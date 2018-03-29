Король Фуркад, чудо Маккарайнен и смазанный сезон сборной России

Король Мартен Фуркад

Перед стартом нового сезона болельщики задавались вопросом – кто же бросит вызов французскому королю биатлона? Однако прогресс Йоханнеса Бё, который долгое время преследовал Мартена, в конечном итоге лишь поддержал статус Фуркада – он настоящий король биатлона.

Для перечисления всех рекордов и достижений Мартена Фуркада нужно писать отдельную статью, но главным для него стал, конечно же, Большой Хрустальный Глобус. Конечно, он был не первым в карьере Фуркада, а седьмым, причем подряд. Но именно седьмой титул сильнейшего биатлониста планеты помог Мартену побить рекорд легендарного норвежца Уле Эйнера Бьорндалена, который завоевывал БХГ шесть раз.

Фуркад также сумел собрать за сезон 20 подиумов из 22 личных гонок, притом, что в одной он просто не принимал участия, а последний масс-старт в Тюмени уже не имел никакого значения для француза, который в свое удовольствие прокатился по трассе. Мартен также побил свой же собственный рекорд из 14 подиумов подряд, взойдя на пьедестал почета 18 раз подряд на протяжении сезона!

По большому счету, сейчас осознать масштаб всех достижений Фуркада в мировом биатлоне не представляется возможным. Лет через 20, наверное, многие будут произносить фамилию Фуркада как нечто священное. А сейчас мы вполне обыденно наблюдаем, как этот французский парень переписывает мировую историю. Когда-то с таким же замиранием сердца болельщики следили за новыми рекордами Михаэля Шумахера в Формуле-1.

Семь лет Фуркад доминирует в мировом биатлоне и уже по ходу сезона ходили слухи, что Мартен просто потерял мотивацию и завершит карьеру. Тем более после того, как на Олимпийских играх в Пхенчхане француз взял два личных золота и одно в смешанной эстафете. По сути, взял все, что можно и побил почти все рекорды и достижения, собрав полную коллекцию из малых хрустальных глобусов в каждой дисциплине. Тем приятнее было узнать, что Фуркад решил продлить карьеру до 2020 года. Король остается и это замечательная новость для всего мирового биатлона.

Прогресс года — Йоханнес Бё

Тем более у Фуркада, наконец, появился реальный конкурент и соревновательный стимул. Йоханнес Бё в текущем сезоне показал самый большой прогресс, особенно на фоне других конкурентов, в том числе нашего Антона Шипулина.

На большинстве этапов Кубка Мира норвежец на равных боролся с Фуркадом, а на некоторых был даже сильнее Мартена. Однако в целом по сезону Бё не хватило стабильности. А стабильность, как известно, привилегия опыта и класса. С классом у норвежца проблем нет. Бё на протяжении всего сезона показывал отличную скорость на дистанции, хорошую скорострельность, но стабильности в стрельбе ему явно не хватало. Ситуации, когда в одной гонке Йоханнес мог закрыть все мишени, а в другой настрелять три-четыре круга штрафа, были абсолютно типичны для первого номера норвежской сборной.

Если в течение межсезонья Бё удастся повысить эффективность и стабильность стрельбы, в следующем сезоне нас может ждать еще более интересная борьба. В конечном итоге, прошедший сезон до последнего держал интригу, и лишь провал Бё в спринте на последнем этапе в Тюмени позволил Фуркаду одержать победу. Так что потенциальная борьба Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада должна стать главным лейтмотивом следующего сезона.

Смазанный сезон Шипулина, закат Бьорндалена и другие конкуренты лидеров

В сезоне 2016/2017 именно Антон Шипулин стал вторым в общем зачете Кубка Мира после Фуркада, опередив Йоханнеса Бё. Однако в прошедшем лидер российской мужской сборной оказался в абсолютной тени норвежца.

Шипулин был слабее во всем, а особенно в скорости. Физическая форма, пожалуй, стала главной проблемой Антона, но далеко не единственной. Можно покопаться глубоко в статистике, сверить цифры и результаты по этапам, но вся математика сведется к одному выводу – Шипулин был на голову слабее лидеров сезона.

С другой стороны, назвать сезон провальным для нашего парня тоже нельзя. Да, Шипулину не удалось бросить вызов Фуркаду, но разве кто-то реально верил в такой сценарий перед сезоном? Что касается Йоханнеса Бё, то его скоростной потенциал и так был выше, чем у Антона, и при прочих равных соревноваться с норвежцем россиянин обьективно не мог бы.

