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    Сумеют ли грозненцы одолеть «Сочи»?

    «Ахмат» — «Сочи». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, РПЛ, 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Сочи»
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    «Ахмат»
    25 апреля в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Сочи». Начало игры — в 20:30 мск. «Ахмат» — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2024 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:30 Сочи Сочи
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    «Ахмат»

    Турнирное положение: Грозненцы как никогда близки к вылету из элиты. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом отставание от спасительной 12 позиции измеряется лишь 3 очками. Да и забивает «Ахмат» в среднем менее гола за матч: 23 мячей в 24 поединках.

    Ахмат — Сочи: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три заслуженных очка. «Ахмат» переиграл ЦСКА (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахмат» выиграл лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

    Причем до последней виктории грозненцы проиграли 4 раза кряду. Да и приход на тренерский мостик Магомеда Адиева должен воскресить команду.

    Не сыграют: Андрей Семенов — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на РПЛ

    Состояние команды: Победа над армейцами явно пошла на пользу в психологическом плане. Да и потенциал у грозненцев явно выше борьбы за выживание.

    Матчи против сочинцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч чеченцы выиграли 2 раза при 3 коллизиях.

    Очевидно, что «Ахмат» постарается выбраться из зоны прямого вылета. Фактор своего поля должен помочь команде Адиева.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы пока твердо стоят на вылет из элиты. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сочи» на 4 очка отстает от зоны стыков. Да и выиграли южане всего лишь в 4 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась одним баллом. Сочинцы расписали мировую с «Уралом» (2:2).

    Причем до того команда минимально переиграла «Спартак». Да и вообще, после зимней паузы южане заметно прибавили.

    Вообще, южане в 5 своих последних матчах добыли одну победу. В этих поединках игроки «Сочи» отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Кирилл Заика — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Сочинцы не намерены сдаваться. Шансы сохранить прописку в РПЛ еще не потеряны.

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    В двух последних очных поединках сочинцы уступили «Ахмату». Хотя до того обыгрывали чеченцев 5 раз кряду.

    А вот пропускают «Сочи» частенько — 39 мячей в 24 матчах РПЛ. Да и проиграли южане уже 13 раз в чемпионате.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Сочи» явно рассчитывает на эффективность своих контратак.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем забивают около гола за матч

    • Сочинцы выигрывают реже всех в РПЛ — 4 раза

    • В последнем очном поединке победил грозненцы (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.27.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 2.01 и 1.93.

    Прогноз: Грозненцы явно окрылены последней победой над ЦСКА, и уж точно будут активно атаковать.

    Фактор своего поля и сверхмотивация выбраться из опасной зоны станут союзниками команды Адиева.

    Ставка: Победа «Ахмата» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

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    Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Сочи» с коэффициентом 2.32. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли грозненцы одолеть «Сочи»?
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