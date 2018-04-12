Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание

Покупка молчания

Как и в случае с легкой атлетикой, Россия купила молчание Международной федерации биатлона (IBU), чтобы скрыть случаи употребления допинга своими спортсменами. Об этом 11 апреля написала французская газета Le Monde, в распоряжение которой попали материалы расследования, проводимого Всемирным антидопинговым агентством (WADA)

Король Фуркад, чудо Маккарайнен и смазанный сезон сборной России Итоги биатлонного сезона Основываясь на 16-страничном конфиденциальном докладе WADA, журналисты Le Monde пришли к выводу, что IBU сделал все, чтобы против виновных россиян не было возбуждено ни одного дела.

Накануне в штаб-квартире IBU в Зальцбурге, а также в доме главы IBU Андерса Бессеберга в Норвегии прошли обыски. В WADA подтвердили, что они сотрудничают с австрийской и норвежской полицией, а также с Интерполом.

Также сотрудники антидопингового агентства признали, что обыски связаны с допинговым делом, однако на дополнительные вопросы отвечать не стали.

Отдел расследований WADA обменялся информацией со следователями из правоохранительных органов Австрии и Норвегии, а также с Интерполом. Расследование послужило причиной полицейских обысков, которые были проведены в Австрии и Норвегии 10 апреля. WADA подтверждает, что обыски связаны с допингом, но больше мы ничего комментировать не будем. Заявление WADA

Деньги за чемпионат мира

По данным Le Monde, главными целями проверки WADA стали Андерс Бессеберг, а также генеральный секретарь IBU Николь Реш.

WADA настаивает, что они были подкуплены россиянами, а в качестве примеров говорит о том, что Бессеберг регулярно поддерживал интересы России, а госпожа Реш проводила подозрительные манипуляции с биологическими паспортами.

Кроме того, возникли подозрения, что Россия могла попросту купить право проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени.

В сентябре 2016 года IBU действительно отдала мировое первенство-2021 Тюмени, хотя на тот момент уже разразился громкий допинговый скандал вокруг России. По словам анонимного осведомителя WADA, Российская Федерация предложила членам конгресса от 25 до 100 тысяч евро за голос в пользу Тюмени.

В итоге Тюмень выиграла голосование, набрав 25 голосов из 49 возможных и опередив заявки Словении и Чехии. Лишь через некоторое время под давлением WADA IBU отобрало у России чемпионат мира.

Повсеместный допинг

Норвежскому изданию VG стала известна еще одна интересная деталь. Сообщается, что с 2011 года Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами.

Более того, речь идет и о минувшем сезоне, в котором россияне, откровенно говоря не блистали. Впрочем, в WADA уверяют, что 17 из 22 россиян, участвовавших в Кубке мира и Кубке IBU, имеют доказанные допинг-случаи.

Справедливость. Сочинцы оправданы Все о важном решении CAS Власти Австрии подозревают Бессеберга в экономических преступлениях, но норвежец продолжает уверять: «не чувствую, что сделал что-то не так».

Также в 16-страничном докладе представитель WADA Гюнтер Юнгер поднимает вопрос о частых поездках Бессеберга в Россию, в том числе и на охоту.

Подлил масла в огонь и информатор WADA Григорий Родченков, заявивший, что Международный союз биатлонистов (IBU) много лет скрывал аномальные показатели в биологических паспортах российских спортсменов.

Григорий Родченков Информатор WADA В биатлоне система биологических паспортов давно саботирована. IBU видел аномалии в биопаспортах россиян и никому об этом не сообщал, а лишь перенаправлял данные в РУСАДА с просьбой разобраться. По непонятным причинам IBU вообще не хотел расследовать эти экстремально аномальные отклонения у россиян. После Сочи-2014 все стало еще хуже. IBU просто брал «грязные» паспорта у россиян и делал их «чистыми» или просто прятал. Кто должен быть наказан за это? И IBU, и Россия. Все они виноваты. Там точно была коррупция.

История только начинается

За последние несколько лет Россия пережила много допинговых скандалов, из которых начала выбираться только в начале 2018 года, по крайней мере так показалось.

В феврале Россия выступила на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, однако сразу после закрытия Игр Олимпийский комитет России был восстановлен в правах. Вслед за этим WADA заявила, что довольна тем, как продвигаются переговоры по восстановлению РУСАДА. Казалось, что российский спорт постепенно выкарабкивается из ямы.

Зайцева под прицелом. Очередной допинговый скандал Двукратная олимпийская чемпионка оказалась под подозрением Однако после появления новых заявлений от Родченкова и открытия нового дела со стороны WADA сложно рассчитывать на полную реинтеграцию РУСАДА.

Радует разве что тот факт, что эта ситуация уже не сможет повлиять на чемпионат мира по футболу, который стартует через два месяца, хотя ФИФА так и не прояснила ситуацию с российскими футболистами, чьи имена появились в отчете Макларена.

А вот IBU ждут непростые времена. Бессеберг уже заявил о том, что уйдет в отставку до завершения расследования, а борьба за вакантный пост будет жаркой.