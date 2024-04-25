25 апреля в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Сочи». Начало игры — в 20:30 мск. «Ахмат» — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы как никогда близки к вылету из элиты. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом отставание от спасительной 12 позиции измеряется лишь 3 очками. Да и забивает «Ахмат» в среднем менее гола за матч: 23 мячей в 24 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три заслуженных очка. «Ахмат» переиграл ЦСКА (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахмат» выиграл лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

Причем до последней виктории грозненцы проиграли 4 раза кряду. Да и приход на тренерский мостик Магомеда Адиева должен воскресить команду.

Не сыграют: Андрей Семенов — дисквалифицирован.

Все прогнозы на РПЛ

Состояние команды: Победа над армейцами явно пошла на пользу в психологическом плане. Да и потенциал у грозненцев явно выше борьбы за выживание.

Матчи против сочинцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч чеченцы выиграли 2 раза при 3 коллизиях.

Очевидно, что «Ахмат» постарается выбраться из зоны прямого вылета. Фактор своего поля должен помочь команде Адиева.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы пока твердо стоят на вылет из элиты. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Сочи» на 4 очка отстает от зоны стыков. Да и выиграли южане всего лишь в 4 матчах чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась одним баллом. Сочинцы расписали мировую с «Уралом» (2:2).

Причем до того команда минимально переиграла «Спартак». Да и вообще, после зимней паузы южане заметно прибавили.

Вообще, южане в 5 своих последних матчах добыли одну победу. В этих поединках игроки «Сочи» отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Кирилл Заика — дисквалифицирован.

Состояние команды: Сочинцы не намерены сдаваться. Шансы сохранить прописку в РПЛ еще не потеряны.

В двух последних очных поединках сочинцы уступили «Ахмату». Хотя до того обыгрывали чеченцев 5 раз кряду.

А вот пропускают «Сочи» частенько — 39 мячей в 24 матчах РПЛ. Да и проиграли южане уже 13 раз в чемпионате.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Сочи» явно рассчитывает на эффективность своих контратак.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем забивают около гола за матч

Сочинцы выигрывают реже всех в РПЛ — 4 раза

В последнем очном поединке победил грозненцы (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.27.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 2.01 и 1.93.

Прогноз: Грозненцы явно окрылены последней победой над ЦСКА, и уж точно будут активно атаковать.

Фактор своего поля и сверхмотивация выбраться из опасной зоны станут союзниками команды Адиева.

Ставка: Победа «Ахмата» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01