В четверг, 25 апреля, в 29-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем поле примет «Манчестер Сити». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Брайтон» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: Команда проводит неплохой сезон, являясь крепким середняком в АПЛ. «Брайтон» занимает 10-е место в таблице с 44 очками в активе.

За 6 туров до конца чемпионата «чайки» уже не претендуют на еврокубки по итогам сезона. «Брайтон» отстает от 5-й строчки на 16 баллов.

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Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «чайки» сыграли вничью с «Бернли» (1:1), забив все голы уже во 2-м тайме. До этого «Брайтон» крупно проиграл «Арсеналу» (0:3).

У «чаек» продолжается серия без побед в Премьер-лиге, которая насчитывает уже 4 встречи. «Брайтон» по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот период команда забила 2 гола и пропустила 6 раз.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Первис Эступинан, Хулио Энсисо, Джек Хиншелвуд, Эван Фергюсон, Адам Уэбстер, Каору Митома, Джеймс Милнер, Соломон Марч, Тарик Лэмпти, Билли Гилмур (у всех — травмы).

Состояние команды: «Брайтон» уже спокойно доигрывает нынешний сезон, команда не имеет глобальных турнирных задач. Это показывает и то, что «чайки» не сильно стремятся побеждать в последнее время.

Стоит отметить, что «Брайтон» крайне редко набирает очки в очных встречах с «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «чайки» поделили очки с «горожанами» (1:1), забив все голы еще в 1-м тайме.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» продолжают отчаянную борьбу за чемпионство в АПЛ. За 6 туров до конца чемпионата «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице с 73 баллами в активе.

«Горожане» конкурируют с «Арсеналом» и «Ливерпулем», у которых по 74 очка. Если одна из этих команд не даст осечку на финише, то «Манчестер Сити» может лишиться чемпионства.

Последние матчи: «Горожане» стабильно набирают очки в прошедших турах АПЛ. В последнем матче «Манчестер Сити» обыграл «Лутон» (5:1), а до этого одолел «Кристал Пэлас» (4:2).

Стоит отметить, что 17-го апреля «горожане» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Реал» в серии пенальти на стадии 1/4 финала. Несмотря на это, спустя пару дней команда вышла в финал Кубка Англии, где сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Состояние команды: Если не считать вылет из ЛЧ, «Манчестер Сити» выступает стабильно на очень высоком уровне довольно долгое время. К тому же, «горожане» набрали 41 балл из 51-го возможного на своем поле в АПЛ, занимая 2-е место в лиге по этому показателю.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» и «Брайтон» уже встречались между собой. В рамках 9-го тура АПЛ «горожане» обыграли «чаек» со счетом 2:1, забив все голы еще в 1-м тайме.

Статистика для ставок

«Брайтон» не может победить на протяжении 4-х последних матчей в АПЛ

В 3-х последних матчах АПЛ «Манчестер Сити» забивал минимум 4 гола за игру

В 4-х из 5-и последних очных матчей «Ман Сити» непременно побеждал «Брайтон»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.45, победа «Брайтона» — 6.70, ничья — 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.55 соответственно.

Прогноз: «Манчестер Сити» продолжит побеждать, борясь за чемпионство в АПЛ.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.15.

Прогноз: Можно предположить, что «горожане» забьют минимум несколько голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 2 больше за 1.73.