — 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Сальвадор проиграл лишь раз при трех победах и четырех ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, что, правда, будет непросто, если учесть более высокий класс соперника.

Команда пока что не забивала в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Гондурас выиграл

в четырех из шести последних матчей Сальвадора забивали обе команды

в пяти последних матчах Сальвадор не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гондурас — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.83. Ничья — в 3.45, победа Сальвадора — в 4.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальные хозяева выиграли. При этом они превосходят соперника в классе.

И хотя в пяти последних матчах номинальные гости не проиграли, они все же уступают сопернику, хотя и на бумаге.

Ставка: Гондурас победит за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в четырех из шести последних матчей Сальвадора.

Ставка: обе команды забьют за 2.07