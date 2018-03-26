Первое личное золото Цветкова, фантастическая Маккарайнен и великий Фуркад

Фуркад, Цветков и остальные

Последний этап Кубка мира в Тюмени мог бы подарить болельщикам яркую борьбу в общем зачете Кубка мира между двумя лидерами сезона – французом Мартеном Фуркадом и норвежцем Йоханнесом Бё. Однако по факту он подарил спокойный и уверенный триумф лучшему биатлонисту планеты.

Перед спринтерской гонкой разрыв между соперниками составлял всего 50 очков – вполне отыгрываемый результат. Однако Йоханнес Бё сделал стратегическую ошибку, решив стартовать в последних стартовых номерах. Норвежец шел по времени Фуркада, вот только француз был безупречен как на стрельбе (ноль промахов), так и на лыжне. В итоге лидер общего зачета Кубка мира уверенно выиграл спринт, а Йоханнес Бё проиграл всё.

Норвежец уже на первой стрельбе допустил два промаха, и хотя на второй отработал чисто, время было упущено. Плюс вязкий снег на последних кругах дистанции и разбитая трасса отбросили Бё на итоговое 14-е место, которое автоматически означало потерю шансов на борьбу с Фуркадом.

Уже в пасьюте Йоханнес исправился, поднявшись на вторую позицию с одним промахом, но опередить Фуркада не сумел и здесь. Француз доказал, что является одним из величайших спортсменов в истории биатлона, спокойно оформив золотой дубль в гонке преследования.

Два золотых дубля не только позволили Фуркаду выиграть очередной БХГ, но и собрать коллекцию из всех малых глобусов сезона – в спринте, пасьюте, масс-старте и индивидуальных гонках. В последней дисциплине Фуркад разделил первое место в Бё, а масс-старт француз выиграл заранее, так что в заключительной гонке сезона доехал налегке.

Это и помогло нашему Максиму Цветкову, который показал лучший результат в своей карьере и впервые выиграл личную гонку. Ранее Цветкову удавалось брать золотые медали, но только в эстафетах. При этом Максим еще на этапе в Норвегии показал, что к концу сезона набрал хороший ход, а уже в Тюмени подтвердил это – 6-е место в спринте, 9-е в пасьюте и золото в масс-старте!

Великолепный результат Цветкова позволил ему подняться сразу на 22-е место в общем зачете Кубка мира, опередив всех партнеров по команде, кроме Антона Шипулина. А также на 15-е место в зачете гонок преследования.

По тогам российского этапа также можно отметить очередной высокий результат скоростного латвийца Андрейса Расторгуевса, занявшего четвертое место в спринте. Бронзу шведа Фредрика Линдстрема в спринте, итальянца Лукаса Хофера в пасьюте и серебро норвежца Эрленда Бьонтегарда в масс-старте. Бьонтегорд вместе с нашим Максимом Цветковым и словаком Яковом Факом оказались единственными, кто прошел все четыре рубежа масс-старта без промахов.

Маккарайнен и чудо последнего круга

На самом деле героиней отдельно взятого этапа нужно считать белоруску Дарью Домрачеву, которая выиграла спринт и масс-старт, а в гонке преследования остановилась в шаге от пьедестала. Благодаря этому Домрачевой удалось удержать третью позицию в общем зачете Кубка мира.

Однако все внимание на этапе было приковано не к белоруске, а к борьбе Анастасии Кузьминой и Кайсы Маккарайнен за победу в Большом Хрустальном Глобусе.

Еще перед стартом соревнований фаворитом в этой борьбе считалась Кузьмина, однако в первой же гонке в Тюмени словачку подвела стрельба – три промаха на двух огневых рубежах отправили Анастасию на 12-ю позицию, тогда как Маккарайнен пришла второй. Причем финка уступила первой позиции Домрачевой всего 1.2 секунды, однако свои 25 очков отыграла.

Собственно говоря, проблемы со стрельбой как раз и стоили Кузьминой первого места в общем зачете. В пасьюте словачка настреляла еще четыре круга, а в масс-старте три. Не помог даже привычно хороший ход на лыжне, а вот Маккарайнен со своими нервами справилась, выиграв гонку преследования.

Развязка сезона случилась на последних кругах масс-старта. Ни Кузьмина ни Маккарайнен не показали свой лучший результат, обе ошибались на стрельбе, а на последний круг вышли вместе на 8-й и 9-й позициях. Но в итоге финка показала характер – она не только обогнала Кузьмину, но также взобралась на шестое место, зато Анастасия остановилась и финишировала только 11-й. Приди Кузьмина на финиш на три позиции выше – и БХГ остался бы у нее.

Этот эпизод наверняка войдет в историю биатлона, а мы еще вспомним о наших героинях в итогах сезона. Пока же стоит отметить, что Маккарайнен сумела выиграть также Малый Хрустальный Глобус в масс-стартах, так как немка Лаура Дальмайер, настреляв два круга штрафа на последней стрельбе, финишировала лишь 12-й.

Также в призы на этапе заехали норвежка Тирил Экхофф в спринте, француженка Анэ Бескон и немка Лаура Дальмайер в пасьюте, словачка Паулина Фиалкова и француженка Анэ Шевалье в масс-старте.

Российские итоги этапа

Сборная России также может занести себе в актив домашний этап. Женская половина команды сумела показать один из лучших результатов в сезоне, хотя снова обошлась без подиума.

В спринте пять из семи девушек пробились в топ-25, заняв места с 16-го по 25-е. Лучшая ходом была Дарья Виролайнен, которая с одним кругом штрафа показала 16-й результат с отставанием в одну минуту и 20 секунд от лидера. При этом в пасьюте Виролайнен с двумя промахами на четырех рубежах подвинулась вперед еще на девять мест, а компанию ей в топ-10 составила Ирина Услугина, которая сумела закрыть все 20 мишеней, сделав рывок с 22-го на 9-е место.

К сожалению, в масс-старте Услугиной, Виролайнен, а также Екатерине Юрловой не удалось пошуметь, но все трое финишировали друг за другом с 21-й по 23-ю позицию. И главное, что России в итоге удалось подняться на 4-е место в Кубке наций, опередив Норвегию и Украину.

Также четвертое место в Кубке наций среди сборных заняла мужская сборная России. Правда, гораздо более уверенно. Вперед оказались только признанные лидеры – Норвегия, Франция и Германия, а позади с заметным отрывом Италия и Австрия.

Кроме шикарного этапа Цветкова, стоит также отметить Антона Шипулина. Да, ему не удалось подняться на подиум, но удалось сохранить третье место в общем зачете Кубка мира. Выше нашего спортсмена оказались лишь два титана биатлона – Мартен Фуркад и Йоханнес Бё.

В Тюмени Шипулин был в тени Цветкова и разборок лидеров, но свою работу сделал, заняв 10-е место в спринте, 14-е в пасьюте и 16-е в масс-старте. Это помогло Антону сохранить преимущество над немцем Арндом Пайффером и итальянцем Лукасом Хофером.

Стабильно провел этап и Александр Логинов, который попал в топ-10 спринта (9-е место), пришел 11-м в пасьюте и 14-м в масс-старте. Отметим также 18-е место и чистую стрельбу в спринте Дмитрия Малышко, и сразу пять наших парней в топ-20 масс-старта. Кроме победы Цветкова. А также выше названных Логинова с Шипулиным, в двадцатку лучших заехали Антон Бабиков и Евгений Гараничев.