Конечно, одна личная победа в сезоне и три бронзы – это далеко не потолок возможностей 30-летнего спортсмена. Но свое третье место в общем зачете Кубка Мира Шипулин отстоял достаточно уверенно. Стабильность результатов стала залогом успеха россиянина, который в 14-ти гонках сезона приходил в топ-10. А оставить за спиной в общем зачете таких спортсменов как Яков Фак, Лукас Хофер и Арнд Пайффер – многого стоит. Это хорошая база для прогресса в следующем сезоне, которого мы все очень ждем от Шипулина.

Текущий сезон также стал окончательным закатом для легенды мирового биатлона Уле Эйнера Бьорнадалена. Ни в одном из личных стартов Кубка Мира норвежец не заехал даже в топ-15, а лучшим результатом стало 18-е место в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Более того, слабый ход на лыжне и нестабильная стрельба. В итоге Бьорндален не сумел отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхане, что стало настоящим шоком для болельщиков биатлона со всего мира, но не стало неожиданностью. Время Бьорндалена ушло. Это не плохо и не хорошо, просто звезды тоже закатываются. 44 года для биатлона – это слишком много.

В целом мужской сезон сложно назвать интригующим. Словенец Яков Фак неплохо стартовал, но не сумел поддержать стабильную форму на протяжении всего сезона. У немцев затянулась смена поколений. Сразу четыре немецких биатлониста попали в топ-12 итогового зачета, но никто по-настоящему не блистал в Кубке мира. А ставка была сделана на Олимпийские игры. В принципе, решение это оказалось на 100% правильным. Золото Анрда Пайффера в спринте, бронза Бенедикта Доля в пасьюте и серебро Симона Шемппа в масс-старте стали приятной неожиданностью, если учесть общие скромные результаты мужской сборной в Кубке Мира.

Чудесная Кайса Маккарайнен

Если в мужском биатлоне все было более-менее стабильно на протяжении всего сезона, женский подарил нам множество интриги, перепадов и одну из наиболее драматичных развязок в истории.

Первое личное золото Цветкова, фантастическая Маккарайнен и великий Фуркад Итоги этапа Кубка мира в Тюмени

Масс-старт в Тюмени и его последний круг войдут в учебники мирового биатлона. Красивый спурт Кайсы Маккарайнен и поражение Анастасии Кузьминой – триумф и драма на нескольких сотнях метров дистанции.

На самом деле Маккарайнен заслужила Большой Хрустальный Глобус. Хотя бы потому, что ничуть не меньше она заслужила Олимпийскую медаль, но так и не добралась до нее. Пхенчхан для 35-летней спортсменки был последней надеждой, но стал последним разочарованием.

Сложно представить, какой характер должен быть у Кайсы, которую не сломали неудачи на главном старте всей карьеры, а лишь мотивировали на последние этапы сезона. Спустя четыре года Маккарайнен снова держит в руках БХГ и может на красивой ноте закончить карьеру. По крайней мере, это было бы логично в 35 лет.

Если бы в мировом биатлоне раздавали награду герой года, наверняка она досталась бы именно Маккарайнен.

Нестабильность Кузьминой, спад Дальмайер и грядущая смена поколений

Анастасия Кузьмина может разделить этот сезона на три этапа. Абсолютно доминирование в начале, спад перед Олимпийскими играми и морально-волевое золото в масс-старте Пхенчхана. Пожалуй, это был тот максимум, который сумела выжать из себя словацкая спортсменка. Потому что после нового года Кузьмина потеряла стабильность в стрельбе, что привело к ряду провалов. К старту Олимпийских игр Кузьмина уже не считалась фавориткой, но все же класс и опыт успехов на двух предыдущих Играх помогли Анастасии.

Но потеря БХГ на последних метрах сезона хоть и стала сенсацией, однако не была нелогичной. При определенной доле везения Кузьминой, конечно, удалось бы сохранить лидерство. Но судьба распорядилась несколько иначе и в пользу Маккарайнен. Вполне закономерный итог, если оценить результаты Кузьминой во второй половине сезоне.

Впрочем, если Кузьмина смазала концовку сезона, то Лаура Дальмайер и вовсе пожертвовала Кубом мира ради Олимпийских игр. Но, как мы уже писали выше, это была осознанное решение тренерского штаба сборной Германии.

Дальмайер в прошлом сезоне показала свой потенциал и доказала, что является топ-спортсменкой. В конечном итоге, в ее 24 года один-два сезона Кубка мира особого значения не имеют, а вот два золота и бронза Пхенхчана являются куда более важным достижением. Не пожертвуй Кубком Мира Лаура, не факт, что ей удались бы добиться побед в спринте и пасьюте на Играх.

