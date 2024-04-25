«Ахмат»
Турнирное положение: Грозненцы как никогда близки к вылету из элиты. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом отставание от спасительной 12 позиции измеряется лишь 3 очками. Да и забивает «Ахмат» в среднем менее гола за матч: 23 мячей в 24 поединках.
Ахмат — Сочи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три заслуженных очка. «Ахмат» переиграл ЦСКА (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахмат» выиграл лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.
Причем до последней виктории грозненцы проиграли 4 раза кряду. Да и приход на тренерский мостик Магомеда Адиева должен воскресить команду.
Не сыграют: Андрей Семенов — дисквалифицирован.
Состояние команды: Победа над армейцами явно пошла на пользу в психологическом плане. Да и потенциал у грозненцев явно выше борьбы за выживание.
Матчи против сочинцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч чеченцы выиграли 2 раза при 3 коллизиях.
Очевидно, что «Ахмат» постарается выбраться из зоны прямого вылета. Фактор своего поля должен помочь команде Адиева.
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы пока твердо стоят на вылет из элиты. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Сочи» на 4 очка отстает от зоны стыков. Да и выиграли южане всего лишь в 4 матчах чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась одним баллом. Сочинцы расписали мировую с «Уралом» (2:2).
Причем до того команда минимально переиграла «Спартак». Да и вообще, после зимней паузы южане заметно прибавили.
Вообще, южане в 5 своих последних матчах добыли одну победу. В этих поединках игроки «Сочи» отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Кирилл Заика — дисквалифицирован.
Состояние команды: Сочинцы не намерены сдаваться. Шансы сохранить прописку в РПЛ еще не потеряны.
В двух последних очных поединках сочинцы уступили «Ахмату». Хотя до того обыгрывали чеченцев 5 раз кряду.
А вот пропускают «Сочи» частенько — 39 мячей в 24 матчах РПЛ. Да и проиграли южане уже 13 раз в чемпионате.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Сочи» явно рассчитывает на эффективность своих контратак.
Статистика для ставок
- И те, и другие в среднем забивают около гола за матч
- Сочинцы выигрывают реже всех в РПЛ — 4 раза
- В последнем очном поединке победил грозненцы (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.27.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 2.01 и 1.93.
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Прогноз: Грозненцы явно окрылены последней победой над ЦСКА, и уж точно будут активно атаковать.
Фактор своего поля и сверхмотивация выбраться из опасной зоны станут союзниками команды Адиева.
Ставка: Победа «Ахмата» за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01