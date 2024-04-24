24 апреля в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» пройдет поединок перенесенного 29-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» сыграет против «Ливерпуля». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Эвертон» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: С 30 набранными очками на текущий момент в таблице коллектив Шона Дайча разместился на 16 позиции и на пять баллов опережает зону вылета.

«Эвертон» за всю дистанцию выиграл десять матчей, восемь встреч свел вничью и 15 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 34:48.

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Последние матчи: На прошедших выходных «ириски» на своем поле смогли одолеть соседа по турнирке «Ноттингем» со счетом 2:0, забив сопернику в каждом тайме по голу. Немногим же ранее они потерпели крупное гостевое фиаско от «Челси» со счетом 0:6.

Не сыграют: Натан Паттерсон, Льюис Доббин и Деле Алли травмированы.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Эвертон» вполне неплохо провел свои поединке в апреле, набрав за четыре игры семь баллов. «Синие» в этот период дома смогли одолеть нижестоящие команды («Ноттингем» и «Бернли»), расписали выездную мировую с «Ньюкаслом» 1:1 и потерпели сокрушительное поражение в Лондоне от «Челси» 0:6.

В отрезке же пяти последних встреч коллектив не забил только в одном случае.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Сейчас в таблице английского первенства дружина Юргена Клоппа с 74 очками делит с «Арсеналом» первое место, но третий «Ман Сити» отстает лишь на балл при игре в запасе.

«Ливерпуль» в данном чемпионате выиграл 22 матча из 33 проведенных, восемь игр свел вничью и трижды уходил с поля поверженным, разница мячей — 75:32.

Последние матчи: Несколько дней тому назад мерсисайдцы в гостевом поединке АПЛ обыграли «Фулхэм» со счетом 3:1, а немногим ранее они в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы на выезде одолели итальянскую «Аталанту» 1:0, но вылетели из турнира, так как на своем поле проиграли сопернику со счетом 0:3.

Не сыграют: Тьяго, Джоэль Матип, Бен Доак и Конор Брэдли пребывают в лазарете.

Состояние команды: «Ливерпуль» смог выиграть свои две последние встречи, пропустив в них только один гол. Однако перед этим «красные» не побеждали на протяжении трех поединков.

Начали они этот период с выездной ничьей против «МЮ» 2:2, а после этого они уступили в двух играх кряду без забитых мячей, проиграв на своем поле 0:1 «Кристал Пэлас» и 0:3 «Аталанте».

Статистика для ставок

Дома «Эвертон» в рамках АПЛ проиграл лишь один поединок из шести предыдущих при двух выигрышах

«Ливерпуль» в гостях в чемпионате выиграл три из четырех последних встреч при одной мировой

«Ливерпуль» выиграл у «Эвертона» в четырех из пяти минувших очных матчей и раз была ничья

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.50, победа «Эвертона» — 6.60, ничья — 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.50 соответственно.

Прогноз: «Ливерпуль» после вылета из всех кубковых соревнований сейчас полностью сконцентрирован на чемпионате и просто обязан брать три очка в игре с принципиальным, но удобным для себя соперником.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.81.

Прогноз: И так как «Эвертон» не забивал «Ливерпулю» в четырех последних личных встречах подряд, поэтому и сейчас вполне можно ждать, что «ириски» не смогут отличиться.

Ставка: ИТ «Эвертона» меньше 0,5 мячей за 2.45.