Одной из главных новостей сезона со знаком «минус» стали проблемы со здоровьем чешской спортсменки Габриэлы Коукаловой. И если в начале сезона болельщики еще ждали возвращения одной из лучших биатлонисток планеты к Олимпийским играм, то теперь все идет к тому, что Коукалова вовсе завершит карьеру.

В итоге уже сейчас можно говорить, что в женском биатлоне грядет смена поколений. Коукалова, Маккарайнен, Домрачева, Кузьмина и еще ряд лидеров могут закончить с биатлоном в течение одного-двух сезонов. И даже 24-летняя Лаура Дальмайер уже намекала на то, что, как минимум, приостановить карьеру на некоторое время.

Олимпийские сенсации от Беларуси и Швеции

В целом, мы уже затронули тему Олимпийских игр в разрезе всего биатлонного сезона. Но две команды заслужили отдельного внимания – женская эстафетная четверка Беларуси и вся сборная Швеции.

То, что Германия будет делать ставку на Олимпийские игры не вызывало сомнения уже почти с начала сезона. Но то, что на Играх выстрелит еще и сборная Швеции – вот это стало настоящим шоком для лидеров.

Главному тренеру команды легендарному Вольфгангу Пихлеру удалось идеально подвести перспективную, но еще молодую и неопытную шведскую команду к стартам в Пхенчхане. Для этой цели шведы даже построили точную копию олимпийской трассы у себя на родине, и в конечном итоге сумели взять четыре медали Игр – два золото и два серебра поровну для женской и мужской сборной. Невероятное золото Анны Оберг в индивидуальной гонке и еще более сенсационная победа мужской четверки в эстафете – кто мог такое представить перед ОИ?

Сейчас главный вопрос – продолжит ли прогресс Швеция. Если да, нас ждет появление новой силы в мировом биатлоне.

Говоря о сенсациях Пхенчхана не следует забывать капризы погоды, которые здорово скорректировали результаты и превратили многие гонки в лотерею. Счастливый билет одной из таковых вытянула абсолютно посредственная женская эстафетная четверка Беларуси, которую до старта немногие видели даже в десятке.

Но фактор Дарьи Домрачевой, хорошая стрельба и немного везения помогли белорускам сделать биатлонное чудо, которое можно сравнить с победой мужской хоккейной сборной Беларуси над Швецией в четвертьфинале Олимпийских игр Солт-Лейк-Сити 2002 года.

Российский акцент – качели, разочарования и обьективная реальность

О лидере нашей мужской сборной Антоне Шипулине мы уже поговорили выше. Антон не порадовал, но и не разочаровал. Но не один Шипулин составляет мужскую сборную.

Наибольшие надежды были связаны с Антоном Бабиковым и Максимом Цветковым, которые еще в прошлом сезоне заявили о себе хорошими результаты. Но в итоге оба показали регресс результатов. Цветкову хотя бы удалось набрать форму к концу сезона, показав четвертый результат в пасьюте в Хольменколенне, и выдав отличный домашний этап в Тюмени с победой в масс-старте. А вот Бабиков за весь сезон заехал в топ-10 всего два раза, показывая очень нестабильные и рваные результаты.

Не получился сезон и у остальной сборной, но от Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Александра Логинова и Алексея Волкова в целом и не ждали особых свершений.

Еще более грустная ситуация наблюдалась у женской команды. Екатерина Юрлова-Перхт весь сезон боролась сама с собой, пытаясь найти стабильность, и в итоге лишь четыре раза заехала в топ-10. Проблемы были в основном со скоростью, но стрельба часто хромала.

Не сумели порадовать и другие девушки. Прежде всего, ждали более высоких результатов от Дарьи Виролайнен и Татьяны Акимовой, но чем все закончилось, вы все прекрасно знаете – впервые в истории ни одной медали за сезон.

Учитывая все проблемы женской сборной, остается удивляться тому, как долго ждала своего дебюта на этапах Кубка Мира 24-летняя Ульяна Кайшева, сумевшая выдать вполне приличные результаты к концу сезона, набравшись необходимого опыта на более высоком уровне. Не исключено, что уже в следующем сезоне Кайшева станет одним из лидеров женской команды.

А пока остается констатировать факт, что, несмотря на третье место Шипулина в общем зачете Кубка мира, весь сезон в целом оказался разочаровывающим для российского биатлона. С другой стороны, учитывая допинговый скандал и атмосферу постоянного напряжение вокруг всей сборной, можно ли было ожидать иного исхода? Вряд ли. Скорее, это и есть наш реальный уровень на данный момент. Но он вполне неплох, если рассматривать его как фундамент для роста в будущем.